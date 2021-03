Jorge Pacheco Zavala: La vida moderna

Fragmentación

A petición de algunos de los lectores que siguen esta sección, decidí escribir una aproximación al tema de la fragmentación. Y es que se hace preciso reconocer que, esta generación, no soporta el aburrimiento, ignora que esos lapsos de tiempo, son generadores de grandes propuestas creativas.

Así pues, al matar el aburrimiento con actividades seudo-lúdicas, están matando también el potencial latente de ver germinar o nacer una obra (cualquiera que sea), de naturaleza artística.

La lectura, sabemos hoy, puede incrementar de manera notable, las conexiones que ocurren en el cerebro, llamadas “sinapsis”. Estás redes neuronales juegan un papel muy importante en el desarrollo cognitivo de los individuos; de hecho, la lectura atenta, en la cual está en juego la imaginación, la correlación, la inteligencia, retrasa la aparición de enfermedades como el Alzheimer, la demencia, e incluso las enfermedades cerebrovasculares.

En los tiempos modernos, la lectura se ha convertido en un recurso eficiente de la Neuro-plasticidad.

Un lector analítico es capaz de enfrentarse de mejor manera a los desafíos reales de la vida; por el contrario, los mundos virtuales, las redes sociales y el abuso de la tecnología, fragmentan la mente y el pensamiento, ya que nos dan una falsa idea de la realidad.

Así, una persona que interactúa por un tiempo razonable, con una historia literaria, se encontrará mejor calificada para hacer frente a obstáculos o circunstancias adversas en su diario vivir, debido a que ejercita tres de los ámbitos que un autor tiene como objetivo (consciente o inconscientemente) al escribir una obra: a saber, esta intencionalidad está relacionada con: la inteligencia, las emociones y la capacidad de imaginar.

Cuando leemos, se desata un mundo complejo que hasta entonces no conocíamos. Por tanto, recurrimos a nuestra capacidad de ordenar, jerarquizar y asociar; nuestra capacidad de razonar se acciona y ponemos al servicio de la trama nuestra inteligencia.

Lo mismo pasa con las emociones cuando la historia alcanza su momento más dramático. Y qué decir de la imaginación; ¿Quién de todos nosotros no ha imaginado al animal aquel en el que se convierte Gregorio Samsa? en la obra “La metamorfosis” de Kafka. O quién no ha luchado por hilar y relacionar nombres, fechas y genealogías en la novela “Cien años de soledad”, del premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez.

Y ¿quién no lloró con la novela-ensayo de Dominique Lapierre, “La ciudad de la alegría”, en la cual se mezcla la miseria y la alegría de Calcuta? Imaginación, inteligencia y emociones.

La era moderna está fragmentando el pensamiento de los habitantes de las grandes urbes. Es tal el daño colateral, que a diferencia de las personas de zonas rurales sin acceso a tecnologías, las ciudades desarrolladas atrapan a sus habitantes en el vertiginoso huracán de las redes sociales y el mundo virtual.

Una mente fragmentada no puede sostener una conversación hilada y coherente por más de cinco minutos sin que aparezca un distractor. Ante la soledad, el individuo de hoy no sabe cómo actuar o comportarse; esta extrañeza lo lleva invariablemente a sacar su teléfono móvil y “chatear”, o bien “navegar” en el mar profundo del internet.

Las mentes fragmentadas son mentes dispersas. Basta con observar el comportamiento de los niños y jóvenes, y a veces no tan jóvenes, al querer mantener una idea o actividad por un tiempo determinado. Nos rodean siempre mil cosas por hacer, mil cosas en qué pensar, y además, mil asuntos por los cuales preocuparse. Esta generación padece de insomnio porque juega de noche, navega de noche, conversa de noche con sus amigos invisibles.

La interacción física se ha visto entorpecido por la aparición del Covid-19. Ahora priva el home office, la transmisiones por internet, las conferencias virtuales en grupo, las clases en plataformas digitales, etc., etc., etc. Al parecer nuestro ADN se ha ido transformando en un androide de carne y hueso. Pensamos pero no analizamos, vemos pero no observamos, oímos pero no escuchamos, sentimos pero no empatizamos.

Tal vez, no solo nos hemos fragmentado nosotros, sino que también, sin querer, hemos fragmentado nuestro futuro cercano... Hasta la próxima.— Mérida, Yucatán.

Escritor