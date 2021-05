Jungla política: Cambio de estafeta

Medidas ambientalistas. Tras dialogar con el candidato del PRI al III Distrito federal, empresarios señalaron que “motiva contar con un candidato como Pablo Gamboa Miner, que esté a favor del impulso a las energías limpias, puesto que de ellas depende reducir el impacto de los gases de efecto invernadero que derivan en el calentamiento global”. También destacaron el compromiso que realizó para promover la revisión de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, a fin de proponer soluciones viables que garanticen un servicio de calidad y sustentable. Raúl Monforte González, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Energía Renovable y Medio Ambiente, recalcó que Gamboa Miner ha dado la confianza para que se pueda impulsar una nueva modificación a la ley y lograr mejores condiciones para el suministro de la luz, en especial respetando al medio ambiente.

“Las energías limpias tienen muchos beneficios para la gente porque generan ahorros; en el caso de los negocios, si hay menos gastos en pago de servicios se vuelven más competitivos y se pueden mantener o generar más empleos. En los hogares se reduce el impacto a la economía familiar, pues ya no hay que pagar tarifas altas”, señaló.

El representante del sector de energías renovables agradeció a Gamboa Miner por establecer un vínculo de comunicación directa con los sectores, pues esa es la manera en que se debe trabajar para atender las necesidades de la ciudadanía.

Colonias por regularizar. Se tendrá “trabajo coordinado dentro del partido Morena y trabajando en equipo con la candidata a la alcaldía Verónica Camino y los candidatos a diputados federales, en esta nueva visión que estamos construyendo para mejorar la calidad de vida de todo Yucatán”, indicó la morenista Alejandra León Torres, aspirante al VII Distrito local. “Vamos a regularizar la situación de muchas familias y empresas que viven y funcionan en el sur de Mérida, que carecen de servicios públicos porque no están municipalizadas las colonias, o porque simplemente están en el olvido de los actuales funcionarios públicos”. Reunidas en la comunidad portuaria y aeroportuaria, pudieron escuchar sus preocupaciones más apremiantes, como la mejora de las vialidades en la ciudad en la que fluye el tránsito de comercio exterior; la creación de posibles zonas especiales de carga y descarga para las mercancías, sería de mucha ayuda y sobre todo la cercanía con la autoridad municipal con un diálogo directo permanente, para que con buena comunicación a todos les vaya bien.

“La economía en el mundo ha sido muy golpeada y Yucatán no es la excepción, necesitamos reactivarla sabiamente, cuidando también la infraestructura de nuestro estado y de nuestra blanca Mérida”, dijo Alejandrina León.

“Por eso, para Morena es importante escuchar a los diferentes sectores generadores de la economía, para trabajar coordinados en el crecimiento de la misma en el estado, y un sector muy importante es el aeroportuario”.

“Nos comprometemos con ellos para facilitar su trabajo, el cual es por el bien de todo el estado y principalmente de su capital”, mencionó.

La economía es uno de los pilares para que Mérida siga teniendo el lugar que representa a nivel nacional y mundial, es por eso que la candidata León Torres se compromete a trabajar desde la Cámara de Diputados para que los recursos sean bien direccionados y facilitar el que hayan mejores inversiones en el estado, informa su equipo de campaña.

Junta vecinal. Anteayer jueves fue la primera reunión vecinal con candidatos del PRD de las próximas elecciones del 6 de junio, donde se decidirán varias alcaldías y las diputaciones para todo el estado. Las dos primeras candidatas en asistir a estas reuniones convocadas por el comité vecinal del fraccionamiento Las Américas fueron la gestora cultural Sara Velazco Loret de Mola y la periodista Adriana Vargas León, por el IV Distrito local y federal, en ese orden. Entre las peticiones de la gente se encuentran garantizar de manera continua y sin interrupciones el suministro de agua y energía eléctrica, ya que a raíz de las inundaciones los transformadores subterráneos y sus conexiones presentan fallas y daño con frecuencia.

