Juegos de poder

Mirada antropológica

Rodrigo Llanes Salazar (*)

“El conocimiento es poder”, dice el manipulador Petyr Baelish a la ambiciosa reina regente Cersei Lannister. En respuesta a este intento de chantaje, la reina ordena a sus guardias degollar a Baelish y le afirma: “el poder es poder” (aliviado, Lord Baelish no muere en ese momento).

Por si hace falta aclararlo, el diálogo anterior proviene de un episodio de la segunda temporada de “Juego de tronos”, serie que, después de ocho temporadas, finalmente terminó anoche. Este drama de fantasía en el que los principales personajes se disputan el trono de hierro (y también luchan contra los muertos), ha provocado en más de una ocasión preguntas sobre la naturaleza del poder, ya sea en la megalomanía de Donald Trump o en los análisis que comparan “Juego de tronos” con la actual crisis de Venezuela (como lo ha hecho el politólogo y humorista Laureano Márquez en “The New York Times”). ¿Qué es el poder?, ¿en dónde reside?, ¿cómo ejercerlo?, ¿cuáles son sus efectos?

Desde luego, las preguntas anteriores tienen una larga historia y probablemente surgieron desde que los seres humanos comenzamos a organizarnos socialmente. Por lo tanto, también han tenido muchas respuestas. Una de ellas, que me parece un buen punto de partida, la ofreció Max Weber, quien definió “poder” como “la probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad” (“Economía y sociedad”, p. 183).

De lo anterior se sigue que el poder es una relación social, en la que una de las partes logra que la otra haga lo que la primera desea. Otro aspecto clave de la definición de Weber es “cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad”. Ese fundamento puede ser conocimiento, como lo sugiere el personaje de Lord Baelish, o bien, puede ser riqueza o las armas, como afirman los Lannister.

Una de las teorías sobre el poder que me parecen más convincentes es la elaborada por el recientemente fallecido antropólogo Richard N. Adams, quien, partiendo de la definición de Weber y de la termodinámica, distinguió entre “control” y “poder”. “Control”, para Adams, es la capacidad física y energética para reordenar los elementos del medio ambiente, principalmente a través de la tecnología. Así, para regresar a los ejemplos de “Juego de tronos”, una casa o familia puede ejercer control por medio del conocimiento de un ambiente frío y hostil, de la acumulación de riqueza a partir de la producción en el campo o del comercio de esclavos, o bien, criando dragones…

De acuerdo con Adams, “el poder, a diferencia del control, presupone que el objeto posee capacidad de razonamiento y las suficientes dotes humanas para percibir y conocer. Solo puede ejercerse poder cuando el objeto es capaz de decidir por sí mismo qué es lo que más le conviene” (“La red de la expansión humana”, p. 58). De este modo, el poder implica necesariamente decisiones y alternativas. Adams ofrece un par de ejemplos:

“El pistolero ejerce poder sobre su víctima al plantearle la alternativa de entregar su dinero o recibir un balazo. La pistola es el aspecto relevante del medio ambiente [el elemento controlado]. El hacendado mexicano del siglo XIX ofrecía al peón la alternativa de trabajar para él o morirse de hambre” (p. 59). La clave se encuentra, según Adams, en hacer que las alternativas sean tan poco atractivas que sean rechazadas.

Así, el poder requiere el control de recursos del medio ambiente para lograr que otra persona haga lo que quieres. En tanto que el poder es un fenómeno social y cultural, los recursos a ser controlados, así como las decisiones y alternativas para las personas y grupos implicados, varían de sociedad en sociedad y en el tiempo.

Actualmente, la información y los datos masivos (big data) son un elemento sumamente codiciado por gobiernos y empresas, quienes logran controlar esos elementos a partir de diversas herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial, particularmente las técnicas de aprendizaje profundo. A partir del control de millones de datos, empresas como Amazon o Facebook pueden acumular millones de dólares en publicidad dirigida y ejercer poder, incluso sobre Estados nacionales. Después de todo, Lord Baelish no estaba tan equivocado.

