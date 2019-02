La amistad, un concepto que motiva muchas reflexiones

Rafael J. Ramos Vázquez (*)

Hay diferentes corrientes y opiniones respecto a la amistad. El filósofo Aristóteles hizo una alegoría que siglos después sigue siendo totalmente válida. Señalaba el ateniense: la amistad es de tres tipos, por utilidad, por placer y la verdadera.

La primera es cuando los interesados desean sacar un beneficio de esa relación. Es la menos duradera, ya que al obtenerse lo que se busca acaba. La segunda es cuando los involucrados tienen, comparten o participan en actividades comunes que les producen satisfacción, como afición a los deportes, lectura, etcétera. Generalmente se produce en la juventud y termina cuando cesan esas actividades o se pierde interés por las mismas.

La última es el compañerismo en el más puro de los sentidos, cuando se comparten experiencias de situaciones que acontecen en la vida, pero el elemento fundamental es que nadie persigue un interés, es decir, se realizan hechos a favor del amigo, en su beneficio, sin esperar recompensa.

Por eso esta relación es un vínculo afectivo, el cual tenemos en las diferentes etapas de la vida y se conserva o se extingue según las circunstancias. El griego acertadamente señalaba: “La amistad es la relación más noble y libre que puede tener un ser humano”.

Hay que distinguir que amigo es la persona y amistad es la relación.

La hermandad varía según la edad, no es lo mismo de niño que de adolescente o de adulto. En una confraternidad verdadera no se puede pedir ni exigir ni esperar nada. Solo podemos disfrutar a nuestros compañeros cuando no los necesitamos ni dependemos de ellos, no debemos olvidar que son una familia que escogemos.

Pero también no podemos dejar de señalar que el aliado que cualquiera más necesita es uno mismo y nunca te abandonará.

Un poeta dijo: “Mas si tú afectos deseas / te lo digo con dolor / cree hasta en el amor / pero en la amistad… no creas”. Y otro dijo: la amistad es un don del cielo. Y preguntamos: ¿existe? Buena interrogante para que el lector analice y concluya.

Abogado y empresario. rafaelramos@sji.com.mx.