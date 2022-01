Jesús Retana Vivanco: ¿Qué vas a estudiar?

¿Qué vas a estudiar? Pregunta complicada hoy día para un joven, hombre o mujer que recién termina la preparatoria. Creo que un buen porcentaje de egresados se encuentra en esta encrucijada.

¿Por qué les cuesta trabajo a los jóvenes elegir una carrera?, desde luego no a todos, pero las interrogantes saltan cuando se les hace la pregunta… “No lo sé todavía”, “Lo voy a pensar”, “Algo que no involucre las matemáticas”, “Una carrera corta y bien remunerada” y así podemos seguirnos con esta desorientación vocacional a la que se enfrentan aquellos que no pensaron que algún día iban a tener que vivir de algo y había que estudiar para ello.

Hace un año le pregunté a mi nieto Emilio si ya sabía qué iba a estudiar, la respuesta fue la misma y una vez que terminó el bachillerato, decidió esperar un semestre para evaluar sus herramientas, en función a sus habilidades, gustos y preferencias. Finalmente, Nutrición fue la carrera elegida. Considero que fue acertado de acuerdo al perfil que le caracteriza.

La Universidad Anáhuac, donde va a estudiar, tiene 54 opciones de carreras, ya no es como en mi época, en la que solo alternaban las clásicas: Arquitectura, Ingeniería, Medicina, Leyes, Economía y otras siete más.

Yo padecí lo mismo, deserté de Filosofía y Letras en la UNAM. Por aquellos años se consideraba la favorita de los hippies, y no estaban tan equivocados, la mayoría vestía como tal, con huaraches, pelo largo, una chamarra como de tela de jerga y el cigarro de mota en la mano. No me adapté a las costumbres y la verdad me decepcionó el limitado panorama profesional propio de la asignatura. Duré un par de meses y me enrolé en la publicidad (Ciencias y Técnicas de la Información en algunas escuelas). Apasionante disciplina que me permitió conocer a fondo el comportamiento de los consumidores, ver el lado creativo de los anuncios, adentrarme en el alcance de los medios de comunicación, y manejar el marketing como un disparador efectivo para la solución de problemas inherentes a cada producto o servicio.

Las carreras digitales

Los tiempos y las especialidades han cambiado, a ello hay que sumarle el gap laboral al que nos ha sometido la pandemia. El ámbito tecnológico y digital es ahora el que rige la demanda de profesionales altamente preparados. Cada vez, escucharemos con mayor frecuencia cargos como Digital Product Manager, Data Scientist, diseñador de producto o analista de datos, expertos todos en el manejo del negocio digital.

Las empresas están buscando gente con estas características tecnológicas y dar soluciones innovadoras a sus empresas, es decir, para estar a la punta en la nueva ola digital.

Se hará común el puesto de “Director de Innovación” para enfocar los esfuerzos de la empresa en la parte online y dar respuestas a los consumidores digitales.

Los analistas y científicos de datos serán cada vez más requeridos para transformar negocios con modelos de inteligencia artificial y resolver problemas que generen un impacto real.

El lema de “renovarse o morir” se sustituye por “innovar para subsistir” y la clave es la transformación digital para hacer empresas eficientes, productivas, que se diferencien de la competencia.

Hay mucho que escribir del tema, las circunstancias nos han orillado a centrar las miradas en las carreras digitales.

Lo que nos traerá la tecnología

De hecho, ya estamos por vivir en el corto plazo los avances tecnológicos mas recientes de la nueva era: Celulares con cámaras de 48 megapixeles que graban en 8k darán inicio al proyecto de realidad aumentada creado por Apple, que competirá con el Metaverso o mundo virtual de Facebook.

La empresa Starlink de Elon Musk proveerá el internet satelital más poderoso que llevará la señal a las zonas más remotas del mundo. La tecnología 5G dará la oportunidad de descargar en el celular una película en cuestión de segundos. Las compras en línea aumentarán el 100%.

Se pondrá en órbita el telescopio James Webb, el más poderoso con el que se podrá ver el universo a detalle y buscar vida en otros planetas. Estarán a la venta las computadoras cuánticas, las más rápidas jamás creadas y, nuevamente Elon Musk, sacará este año su teléfono llamado PI superando a todos los existentes, costará tres veces menos que el más famoso y por ser satelital nunca perderá la señal en ninguna parte del mundo, dotado con el procesador más rápido que el de cualquier otro teléfono.

Por tecnología, el mundo no va a parar; así que mejor preocupémonos por nuestros problemas domésticos: salud pública, violencia, inflación y toda la lista de caprichos presidenciales, ¡ah! y si vas a salir de la prepa, mejor piensa… ¿qué vas a estudiar?— Mérida, Yucatán, enero de 2002 Twitter: @ydesdelabarrera

