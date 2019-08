Jorge Castañeda: ¿El fin del pacto?

El caso de Rosario Robles

Jorge Castañeda (*)

La detención de Rosario Robles puede (o no) marcar el final del pacto de impunidad entre López Obrador y Peña Nieto. Dije esto mismo cuando hace ya varios meses salió la noticia de la orden de aprehensión contra Emilio Lozoya. Subrayé que podían producirse varios escenarios en ese caso, y que los partidarios del régimen no debían echar las campanas al vuelo.

Seguimos en espera de la noticia de la captura de Lozoya, pero la de Rosario Robles ya es un hecho. A menos, desde luego, que no lo sea. Es decir, que una decisión un poco extraña de un juez evidentemente hostil sea revertida en apelación, y ella puede defenderse en libertad de las acusaciones en su contra.

Eso parecería lógico, ya que se trata de delitos, por ahora, que sí prevén la libertad bajo fianza. El supuesto riesgo de fuga, por una posible conexión costarricense, resulta poco creíble, en vista de la disposición de Rosario Robles de presentarse ante el juez, de no haber aprovechado los tres días entre un audiencia y otra para huir, y de la posibilidad de retirarle su pasaporte y tarjetas de crédito, congelarle cuentas, y reforzar la vigilancia en los puntos de salida del país.

Desde que surgieron los primeros reportajes de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad sobre la llamada Estafa Maestra, se antojaba innegable una idea central, que la exfuncionaria y sus colaboradores nunca negaron como tal.

Se trataba de un esquema de desvío de recursos para las campañas del PRI, no de enriquecimiento personal, que a estas alturas debió haberse descubierto en caso de existir. Robaban, por así decirlo, para la corona, como Francis Drake.

En el caso particular de Rosario Robles, todo indica que su pecado —o delito— consistió en hacerse de la vista gorda ante lo que obviamente sabía, en lugar de haberlo impedido, o de haber renunciado cuando informó a su superior —si lo hizo— y éste, a su vez, también pecó por omisión.

El problema con un delito de omisión, si se confirma que en eso consiste la acusación central, es que no tiene fin. Siempre hay alguien más que pudo haberse enterado, o se enteró, y que tampoco dio paso alguno para detener la hemorragia.

El primer involucrado sería Peña Nieto, obviamente, pero también los tres sucesores de Rosario Robles en Sedesol, que por definición firmaron actas de entrega-recepción.

Muchos pensamos desde el período de transición que el pacto de impunidad entre Peña Nieto y López Obrador tendría, como los tres sobres de la época priista, fecha probable de caducidad. Duraría hasta que se le complicaran las cosas al gobierno actual, que justamente por su extracción priista, procedería como en los viejos tiempos.

Uno por uno, los funcionarios anteriores más vulnerables o menos afines personalmente al titular del Ejecutivo irían cayendo. Su culpabilidad o inocencia podría ser un factor importante, pero no decisivo.

El deterioro de la situación económica, las crecientes dificultades con Estados Unidos, la violencia que no cesa y la corrupción en los programas y contratos de este gobierno son todos ellos asuntos que requieren de distracción para seguir navegando con las mismas banderas.

Los mil y un dichos, públicos y privados, de López Obrador sobre su rechazo a la venganza y su deseo de mirar hacia adelante, pierden toda pertinencia al descomponerse varios frentes.

¿Qué le dirá Peña a Rosario Robles, a Collado, a Lozoya si lo encuentran, y a los que se acumulen? Hice lo posible, pero no pude lo imposible, y no me cumplieron. Se les debió haber ocurrido antes.— Ciudad de México.

Excanciller y analista político