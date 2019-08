La asignación de obra pública

Sociedad Inteligente, desarrollo urbano e infraestructura

Alfonso A. González Fernández (*)

Para todo empresario y/o contratista de obra, enterarse de que el gobierno agilizará las contrataciones de obras públicas resulta a primera vista una gran noticia.

Establecer de manera precisa el beneficio económico que genera en cada rama el crecimiento de la industria de la construcción resulta complejo, porque cada una está conformada por diferentes productos y mercados, pero no cabe duda de su significativo y determinante impacto en la cadena productiva y sus efectos multiplicadores.

La Asociación Mexicana (AMIC) y Cámara de la Industria de la Construcción (CMIC), que agrupan a los constructores del país, consideran al menos 50 ramas. Para el Sistema de Información Empresarial, son 65.

Sin embargo, entre las más representativas podemos citar la industria del acero, la del cemento, de la madera, los bancos de materiales y maquinaria en general.

No es desconocido que las obras “grandes” siempre se las llevan las constructoras más grandes o con “mejores relaciones comerciales”, desplazando a otras muchas que se limitan a subcontratar o a licitar obras de menores montos. Aquí lo importante es destacar que independientemente de quién sea el que contrate la obra, ésta tendrá un fuerte impacto en la economía.

Si bien es cierto que las licitaciones se pueden adelantar, existen métodos, protocolos, leyes y normas que se tienen que cumplir para tener las autorizaciones listas y licitar cada obra, entre los que destacan como mínimo los tres siguientes:

1) Contar con el proyecto ejecutivo (completo, como debe ser).

2) Tener todas las autorizaciones de los estudios mínimos necesarios, para evitar las imprecisiones que todos conocemos y de las que ya estamos hartos.

3) La autorización de los recursos presupuestales de la entidad contratante.

Este tercer punto es el que al parecer se está adelantando. Sin embargo, no se está resolviendo nada aún, pues en lo que va del año no se han podido ejercer los recursos, por x o y razones. Esto ha generado cerca de un 19% de subejercicio, según los analistas económicos, y eso lo vemos y sentimos los empresarios de la construcción, pues no han fluido los recursos del presente año.

El anuncio del “adelanto” del presupuesto del próximo año hay que verlo detenidamente.

Debemos recordar que la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas establece en su Artículo 31, numeral IV, que todas las licitaciones deben contener el porcentaje y términos del anticipo. Lo establecido en la ley ha sido el resultado de esfuerzos y gestiones que hicieron anteriormente los empresarios de la construcción, a fin de que se puedan realizar convenios, pactar condiciones con proveedores y dar agilidad a las obras.

Con esto se evita que se obligara a comenzar las obras sin recursos, con la amenaza de que, si no se ejecutaba, procederían entonces sí a rescindir el contrato y aplicar el peso de la ley.

De hecho, el aplazamiento en la recepción del anticipo igualmente se consigna en la misma ley, para diferir el plazo de ejecución sin necesidad de mediar solicitud alguna.

Hay que aceptar, sin conceder, que no existe ninguna obra que se haga sin recursos (dinero), por lo que estamos comprometidos a estar muy atentos a la “fórmula” que se aplicará para cumplir con lo establecido en las leyes vigentes.

Lo que verdaderamente resulta una imperiosa necesidad es el ejercicio vertiginoso y diligente de los recursos para la infraestructura y reactivación del sector dentro del marco legal y sin dejar a nadie fuera.— Madrid, España.

Presidente del Consejo Mundial de Ingenieros Civiles

