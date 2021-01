Jesús Retana Vivanco: Biden y Kamala

Biden y Kamala. No soy un analista político, nunca he escrito una sola palabra del tema, pero los noticiarios, los periódicos, los editoriales, los comentaristas y toda la gente que maneja esta línea, muy avezados todos en los temas políticos, solo escriben y comentan de Joe Biden y Kamala Harris; así que me dije: ¿por qué no intentar escribir sobre estos personajes y traerlos al Estanque de los Cocodrilos?

Creo que se ha dicho casi todo de ellos, su trayectoria, sus logros, su lucha por alcanzar el liderazgo del país más poderoso del planeta. Trataré de abordar algunos aspectos que probablemente se mencionaron sin tanto énfasis, dando pauta para afianzar otra faceta de su personalidad.

Joe Biden, hijo de un vendedor de autos Chevrolet, integrante de una familia clase mediera. De niño tenía problemas al hablar, tartamudeaba, padecimiento que logro controlar a los 20 años. En una conferencia de prensa dijo : El tartamudeo no define quién eres y nadie tiene derecho a burlarse de ello. Se siente más cómodo de obviar la lectura de sus discursos y memorizar los temas de los que habla.

Desde Kennedy no había tomado posesión otro presidente católico. Su experiencia política lo lleva a convertirse a los 30 años en el miembro más joven de la cámara alta del Congreso de los Estados Unidos. El Washington Post lo definió como el político inteligente que le hace falta a la nación y le auguró un gran futuro. Estudió derecho, historia y ciencias políticas.

Es el presidente electo de mayor edad (78 años) de los 46 que ha tenido ese país.

Se dice que sus raíces son irlandesas como se etiqueta a 22 presidentes más. Según los archivos consultados, 34 millones de estadounidenses dicen ser descendientes de irlandeses. Yo creo que por eso celebran con mucha euforia el día de San Patricio, con faldas de cuadrícula verde y el pelo pintado de ese color, bueno, así son por allá.

Su primera esposa murió en un accidente de autos, en el que falleció su pequeño hijo de 13 meses. Casado por segunda vez, piensa delegar muchas de la funciones no indispensables para seguirle dedicando tiempo a su familia. Le gusta el pastel de chocolate y el Gatorade de naranja.

Kamala Harris

Kamala Harris, abogada de carrera. Veo a una mujer simpática poseedora de un encanto que gusta a la gente. Hija de una india y un jamaicano, divorciados desde que era pequeña.

La madre la educó para que entendiera el rol de su cultura negra. Se convierte en la primera mujer que ocupa el cargo de vicepresidenta, y la primera mujer de color en ese puesto a sus 56 años, con una intachable trayectoria jurista.

El periódico Los Ángeles Times la definió a los 39 años como la mujer de la sonrisa radiante, de férrea disciplina y una personalidad arrobadora.

Fiscal del distrito de San Francisco en 2003 Fiscal general de California en 2010 donde se negó a las sentencias de muerte en el estado, también se negó a defender la ley contra el matrimonio gay. En 2017 se convierte con el apoyo y beneplácito de Obama en senadora de los Estados Unidos por California. Le gusta bailar y escuchar música.

De lo que sí estoy seguro, es que nuestros vecinos del norte van a tener un buen gobierno y no una desquiciante autocracia.— Mérida, Yucatán. Twitter: @ydesdelabarrera

