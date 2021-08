José Antonio Gutiérrez Triay: Un dilema difícil

El regreso a clases

El humanismo es un concepto que se usa en forma polisémica; sin embargo, pone sobre todas las interpretaciones de su diversidad conceptual la excelsa dignidad de la vida humana. Proyecta los valores humanos y el principal es el derecho y respeto a la vida. Es su condición sine qua non.

Atravesamos el mes de agosto del segundo año con una galopante pandemia y no queda claro si se debe retornar a las aulas para continuar con los procesos educativos de la niñez y la juventud. ¿Se justifican los riesgos costo-beneficio?

La educación formal en su condición virtual ensanchó la brecha social entre los mexicanos, hizo aflorar la verdad socioeconómica, ante todo en la educación básica gratuita. La carencia de dispositivos familiares adecuados para realizar esta práctica y la falta de robustez en las redes en los medios rural y urbano marginado son sus causas principales. Hay un tiempo perdido para la educación de los grandes sectores pobres y por ende se aviene mayor marginación social.

Nos topamos con grupos escolares donde sólo una madre de familia facilitaba su teléfono celular por las noches para que los niños pudieran realizar las actividades. La práctica educativa no se podía realizar. Los niños no usaban Nintendo, porque obvio es que no lo podían adquirir, pero se dieron a la vida en la naturaleza, como decía Rousseau, aunque sin la guía de los docentes. Grupos en los que participaba alrededor del 20% únicamente, por los motivos ya descritos.

Creo en lo que dice el presidente en cuanto a la adicción a las plataformas de juegos y esto sucede fundamentalmente en las clases medias, cuando los padres de familia requieren salir por largas jornadas para obtener el sustento.

Los chicos asisten con irregularidad a las clases virtuales y el resto del día se han convertido en esclavos de esos modernos aparatos de comunicación que a veces incomunican las familias, como tantas veces se ha dicho. Se percibe esa adicción, que no es exclusiva en los niños.

Lo que describo puede considerarse como anecdótico para los investigadores, pero así empiezan las tendencias que deben revisarse. Asimismo, narro breves experiencias con otras observaciones.

Ocurrió en la zona de Los Héroes en Mérida, en la escuela primaria Andrés Quintana Roo. Su directora con atino y agradable liderazgo motivó a los docentes, a los padres de familia, y se usaron diversas plataformas, tanto para las clases como para realizar las tareas.

La actitud de los profesores es fundamental. Los chicos muy participativos y con buenas aportaciones diarias, se notaba el apoyo en la casa. Seguramente hay más casos así, pero este lo constaté como supervisor de la práctica docente de normalistas ya en vías de egreso.

Otro caso interesante fue en preescolar con las futuras docentes en buena comunión con sus tutoras de la práctica. Influyeron para el manejo de las plataformas. Las entusiastas maestras practicantes crearon tutoriales para los docentes con mayor tiempo de servicio, los padres y los alumnos. Entusiasma esa actitud. Ocurrió en el Jardín de Niños José Martí en la colonia Díaz Ordaz.

El caso es que parece inminente el retorno a las clases presenciales, pero hay miedo y mucho. No hay garantías para el regreso. Es aventurado porque no están vacunados los niños y hay escepticismo entre los docentes y padres de familia.

No debe pretenderse que solo se obtengan números quizá bajos de decesos por la nueva aglomeración. Nadie quiere ser parte de una estadística semejante. Se requiere de trato humano que garantice la seguridad en materia de salud. Los cursos escolares perdidos se podrán recuperar con mucho esfuerzo y solidaridad.

No es cuestión del azar, sino del respeto a la persona. No es cuestión de la firma autorizada de los padres de familia que exima la responsabilidad gubernamental.— Mérida, Yucatán.

Docente