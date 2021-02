La ausencia de empatía presidencial

La enfermedad, un alto en el camino

Edgardo Arredondo Gómez (*)

“La empatía nace del antiguo mandato bíblico: Ama al prójimo como a ti mismo”, George McGovern

Cuando hablamos de empatía nos referimos a la capacidad humana de conectarnos emocionalmente con los demás, pudiendo percibir, reconocer, compartir y comprender el sufrimiento, la felicidad o las emociones de otro.

Para la doctora argentina María Estela Raffino, la empatía es una característica muy valorada en el comportamiento humano, a menudo vinculada con la capacidad de sobrepasar diferencias de clase, cultura o raza para conectar con las necesidades del otro. En ese sentido se vincula con la compasión y el altruismo, y es opuesta al egoísmo y a la antipatía.

Se sabe que el presidente de México, ahora que enfermó de Covid, tuvo acceso a un tratamiento, que de experimental no tiene nada, y de inaccesible tiene mucho, porque en el gremio médico se tiene el conocimiento que se ha sido aplicado a gente VIP. Al mismo tiempo el hombre más rico de México, Carlos Slim, y el más poderoso, Andrés Manuel López Obrador, se enfrentaron a los estragos del coronavirus.

Y mientras que un equipo de cinco prestigiados médicos del Instituto Nacional de Nutrición estuvieron aplicando el antiviral Remdesivir y el desinflamatorio Baricitinib, en su Palacio, muchos mexicanos hacían cola para poder llenar un tanque de oxígeno, largas filas en Tlalpan, algunos desde la madrugada, muchos tratando de acceder a hospitales, otros tantos batallando en casa con sus enfermos, con una cifra creciente de muertos que hacían que en el Estado de México comenzaran a fabricar los primeros ataúdes de cartón, a falta ya de materia prima, y en más de un cementerio a cavar fosas porque los crematorios están igual de atestados.

A lo largo de mi ejercicio como médico, y sobre todo en mi especialidad, pude constatar el efecto que puede producir la enfermedad o un grave accidente en la vida y la futura actitud del paciente al recuperarse, sobre todo cuando por primera vez se tiene conciencia de una muerte inminente y que el fin está cerca; lo que coloquialmente llamamos “un alto en el camino” y que sirve para reflexionar y cambiar de vida, el revalorar lo que se tiene y lo que uno tiene para compartir. Así he visto pacientes que no vuelven a tomar una gota de alcohol, que se reencuentran con su religión y asisten a la iglesia, se reconcilian con familiares distanciados, se vuelven generosos y disfrutan de la nueva oportunidad que les da la vida.

¿Qué pensarían estos dos personajes antes mencionados durante el tiempo que tuvieron este alto en el camino?

Recordemos a Carlos Slim, al hombre más rico de México y sus aportaciones en el combate a la pandemia, soltando recursos para modificar el Centro Banamex y convertirlo en una sede hospitalaria para pacientes Covid, o arriesgando un buen aporte de capital para inyectarlo al proyecto de vacunas de Astra Zéneca, y hasta donde recuerde con pocas participaciones en público, pero con el cubrebocas, y siempre, y a pesar del poder que puede darle el dinero, con una innegable dote de altruismo (basta ver todo lo que ha hecho la fundación Telmex) aunque sus detractores digan lo contrario y no me cabe duda que después de la enfermedad, en su alto en el camino, al sentir en carne propia los efectos y la posibilidad real que todo paciente con Covid experimenta de poder acudir a la cita con la muerte, siga con su don de gente.

Un hombre cuya filosofía ha sido no regalar dinero sino crear empleos —“la pobreza se combate creando empleos, no regalando dinero”—, no dudo que regresará fortalecido y es muy probable que pronto se tengan noticias de algún tipo de aporte para salir de esta pesadilla.

Las comparaciones son odiosas, pero no podemos evitarlas. Andrés Manuel López Obrador, cuya obstinación de mantener como zar antiCovid al Dr. Hugo López Gatell, el cual ha tenido un lamentable manejo de la pandemia. Cuando se filtró la noticia de la enfermedad del Presidente, el mismo oscurantismo, la misma opacidad que ha caracterizado a esta 4 T, llevó al extremo de pensar que el primer mandatario estaba muy grave, había tenido otra enfermedad y no los menos, que todo fuera un embuste. Aquí mismo comenté lo grave que sería la muerte de López Obrador en pleno ejercicio de la Presidencia, y qué bueno que no ocurrió. Pero ahora que tuvo este alto forzoso en el camino, y regresó, todos estuvimos atentos, contemplando un posible cambio en él. A la pregunta de que si le sirvió su enfermedad para reflexionar, dijo que le sirvió más que nunca para estar convencido de la obligación que tenía de llevar al cabo su cuarta transformación, de nuevo la arenga contra los conservadores, los adversarios, la diatriba hueca de todos los días, la cantaleta del combate a la corrupción. Pero lo más trágico: al preguntársele sobre el uso del cubrebocas, enfático dijo en cuatro ocasiones que no lo iba a utilizar; sus argumentos están de más: “que si no contagia”, “que ya no lo necesita” y se olvidó de algo que por lo visto el señor Presidente está desprovisto y se llama empatía, y lejos de anunciar un cambio de estrategia, lo vemos hablando de nuevo de la venta del avión y presumiendo la llegada de aviones sin pasajeros a un ramal de aterrizaje de la base área de Santa Lucía, acompañado de su gente, aplaudiendo como lo hacen los niños cuando se les lleva por primera vez a ver “avioncitos”, ¡qué cosas!

Hace unos días el alcalde de la ciudad de Mérida, Renán Barrera, anunció la cancelación del Carnaval Virtual. Independientemente de los comentarios con tinte políticos, las críticas del gastadero de recursos, etc., yo destaco la empatía de la autoridad. Mérida está de luto, no estamos para festejos, un buen gesto del alcalde.

Independientemente de la justificación científica a la negativa a usar el cubrebocas por parte del señor Presidente, nos demuestra una vez más su inoperante soberbia, su falta de condolencia, la ausencia absoluta de empatía a su pueblo; él, que tanto defiende la libertad, no debe de olvidar que la libertad de uno termina donde empieza la de los demás, la carencia de esta empatía no sería grave si no fuera que proviene del Presidente y al que se lo niega es nada más ni nada menos que su pueblo, el pueblo sabio al que tanto alude.— Mérida, Yucatán

Médico y escritor