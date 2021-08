Justicia torturada: ¿Quiénes agredieron a José Eduardo?

¿Quiénes agredieron a José Eduardo?

Marcelo Pérez Rodríguez (*)

La liberación de los cuatro policías por el fallo del juez Antonio Bonilla Castañeda, al considerar que eran insuficientes las pruebas para vincular a proceso a los supuestos agresores, deja el caso de José Eduardo más sombrío y con un rosario de dudas y sospechas.

No hay nada definitivo en la libertad de estos uniformados, según lo expresado por el mismo juez, debido a que se investigarán otras líneas e incluso la Fiscalía estatal señaló que apelará y continuará con las líneas de investigación para buscar desentrañar el misterio que rodea la muerte del joven veracruzano, supuestamente a manos de la policía municipal.

La verdad que existe hasta ahora es que el joven falleció a causa de los golpes y tortura recibida, pues el certificado de defunción señala golpes traumáticos, violación y homicidio. La pregunta que rodea el misterio: ¿Quiénes golpearon, violaron y torturaron al joven detenido?

La defensa de los supuestos agresores utilizó videos de las cámaras del centro de la ciudad y de la Policía municipal como pruebas para demostrar que no hubo violencia alguna contra el detenido y la versión del taxista a quien el joven le lanzó un proyectil.

Sin embargo, si se le detuvo por esa acción era llevarlo ante las autoridades para fijarle una sanción y después dejarlo ir horas después o al siguiente día. ¿Por qué la golpiza y la violación? Al final, esas agresiones en contra de los derechos y su dignidad le quitaron la vida.

Si la policía municipal lo detuvo y lo llevó a la corporación municipal, estos uniformados saben quién o quiénes lo agredieron brutalmente. No es posible que no lo sepan, ni hayan sido testigos de este abuso, si no son culpables de la agresión.

Empero, hay un nuevo video que empieza a circular por las redes sociales, después de la liberación de los cuatro detenidos, en donde se aprecia que no hubo respeto hacia el joven y sí maltrato y marginación hacia su persona.

Se le ve en el suelo y junto a él no cuatro policías, sino muchos que lo miran con indiferencia, incluso un uniformado se acerca y con la rodilla le aprisiona la cabeza u otra parte del cuerpo, cuando menos en dos momentos. Luego el joven es arrastrado a la celda, al parecer inconsciente, y posteriormente aparece encerrado y se le notan moretones y raspones en partes del cuerpo.

Asimismo, hay un vacío de tiempo en la proyección, pues a las 10.30 de la mañana lo bajan del vehículo y luego se ve su entrada a la celda a las 11.14 am. Si las autoridades juran y perjuran que no hubo agresiones en la celda o en espacios de la corporación, ¿en dónde llevaron al joven en esos 40 minutos y qué le hicieron?

No se puede ocultar el video con un dedo. Si los policías municipales lo detuvieron, éstos saben de lo sucedido y ahora todos callan. Saben que la situación laboral para varios o muchos está en riesgo, así como los consabidos castigos legales, ni qué decir de la imagen de las autoridades.

Son, al parecer, más de 4 los involucrados y quienes tienen la información de lo vivido por el joven, desde la detención a la llegada a la corporación municipal, su estancia en el suelo, la tortura y la arrastrada a la celda.

Entonces, por qué tanta vuelta, zarandeo y enredos a este caso. ¿Quiénes mienten, quiénes callan y quiénes quieren darle un giro diferente y maquillar lo sucedido por situaciones políticas futuras y de imagen ahora?

También utilizan los defensores de los supuestos agresores y las autoridades, como prueba, las palabras de la víctima que expresó que eran policías con colores en el uniforme. Así se busca involucrar a otra corporación y uniformados, de los cuales, señalan, el hoy occiso mencionó apellidos.

¿En qué momento se involucraron otros elementos policíacos si quienes lo detuvieron fueron los policías municipales? Si hubo otras personas, entonces los municipales saben quiénes son esos personajes con uniformes con algunos ornamentos rojos.

Se enreda más la situación. ¿Se busca cuidar la imagen de los policías y de la seguridad de la cual se presume en la entidad y ciudad capital? ¿Se trata de cuidar la imagen del jefe policiaco y las autoridades municipales? ¿O la imagen del gobernador, cuidando su camino futuro en la política de altos niveles?

Este nuevo video aporta elementos importantes que muestran las acciones de los uniformados municipales. Lamentablemente, la imagen de las policías, municipal y estatal, está fracturada. Hay casos documentados de tortura policiaca e incluso de personas fallecidas a manos de los uniformados, sin que los culpables estén detenidos.

La gran pregunta en la sociedad yucateca, ante tanto misterio que rodea la muerte del joven, es ¿Quiénes agredieron, golpearon, torturaron y violaron a José Eduardo? Este nuevo video puede servir para las investigaciones y para que el juez lo vea. Ya no más enredos, ni ocultamientos, ni confusiones. La justicia debe salir de esa celda, donde es torturada, para brillar en libertad.— Mérida, Yucatán.

