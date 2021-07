Javier Caballero Lendínez: Falsedades y posverdades

Cosas cotidianas

Hace unos días leía un poco acerca de las famosas fake news y el papel determinante que llegan a tener en el ajetreado día a día político de muchos países. Nada nuevo, la verdad, sobre un tema tan manido, el cual trajo en jaque a algunas elecciones como las de Estados Unidos en 2016 o las de México en 2018, entre otras muchas y sin irnos más lejos.

En este país no somos ajenos en absoluto a esta tendencia que preocupa, según el reporte Digital 2021: Global Overview Report, a casi el 60% de connacionales.

México se sitúa, según esta fuente, en el séptimo lugar mundial en nivel de preocupación superado por Irlanda, con el 62.2%; Chile, con el 64.6%; España con un 65.1%; Estados Unidos, con 67.5%; Sudáfrica, con 71.6%, y el líder, Brasil, con 84%, una verdadera salvajada con casi 14% de diferencia sobre el segundo. Cabe mencionar que el promedio global está en 56.4%.

En estos países punteros gobiernan ideologías distintas, como los demócratas estadounidenses, la derecha chilena, el comunismo mexicano, el coalición socialista-comunista-nacionalista-independentista española, la ultraderecha brasileña, etc. Y en todos, las fake news son un problema, pero también lo son otro tipo de distorsiones.

Mientras revisaba estos datos, pensé en algo que es tan fake como una new, pero que ya está más extendido y peligrosamente aceptado en la sociedad: la mentira política, la cual puede tener más efectos nocivos sobre la economía, las finanzas, las empresas y la sociedad, que las primeras. Pero, ¿qué diferencia hay en un país entre las noticias falsas y las mentiras políticas?

El político se sirve de un elemento fundamental para él, que a veces también aprovecha la noticia falsa: la emotividad. Y es que el romanticismo de la política lleva a los líderes incluso a emponzoñar el lenguaje o la realidad para barrer hacia adentro. “En política todo vale”, dirían algunos, y con esa afirmación revientan de falsedades repletas de emociones el día a día del país.

Otro elemento diferenciador entre una noticia falsa y una mentira política es la raíz, que no es poco. Por eso, se acuñó hace unos años un término salvador que maquilla una vil mentira, de las de toda la vida: la posverdad, una falacia más, que justifica una manipulación grosera, que en muchos casos busca un maniqueísmo atroz, como es el caso, por ejemplo, de México en sus múltiples gobiernos entrantes y salientes.

La posverdad es una manera de justificar la mentira o una forma de darle un carácter secundario a la verdad. La mentira no es cuestionada, sino enriquecida con emociones, que a nivel político son más creíbles que la dura realidad.

Entonces, las campañas de los gobiernos contra las fake news ¿son realmente campañas contra las mentiras incontroladas por ellos mismos? Y conste que como periodista me opongo totalmente a este tipo de informaciones, pero, ¿son más nocivas que las posverdades?

Hoy, el desequilibrio social, educativo e informativo en relación con estos fenómenos es tal que estos tres aspectos, combinados, forman una bomba de relojería. Pongamos el ejemplo de nuestro país. Las redes sociales se expandieron y con ellas las noticias falsas y las posverdades. A mansalva.

El mayor acceso a las redes sociales por parte de la totalidad de la población hace que el consumo de éstas dos aumente sobremanera. Pero el bajo nivel en educación aunado al alto en pobreza hace que las mentiras y las noticias falsas se expandan y perforen cerebros de manera desalmada. Por eso, el gobierno lucha contra las noticias falsas, no contra las posverdades.

Las audiencias, los votantes y las masas son las que tienen un papel crítico, que no es otro que reconocer qué es verdad y qué es mentira y qué quiere creer y qué no quiere. Pero, ¿qué responsabilidad tiene el político que suelta la posverdad? ¿Por qué no es el culpable único de hacerlo?

Si como sociedad permitimos una noticia falsa o posverdad, o incluso las dos, estamos fallando en nuestra labor como auditores en favor de nuestro futuro y nuestro bienestar. Vivir engañados no debería ser una opción válida, aunque hoy día es peligrosamente aceptada.

Réquiem

Nada de mentiras ni posverdades en el réquiem de hoy. Una verdad de Perogrullo: el domingo pasado nos quedamos en esta empresa sin Manuel Balam Ruiz, subdirector editorial de Diario de Yucatán, un periodista de los pies a la cabeza, con una trayectoria intachable y un compromiso con el Diario y con Grupo Megamedia como pocos lo tienen.

Tomándome la libertad de hacer un símil con el fútbol, Manuel era como ese mediocampista que maneja los tiempos del juego y del rival, que ve venir la jugada y se anticipa, que se no se enfrasca en guerras irrelevantes en el centro del campo, pero sí corta balones y reparte el juego con la clase que ese don y esa vocación innata le ha dado. Manuel era ese mediocentro trabajador, un seguro de vida en esa demarcación tan importante para que el equipo salga adelante y, por supuesto, gane siempre.

Todos los días lo saludaba exagerando mi acento andaluz con un “Qué pasó Manuéh”, y siempre obtenía una respuesta sonriente con otro acento andaluz cada vez —con el paso de los años— más logrado y natural: “Qué pasó Javiéh”. Va para el cielo un simple recuerdo en forma de réquiem que nunca quisiera haber escrito.— Mérida, Yucatán.

Periodista de Megamedia