Sara Velazco dijo que ella ya había empezado a trabajar sobre el tema ambiental, ya que recientemente había donado, gracias a su labor de gestión con una asociación civil del medio ambiente, una capacitación para la siembra de huertos urbanos.

Igual dijo que ese tema, junto con la sustentabilidad para el mejor manejo de los recursos ambientales es una de sus prioridades en la agenda en caso de llegar a la Cámara de Diputados.

Cambio de candidato. Liborio Vidal Aguilar pasó la estafeta de la candidatura del PAN a la diputación por el I Distrito federal, con sede en Valladolid, a Sergio Chalé Cauich. “La política es para servir, la política es para ayudar a la gente pobre, la política es para ayudar a los grupos vulnerables, la política es para construir esos puentes de servicio, no verla de otra manera, la política es para servir y más a la gente de escasos recursos”, dijo el #AmigoLibo. “Vamos a sumarnos a este nuevo proyecto que se llama Sergio Chalé, quiero pedirles que apoyemos a esta fórmula, de Sergio y Javier Trejo Gómez. Los puestos son pasajeros, pero las amistades perduran para siempre, para mí eso vale más que una diputación federal, la amistad para mí tiene un gran significado y eso es lo que quiero seguir construyendo, por eso vamos a apoyarlos, porque no tengo duda de que son la fórmula ganadora del 6 de junio”.

“Hay que ser fuertes y vamos a luchar por lo que viene y eso es demostrar que somos los mejores, que este equipo es un equipo de amigos fuerte, poderoso, que sabe cumplirle a la gente que ha dado resultados durante muchos años y hoy una vez más lo vamos a demostrar”, expresó el político y empresario vallisoletano.

En las redes sociales de Liborio Vidal, en particular en Facebook, se encuentra un vídeo de apoyo al nuevo candidato de Acción Nacional, en el copy indica que “él (Sergio Chalé) llevará con mucho orgullo la estafeta de la candidatura a la diputación federal que nos fue arrebatada”.

El #AmigoLibo lo describe como “un gran hombre, honesto y trabajador y les pido con toda humildad y respeto que lo apoyemos, que sigamos sus redes sociales y multipliquemos su mensaje”.

También destacó que este es un proyecto de miles y miles de yucatecos que desean seguir colaborando con los resultados y el desarrollo que el gobernador Mauricio Vila está construyendo para Yucatán.

En la etapa final. “Que ningún priista se quede sin votar el 6 de junio” fue el llamado de la candidata del tricolor por el VII Distrito local, Alejandra Rivas Escalante, al iniciar la última etapa de sus actividades proselitistas. “Hemos caminado juntos, faltan 20 días para concluir esta campaña ganadora. Fuimos de menos a más, convencimos a mucha gente, hay que traducir esa confianza en sufragios”, expresó en la colonia Emiliano Zapata Sur. “Soy una mujer incansable, quiero ser su representante en el Congreso del Estado. No me rajo y sí me fleto por el sur de Mérida. Solamente con su voto será posible” añadió la abanderada del PRI. Ella señaló que existen todas las condiciones sanitarias para que los meridanos salgan a votar el próximo 6 de junio. “El árbitro electoral ha previsto todo lo necesario para que la gente acuda de manera segura a ejercer su derecho a sufragar” enfatizó. Asimismo, reiteró sus tres principales compromisos: retornar al VII Distrito después de las elecciones, ser gestora del sur y diseñar una agenda legislativa de la mano con la sociedad. “Les vendrán a ofrecer muchas cosas en los próximos días, pero el 6 de junio voten por el PRI y ganaremos todos. Agarren lo que les den, eso no cambia que su confianza sea para nosotros, en la soledad de la urna voten por Alejandra Rivas”, pidió. “Sabré cumplir, no traiciono, ni me achico ante los grandes retos. Es tiempo del sur y aquí estaré con ustedes, en las buenas y las malas, que no quede la menor duda”.