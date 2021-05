Jesús Retana Vivanco: Una tarde calurosa

Una tarde calurosa. ¿Qué se puede hacer en una tarde donde el termómetro marca 39 grados? ¡Uuuffff!, yo tenía ganas de ir al centro comercial con mi esposa y tomar un café al abrigo del aire acondicionado, pero la verdad me dio flojera manejar hasta allá.

Suena una notificación en mi celular, Netflix me envía sus nominadas al Oscar en diversas categorías. No pude resistir la tentación de sentarme frente al televisor y revisar los ciertamente extraños títulos de las películas que por esta ocasión no lucieron en las marquesinas de los cines.

Revisar los tráileres de algunas de ellas a veces se convierte en algo tedioso si no hemos leído por lo menos la crítica de algún cinéfilo.

Harto de ver los programas de siempre, repletos de malas noticias, decidimos mejor escarbarle a las tramas de los filmes con una bolsa casera de palomitas y, como dicen, “chutarnos” las nominadas desde nuestro sillón para ver si le atinábamos la siguiente semana en la ceremonia de la entrega de los Oscar.

Solo tuvimos chance de ver en ese menú de extraños nombres: El Juicio de los 7 de Chicago, aburrida por sí sola. Mank, me durmió y El Sonido del Metal, con tres mexicanos galardonados al mejor diseño de sonido. Me pareció muy mala película y no entendí la razón del premio. Se nos fue la ganadora Nomadland, aunque leí algunos comentarios en el periódico.

En realidad la idea no es escribir una crítica, solo soy un espectador más al que la fascinación del cine lo ha cautivado desde muy niño.

Me dio lástima ver cómo se derrumbó de repente, en el año pandémico, una industria del entretenimiento que siempre nos mostraba las cartas interesantes de sus películas.

La favorita

Si comparamos la lista con las cintas de 2019 se aprecia la diferencia. Las vi todas: Roma, del mexicano Alfonso Cuarón, ganadora del Oscar, no me cautivó del todo.

Fue en realidad mi favorita. Ha nacido una estrella. Estimulante ver a Lady Gaga actuar y cantar al lado de Bradley Cooper.

Green Book. Una historia real, apoyada de un estupendo guión.

Bohemian Rhapsody. Siguió la narrativa ya muy contada de Freddie Mercury.

El vicepresidente. Aunque lenta, toca con originalidad el tema.

No podía faltar alguna de superhéroes… Black Panther. Su historia la apartó de sus pares.

Finalmente, Infiltrado en el KKK del intenso Spike Lee. Otra muestra de su visión en contra del racismo.

La ceremonia de premiación este año se hizo en el ya tradicional Dolby Theatre, con enlaces a la estación de Ferrocarril Union Station de Los Ángeles.

El teatro, convertido en un escenario que se parecía a una gran estancia con gabinetes provistos de una mesa tipo restaurante, daba la impresión de que estábamos presenciando todo, menos la entrega de los premios Oscar; por ahí vimos tímidamente presentando algún premio a Brad Pitt, Harrison Ford y Halle Berry.

En fin, para mí fue una entrega sin pena ni gloria debido a la pandemia, donde de manera muy hollywoodense, es decir, como casi siempre lo hace la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, se apegó al momento político, resaltar los valores histriónicos de los nominados y en general de los participantes de color, para no provocar las críticas de las que había sido objeto en años anteriores.

Casi tres horas viendo una producción que distó mucho del nivel al que nos tenía acostumbrados.

Lo más interesante de la tarde, fue constatar que vienen nuevos jóvenes actores que le darán un aire fresco al ya muy acalorado y avejentado ambiente del cine norteamericano.— Mérida, Yucatán Twitter: @ydesdelabarrera

