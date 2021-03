Javier Caballero Lendínez: La negligencia del capitán del barco

Cosas cotidianas

Decía Sergio Negrete Cárdenas, doctor en Economía, profesor y comunicólogo, que el México de hoy es lo más parecido al Titanic, aquella ballena que se fue a pique una madrugada de abril de 1912; que el Covid-19 era el particular iceberg que nos mandó al fondo del mar (seguimos hundiéndonos), y que el capitán, aquel tipo que no quiso o no supo ver lo que se avecinaba, es nuestro presidente.

Me gusta mucho rescatar este comentario que ya hace unos días cumplió un año ahora que se avecina el aniversario número 109 de una de las tragedias más mediáticas del siglo XX. Y curiosamente, este triste suceso coincide con el desarrollo de unas Elecciones Legislativas en nuestro país, que pueden marcar el futuro de nuestra generación… y la que viene… y la otra… y la de más allá. Pero hablemos del Titanic, o algo así.

La noche fatídica en la que aquel barco insumergible se hundió, todo estaba tranquilo; según la prensa de la época, no había nubes, a bordo todo era diversión, y el viaje estaba siendo apacible. El frío era imponente, pero nada hacía presagiar un fin de tal calibre. Tras golpear el iceberg y en tan solo dos horas y cuarenta minutos, el barco pasó de ser un dignísimo escudero de Neptuno a un soldado caído con el primer disparo de la refriega.

Durante aquellas horas de pánico y descontrol, nadie sabía qué hacer. Unos trataban de guardar sus pertenencias y llevarlas consigo; otros simplemente buscaban salvarse; los había que querían ayudar a los demás a toda costa, desinteresadamente; también, los que se resignaban al futuro incierto llorando, emborrachándose, o incluso suicidándose. Hubo gente que enfocaba sus baterías en rezar para salvarse (posiblemente descubriendo a Dios durante ese lapso).

Pero eso sí, hubo muchos fallecidos, muchísimos, alrededor de 1,500. Entre ellos, un buen número de héroes sin capa, músicos que tocaron hasta ser engullidos por el mar y muchos otros que hasta el último momento confiaron en la pericia y experiencia de aquel capitán que durante 30 años había surcado mares y océanos y se las sabía todas (o eso creía).

Hablando del capitán, Edward John Smith o “el capitán de los millonarios” (1850-1912), hubo historias muy disparejas acerca de su actitud frente a ese barco en pleno proceso de pique. Al principio, después de la tragedia en la que también falleció se destacó su heroicidad (pasajeros recuerdan que lo vieron nadando para salvar a un niño).

Posteriormente, se demostró que no fue tal: el golpe al iceberg le tomó por sorpresa mientras disfrutaba una suculenta cena organizada por una familia de millonarios de Filadelfia que tuvieron mucho que ver con el financiamiento de ese barco, los Wideners.

Cuando el capitán Edward supo que irremediablemente ese barco indestructible sería devorado por la profundidad, cometió varias negligencias, según muchos expertos, además de la tardía reacción ante lo que se avecinaba. Una de ellas, la más grave, fue la del sálvese quien pueda al permitir que los botes salvavidas, los cuales comenzaron a lanzarse una hora después del golpe, se lanzaran casi vacíos para que solo unos pocos fueran los elegidos.

En aquel mes de abril de 1912, en mitad de la nada, rodeado de océano infinito, estrellas expectantes, gritos resquebrajados, caos y desesperación, esos 30 años de experiencia del capitán —que le hicieron comandar un barco de la magnitud e importancia del Titanic, el cual estaba llamado a ser un parteaguas en la navegación— no sirvieron para nada, y su barco, próximo a ser chatarra, se hundió para no ser rescatado jamás.

Réquiem. No se sabe realmente cuánto tiempo estuvo vagando ese iceberg por el Atlántico Norte aunque sí se sabe el origen. Unos especialistas afirman que el bloque de hielo llevaba por lo menos dos años pululando por las aguas del Atlántico en su travesía suicida hacia el sur.

Otros dicen que el desprendimiento tuvo lugar ese mismo año, en enero y que en su camino tuvo mucho que ver la Luna, la cual estaba en su mayor perigeo (acercamiento a nuestro planeta) en 1,400 años y que eso creó un campo gravitacional tan fuerte que creó mareas que golpearon el hielo e hicieron desprenderse estos icebergs antes de ser transportados por corrientes marinas.

Dicen que después de golpear el Titanic, el iceberg siguió unos meses con vida mientras irremediablemente se dirigía a las cálidas temperaturas del Atlántico sur. Posiblemente desapareció antes de finalizar 1912. Pero el mal, ese profundo mal que pasó a la historia como un suceso trágico y vergonzoso, ya estaba hecho, y la persona que capitaneaba la encomienda y su memoria, sepultados.

