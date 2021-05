José Santiago Healy. El manoseo y la intromisión electoral

Actitudes

José Santiago Healy (*)

No hay que ser adivino para anticipar a grandes rasgos lo que ocurrirá el próximo 6 de junio y cuáles serán los resultados electorales.

En primer lugar, hay que decir que presenciaremos una de las elecciones más competidas de los últimos tiempos, pero también la más manoseada e intervenida.

Tanto el primer inquilino de Palacio Nacional como gobernadores y alcaldes a lo largo del país han aprovechado el río revuelto para apoyar a sus candidatos, algunos abiertamente y otros por debajo del agua.

La violencia será otro de los signos ominosos de estos comicios; a la fecha más de 80 candidatos de distintos partidos han sido asesinados, en su gran mayoría estos delitos permanecen impunes.

En México parece quedar claro que las diferencias políticas ya no se dirimen con el diálogo y la negociación sino a punta de balazos.

Bajo este panorama es predecible que el abstencionismo será muy elevado y que salvo en centros urbanos y municipios politizados, en el resto del país votará menos del 50 por cierto de los ciudadanos con credencial.

Es casi un hecho que el partido Morena volverá a obtener el mayor número de curules en la Cámara de Diputados.

La aviada que alcanzó en 2018 Andrés Manuel López Obrador y su partido les darán todavía buenos dividendos a pesar del caos económico, sanitario y de seguridad que ha vivido el país en los últimos dos años.

No obstante los números no serán los mismos. Morena obtuvo hace tres años 256 diputados federales, que sumados a los 46 del PT, 21 del PES, 11 del Partido Verde y 4 más agregados, dieron al partido en el poder una contundente hegemonía.

En esta ocasión Morena ganará entre el 40 y el 44 por ciento de las curules, no alcanzará mayoría simple sino que tendrá que fortalecer su unión con sus partidos aliados para votar juntos en las decisiones importantes.

Carecerá también de la sobrerrepresentación que dio a Morena una fuerza avasalladora lo que tampoco se repetirá en este 2021. El desgaste y los errores del gobierno de AMLO se reflejarán sin duda en las urnas el próximo 6 de junio.

Donde veremos elecciones muy cerradas, ríspidas y probablemente violentas, será en varios de los quince estados que elegirán gobernadores, alcaldes y diputados locales.

Morena obtendrá entre siete y ochos gubernaturas, pero intentará quedarse con dos o tres más a través de conflictos postelectorales en donde los morenistas tendrán el apoyo de las autoridades federales.

En Nuevo León, Guerrero, Michoacán, Chihuahua, Baja California, Sonora, Campeche y Sinaloa se vivirá una pelea campal por las gubernaturas.

Pero también se registrarán comicios locales intensos en la Ciudad de México, Veracruz, Yucatán, Tamaulipas, Tabasco, entre varias entidades más donde la pelea por las alcaldías será como en la lucha libre: volarán máscaras y cabelleras.

En suma, Morena mantendrá su hegemonía nacional, pero sin la contundencia electoral de 2018, sufrirá algunos fuertes descalabros que pondrán al partido en el poder a reflexionar en serio y a fondo.

Noticias, noticias...

A casi tres años del escándalo del avión presidencial, el gobierno de la 4T hará lo que debió hacer desde el principio: contratar a un broker o intermediario que venda la nave al mejor postor y en el menor tiempo posible. El otro camino que tampoco se ha explorado es negociar con la empresa Boeing para que reciba el Dreamliner al mejor precio posible y lo ofrezca a sus clientes... Será difícil que Jesús Manuel Scott Sánchez, un político desconocido y de bajo perfil, logre impulsar la candidatura a gobernador de Sonora por Movimiento Ciudadano que hace unos días dejó vacante el cajemense Ricardo Bours. Lo que no entendemos es porque no hubo comunicación entre Bours y la dirigencia del MC para preparar su declinación... Este jueves se cumple una semana del homicidio del abogado Abel Murrieta y hasta el momento no hay detenidos ni información valiosa sobre las pesquisas... En Baja California los candidatos a la gubernatura Lupita Jones del PAN-PRI-PRD y Jorge Hank Rhon, andan agarrados de la greña cuando deberían acordar una alianza, así separados será imposible arrebatar la gubernatura a la morenista María del Pilar quien mantiene amplia ventaja en las preferencias.— Hermosillo, Sonora.

jhealy1957@gmail.com

Periodista