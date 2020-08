La apertura escalonada de los negocios

Tiempos de pandemia

Fernando Ojeda Llanes (*)

Aún con la incertidumbre en cuanto a las tendencias y fin de la pandemia, los negocios han iniciado su apertura y, por lo que he percibido, muchas personas corren mucho riesgo en su salud al no tomar en cuenta los protocolos establecidos.

Indudable que la reapertura de una empresa debe iniciar con las medidas sanitarias requeridas, no solo para cuidar la salud de sus trabajadores sino la de sus clientes y proveedores.

Por tanto, lo que se haga adicional a los protocolos no será exageración sino alta protección y sin bajar la guardia hasta que ya tengamos la vacuna.

Cuando la actividad de la empresa sea autorizada a reiniciar sus actividades, hay muchos elementos que hay que tomar en cuenta y para evitar sorpresas debe hacerse un presupuesto escalonado. En forma coloquial éste es como una escalera para subir peldaño por peldaño porque si no los recorremos así y tratamos de llegar al final de un solo jalón podemos sufrir incidentes serios.

Esto quiere decir que los ingresos por ventas y servicios hay que proyectarlos de menos a más estimando porcentajes por cada semana o mes, tomando como base lo histórico que se tiene en información antes del cierre por la pandemia.

Este presupuesto de ventas permitirá hacer el de compras tomando en cuenta los productos en existencia, si los hay. Si se requieren comprar, en primer lugar entrar en contacto con los proveedores para tratar precios, tiempos de entrega y sobre todo formas y plazo de pago. Esto último es importante porque seguramente los proveedores también dejaron de vender y es probable que diseñen nuevas estrategias que les permita retomar su mercado y como empresa compradora se pueden realizar buenas negociaciones.

Gastos fijos

Es obvio también que la plantilla de personal y los gastos fijos tanto de administración como de venta se han de proyectar en relación con el escalón de ingresos estimado, salvo algunos que tendrán que erogarse en su totalidad, tales como rentas y energía eléctrica; esta última quizá pueda controlarse con un menor consumo al inicio dependiendo de la actividad del negocio.

Si por ejemplo es un restaurante y consume para aire acondicionado, pues a lo mejor es necesario su utilización total y no parcial. En fin, todos los demás gastos deben estimarse partiendo de los más necesarios.

En relación con los gastos variables, deben identificarse con claridad para que se determinen sus importes en relación directa con las ventas escalonadas presupuestadas. Con el presupuesto ya formulado tomando en cuenta lo propuesto anteriormente, debe proyectarse el flujo de efectivo para tener a la vista, previo a la reapertura, la cantidad de dinero que se ha de requerir.

Es obvio que al inicio tenga que considerarse tener una cantidad para cubrir necesidades inmediatas.

Una partida importante que demandará fondos iniciales es el de la publicidad perfectamente planeada y estructurada, con los medios adecuados y solo para dar a conocer la reapertura y la información que deban conocer los clientes.

Deben de tomar en cuenta y lo he mencionado en escritos anteriores, que cuando se trata de reapertura no se está hablando de un negocio nuevo, sino que ya tuvo experiencia anterior y por lo tanto son conocidos sus productos o servicios y existe la clientela en forma potencial que quizás no los capten a todos de inmediato, pero allá están.

Lo que sí es nuevo es la forma en que han quedado los consumidores con menos dinero y, por lo tanto, más selectivos en sus gastos, de tal forma que ahora la competencia no es la que comercializa tus productos o servicios sino todas aquellas actividades a que los clientes puedan hacer llegar su escaso dinero.

Después de cerca de medio año fuera de circulación, tanto clientes como proveedores y emprendedores, la actividad tanto comercial como industrial se restringió de una manera relevante, por lo que todos tuvimos la oportunidad de pensar y meditar que al reintegrarnos de nuevo a las acciones habrá cambios importantes, sobre todo que la economía estuvo detenida en forma muy larga provocando cierre de empresas, desempleo, enfermedad, fallecimientos y mucho temor, además de los problemas comunes de inseguridad por robos, asaltos, secuestros y crímenes.

Todo este panorama nos colocará enfrente, a cada uno de nosotros, escenarios diferentes a los que conocimos antes de la pandemia, por lo que debemos prepararnos ante situaciones que aún no podemos percibir.

Sin embargo, tenemos que entrar de nuevo en acción y hacer frente a los riesgos con las precauciones necesarias.— Mérida, Yucatán

ferojeda@prodigy.net.mx

Doctor en investigación científica. Consultor de empresas