Se puede alegar con facilidad que para controlar información y millones de datos necesitas dinero para poder comprar o desarrollar la tecnología. Entonces, ¿es más importante el dinero? No necesariamente. Todo depende de la situación concreta. Si en un contexto particular la información no es un elemento relevante para las decisiones que tienen que tomar las personas, su control no será una fuente de poder.

Por eso tiene algo de razón Lord Varys, el Consejero de los Rumores y uno de los personajes más informados de “Juego de tronos”, al afirmar que “el poder reside donde los hombres creen que reside”.

La distinción entre control y poder le sirve a Adams para analizar la complejidad de las relaciones de poder, ya que si bien una persona puede controlar un recurso y tomar decisiones a partir de dicho control, también puede transferir a otra persona la toma de decisiones. Así, el poder puede ser “otorgado”, cuando una persona cede a otra la toma de decisiones; “asignado”, cuando varias personas transfieren a una la toma de decisiones; o “delegado”, cuando una persona transfiere a otras la capacidad de decidir.

La teoría de Adams puede ser útil para explicar lo mismo una relación de pareja como una relación entre grupos políticos, Estados o empresas. Pero también tiene sus limitaciones, sobre todo en lo que se refiere a la dimensión simbólica del poder.

Aunque Adams reconoce que los símbolos son una forma de tecnología por la cual los seres humanos nos adaptamos y controlamos el medio ambiente —por ejemplo, las palabras para nombrar y conocer un entorno—, su teoría no abunda en las diversas formas en las que los símbolos, los rituales y las performances son aspectos constitutivos del poder. Al respecto, antropólogos como Clifford Geertz han hecho contribuciones importantes para entender el simbolismo del poder.

En el lúcido ensayo “Centros, reyes y carisma: una reflexión sobre el simbolismo del poder”, Geertz analiza “la sacralidad inherente al poder soberano” y propone “investigar la vasta universalidad de la voluntad de los reyes (o de los presidentes, generales, Führer y secretarios de partido) en el mismo lugar donde buscamos la de los dioses: en los ritos e imágenes a través de los cuales ésta se ejerce” (p. 149).

Así, todo gobernante requiere de “un conjunto de formas simbólicas que expresan el hecho de que es en verdad gobernante”, necesita justificar su existencia y ordenar sus acciones “en base a una colección de historias, ceremonias, insignias, formalidades y accesorios que han heredado o incluso, en situaciones más revolucionarias, inventado”. Retomando de nuevo las palabras de Lord Varys, el poder también “es un truco, una sombra en la pared, y un hombre muy pequeño puede proyectar una sombra muy grande”. O, como dice Baelish a Varys en un memorable diálogo de la tercera temporada, “¿sabes qué es el reino? Son las mil espadas de los enemigos de Aegon, una historia que coincidimos en contarnos mutuamente una y otra vez, hasta que olvidamos que es mentira”.

Por eso Isabel Tudor, escribe Geertz, participó en un gran desfile a través de los barrios históricos de la ciudad de Londres unos días antes de su coronación, en donde se realizaron diversas representaciones con rosas rojas y blancas de las casas de Lancaster y York (que inspiraron a las casas Lannister y Stark de “Juego de tronos”). En el barrio de Cornhill, describe Geertz, había un arco con un niño que representaba a la nueva reina, sentado sobre un trono sostenido por cuatro burgueses vestidos para representar las cuatro virtudes —la Religión Pura, el Amor de los Súbditos, la Sabiduría y la Justicia— que encarnaba la nueva reina Isabel.

Actualmente algunas de las virtudes que se celebran han cambiado, pero no la necesidad de celebrar rituales de poder; por eso, más allá de los fines de transporte y comunicación, podemos entender los vuelos comerciales y las conferencias de prensa matutinas de López Obrador como rituales que exaltan los valores de austeridad, trabajo y relación con los medios con los que quiere ser asociado.— Mérida, Yucatán.

rodrigo.llanes.s@gmail.com

Investigador del Cephcis-UNAM