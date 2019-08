Jorge Castañeda: Rosario está sola

Un silencio ensordecedor

Jorge Castañeda (*)

Pocos distinguidos miembros de la comentocracia o de la oposición han prestado atención a un hecho curioso, aunque previsible, de estos días.

Creo que solo Ciro Gómez Leyva, en su noticiero televisivo, lo advirtió: el legado de Peña Nieto se ha desvanecido, su equipo se encuentra bajo fuego, pero nadie defiende a Rosario Robles. Me centraré en este último punto.

Hasta hace menos de un año, Rosario Robles era integrante del gabinete legal presidencial. Si no me equivoco, tenía 17 colegas, una decena más de compañeros del gabinete ampliado, y otra docena de colaboradores cercanos del presidente Peña en Los Pinos.

En Sedesol y Sedatu, contaba también con un gran número de subalternos, amigos o cómplices, como se les quiera llamar.

Hasta esta hora —la noche del jueves 15— no he visto una sola declaración de cualquiera de ellos, sin hablar del propio Peña Nieto, tomando su defensa, hablando de su inocencia o integridad, o manifestando algún tipo de solidaridad.

En el caso de Emilio Lozoya, se entiende que nadie quiera defender a un prófugo. Proclamar su inocencia se riñe con su comportamiento, aunque tenga toda la razón Lozoya en afirmar que no hay condiciones para que se haga justicia en México, ni a él ni a nadie.

Pero Rosario Robles no solo no huyó; regresó a México para presentarse ante un juez que nunca debió aceptar fungir en este caso. Sus abogados o no sabían que era sobrino político de René Bejarano, o les dio lo mismo, como si el Señor de las Ligas no tuviera motivación alguna para ver a la extitular de la Sedesol tras las rejas.

En realidad, no debiera sorprenderme esta actitud de los compañeros de Rosario Robles. Es la misma de los priistas de Echeverría, cuando López Portillo encarceló a varios; de los de López Portillo, cuando los persiguió De la Madrid; de los de éste último, cuando los mandó apresar Carlos Salinas.

Y de los de Salinas, cuando acabaron en el Altiplano, sin hablar de los que apresó Peña Nieto. En algunos casos se trató de líderes sindicales; en otros de secretarios de Estado; en varios, de hombres poderosos de un sexenio, con o sin cargo, sacrificados en el altar de la continuidad priista.

No he leído o escuchado la declaración de un(a) colega de Rosario Robles donde se afirme que la conocieron, trabajaron de cerca con ella dos, cuatro o seis años, y que meten las manos al fuego por su honestidad.

No he leído o escuchado la declaración de un(a) colega de Rosario Robles alzar la voz para denunciar el “terrorismo procesal” del que fue objeto en su audiencia. No he leído o escuchado la declaración de un(a) colega decir que le consta que en reuniones del gabinete le informó a Peña Nieto de la Estafa Maestra, o que ella no fue, ni con mucho, la única que lo hacía.

La han dejado sola. La pregunta más interesante no es por qué; siempre ha sucedido lo mismo. ¿Se trata de un mezquindad de los priistas, que jamás le han sido leales a alguien en desgracia? ¿O más bien nos hallamos ante un comportamiento típico de la clase política nacional, del PRI, del PAN o de MORENA, que simplemente no se juega nunca por nadie? Difícil de saber.

El problema para el equipo de Peña es que si se acabó el pacto, o nunca hubo, o no los incluyó, la lista de prisiones preventivas oficiosas (votada por el PRI) puede ser larga. Y el silencio de los amigos de antaño, ensordecedor.— Ciudad de México.

oficinacastaneda7@gmail.com

Excanciller y analista político