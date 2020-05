La actual crisis requiere nuevo Plan Marshall

Lecciones de la posguerra (y II)

Gregorio Sauri Jairala (*)

Segunda y última parte del artículo que publicamos ayer bajo el título “Pandemia y realidad de las empresas”:

El desarrollo de una empresa trae aparejada la adquisición de deudas y obligaciones financieras. En un entorno complejo, como el de ahora propiciado por la pandemia de coronavirus, el sostenimiento de las empresas representa mayores desafíos, ya que cientos o quizá miles de ellas afrontan severa crisis que pone en riesgo incluso su existencia.

Sin embargo, en momentos de grandes dificultades se impone la necesidad de grandes soluciones. Un ejemplo de lo dicho lo encontramos en los años posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial.

En 1947, a dos años de haberse firmado la paz entre los dos bandos participantes en el conflicto, la situación económica en Europa seguía sin tener una mejoría sustancial.

La hambruna en el continente europeo era cada vez más evidente: se estimó para ese año que la ingesta de calorías por persona apenas alcanzaba la cifra de ochocientas al día. De seguir así, pronto aparecerían las epidemias y enfermedades propias de la desnutrición.

Para revertir la sinergia viciosa en la que ya se veían envueltos casi todos los países europeos, se elaboró un plan de contingencia; tanto audaz como ambicioso: el Plan Marshall, auspiciado por Estados Unidos.

Durante los años comprendidos entre 1948 y 1951, se le inyectaron recursos a 18 países europeos, principalmente a Inglaterra, Francia y Alemania, por una cantidad aproximada de 12 mil millones de dólares.

Este suministro de capital proporcionado por EE.UU., a la par con una política de gran apertura, de los gobiernos receptores de ese recurso, para facilitar y allanar las condiciones de operación de las miles de empresas que habían sido dañadas por la guerra y que se encontraban al borde de la bancarrota, permitió que al término del cuarto y último año que duró la vigencia del Plan Marshall los países participantes en el rescate ya hubieran logrado alcanzar los mismos niveles de productividad que tenían poco antes de haberse iniciado la conflagración.

Dos décadas después

Dos décadas después, Europa —a excepción de la URSS— ya había aquilatado un desarrollo tal como nunca antes se había visto en su historia. Y es que, aunque los soviéticos también habían recibido la oferta de participar en los beneficios del Plan Marshall, este ofrecimiento fue rechazado por su dirigente, Josef Stalin, por considerar que el modo y las reglas de operación del Plan no era compatible con el sistema estatizado y poco transparente de la economía del país.

Polonia, Rumania y Checoeslovaquia fueron también presionadas por Stalin para no aceptar participar en el Plan de rescate, y de rechazar una economía de apertura a la productividad en el sector privado.

La interminable migración de refugiados provenientes de los países que se encontraban detrás de la Cortina de Hierro hacia los países de Europa Occidental —muchas veces a costa de sus vidas—, durante la última mitad del siglo XX, no deja de ser una lección histórica de los resultados comparativos entre éstas dos políticas, y estos dos sistemas económicos antagónicos.

El abrupto freno a la actividad económica provocada por la actual epidemia ha colocado a las economías a tal grado de fragilidad, con algunas analogías a la economía europea de la post-guerra, que debemos pensar en un gran plan de rescate, con un alcance y trascendencia similar —si no en volumen de recursos, sí en cuanto a visión se refiere— al que se instrumentó después de la SGM, ya que los riesgos sociales pueden llegar a ser muy altos.

Cada actor en la sociedad, principalmente aquellos que toman decisiones por los demás, deben pronto tomar acciones concretas —me parece que ya hay muchos haciéndolo—, y subirse plenamente convencidos a su propio “caballo”.

Sin titubeos y ni pretenderlo solamente; de no hacerlo así la mediocridad en los resultados no tardará en llegar: “ (oh! Sancho) cuando subieres a caballo ni lleves las piernas tiesas y tiradas, ni tampoco vayas tan flojo que parezca que vas sobre el rucio; que el andar a caballo a unos hace caballeros; a otros, caballerizos”.— Mérida, Yucatán.

Empresario de la construcción

