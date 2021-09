Jesús Retana Vivanco: Vale por un día

Vale por un día. Otro día más pasa sobre mi humanidad, abro el ojo, el reloj del buró me muestra receloso con su implacable luminosidad las 6:37 de la mañana.

El silencio de una noche se resquebraja con el alboroto de un ave que en otras circunstancias apreciaría admirado por su belleza. Una guacamaya blanca o cacatúa habita en el fraccionamiento donde vivo y se ha convertido en un némesis para mi descanso que de entrada me quita una hora de sueño todos los días.

La ira que me provoca escuchar su aguda queja desde temprano va más allá de lo soportable. No sé cómo explicar el sonido infernal de este “bello animal”, es como unos veinte chimpancés gritando despavoridos.

Encerrada en una jaula de un metro cuadrado, libra su cautiverio con la visión del verde jardín que se difumina entre la malla del alambrado y la barda de la casa donde se encuentra.

La guacamaya

Es un ave por demás hermosa clasificada como cacatúa alba; según lo que leí son parientes de las cotorras y los loros, por ello lo escandaloso de su carácter.

Después de este abrupto despertar no me queda otra alternativa que subirme a la caminadora y dejar pasar el tiempo para encontrarme luego con un regaderazo y sacudir el calor de los treinta grados mañaneros con los que se deja sentir la blanca Mérida.

Las 9:30 de la mañana y el desayuno me espera con la proteína que mi esposa tuvo a bien seleccionar.

Libros y libros se me enfrentan para ser devorados por la lectura. Aún sigo el mal hábito de leer hasta tres libros y en ocasiones me concentro solo en uno, lo que me obliga a reiniciar la lectura de los olvidados.

Quito el separador de Persona normal de Benito Taibo, quien narra con impecable prosa algunos pasajes interesantes; hijo de Paco Ignacio Taibo I ya fallecido, del cual tengo recuerdos en mis años de ejecutivo de cuenta en Publicidad Ferrer, donde se desempeñaba como asesor de don Eulalio, ambos exiliados de España en los años cincuenta. Escritor, periodista y un estudioso consumado del buen uso del lenguaje, Taibo I fue todo un personaje en su tiempo, fundador de la sección cultural del periódico El Universal.

Para esta hora la guacamaya comienza con su ritual escandaloso, es media mañana. La exótica mascota nos quiere decir que se siente incómoda o tiene hambre.

El paseo

Sigo con mi día y para distraer un poco el intelecto me voy con mi esposa a dar como decimos por allá una vuelta por el Paseo de Montejo. Día muy soleado que nos obliga a hacer una parada en Sorbetería Colón, la que visitamos desde que veníamos de vacaciones. Un sorbete de nieve de limón aminora cualquier calor –nos dice el mesero.

Al ver a la gente pasar en un día entre semana dan ganas de elucubrar muchas historias que los caminantes o los ciclistas llevan a cuestas. Hemos recorrido las avenidas principales de algunos países como Champs–Élysées de París, la Unter den Linden de Berlín, La gran Vía o el paseo de la Castellana en Madrid, la Ringstrasse de Viena… son espacios que se graban en la mente por sus casas, sus restaurantes, sus museos y catedrales y sobre todo por su gente, unas veces amable otras no tanto.

Al regreso de este paseo semanal me quedo pensando en lo prodigiosa que ha sido la naturaleza en esta ciudad, la selvatiquez de su entorno en el que un día la maleza seca se convierte en ramales verdes con la primera lluvia y que solo son controlables con una poda o un cambio de estación.

Este vale que me dio la oportunidad de descubrir tan singular ciudad a pesar de los pesares: Vivir una pandemia, los huracanes, las tormentas tropicales y para rematar la guacamaya, que ahí estará, se hará vieja y entonces terminará su alboroto. Tal vez seguiré con el faltante de sueño, pero me da la oportunidad de formar parte de esta comunidad yucateca que vino a tranquilizar mi carácter y darme el chance de sacar un vale por otro día y seguir haciendo el paseo semanal.— Mérida, Yucatán Twitter: @ydesdelabarrera

