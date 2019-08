La austeridad de AMLO

Contra la corrupción y la impunidad

Filiberto Pinelo Sansores (*)

A diferencia de gobiernos federales anteriores, el actual está siendo sometido a un ataque permanente de las fuerzas que quedaron desplazadas a raíz del cambio que el pueblo, con su voto, decidió, el 1 de julio de 2018.

Si hiciéramos un análisis de la cantidad de dicterios que se lanzan todos los días en contra suya, concluiríamos que si fueran fundados, estaría ya en la lona, es decir, al punto del derrocamiento. Sin embargo, mientras más embates recibe, mayor es su fortaleza, según todas las encuestas.

Puede haber errores en la implementación de las políticas que aplica pero no hay actos de mala fe. Se está rescatando al país del hundimiento en que estuvo a lo largo de muchas décadas, durante las que una minoría rapaz, en la que no sólo estuvieron políticos ladrones sino empresarios corruptos, se enriqueció exponencialmente mientras fue en aumento la pobreza del pueblo.

Llevan la batuta en la campaña de denuestos los interesados en que no cambie la política económica y social de México, que fue un total fracaso, pues a lo largo de más 35 años sólo permitió al país crecer 2 por ciento anual, en promedio —después de haberlo hecho en más de 6 por ciento, en la etapa anterior—; produjo un aumento brutal de la desigualdad —con 53.4 millones de pobres, 9.4 de ellos en pobreza extrema, al lado de 50 megamillonarios con fortunas de 500 millones de dólares, o más, cada uno—; dejó de herencia una deuda pública que creció desmesuradamente y sin justificación, hasta llegar a 11 billones de pesos y a las dos empresas estratégicas para el desarrollo del país, Pemex y CFE, al borde de la quiebra. Todo, en medio de una enorme corrupción galopante por todo el país practicada por políticos de las alturas y sus cómplices de la esfera privada.

Tienen sus autores el cinismo de echar la culpa de los resultados de esta política de pillaje a quien ahora trabaja los siete días de la semana en arreglar el desastre que dejaron sus antecesores y encaminar al país por una nueva senda, cuyo propósito fundamental es mejorar las condiciones de vida del pueblo.

Un ejemplo de esta forma difamatoria de proceder lo da el caso de los hospitales del Issste y el Seguro Social. En éstos nunca había medicinas, como se hacía evidente con las quejas recurrentes de los usuarios, desde mucho antes de que este gobierno llegara al poder. Sin embargo, los responsables de ello dejaron una enorme deuda de miles de millones de pesos con proveedores por supuestas compras de insumos médicos, entre ellos, medicinas, que el actual gobierno tiene que pagar, además de hacer las compras reales para terminar con el desabasto. No dejaron ni dinero ni medicinas. Eso sí, los voceros de la mafia desplazada no dejan de gritar que el que no haya medicinas en el Issste y el Seguro es culpa de la austeridad de AMLO (“Dos empresas de Grupo Fármacos acopian contratos federales”, D. de Yuc., 29-07-19).

Y es que esta austeridad no consiste en reducir presupuestos a salud, educación, agricultura y todos los rubros en que el gobierno participa, sino en eliminar los millonarios gastos superfluos en puestos que sobran en el aparato burocrático o en sueldos elevados e insultantes prestaciones a los altos funcionarios para destinar el dinero recuperado a programas sociales y a inversión productiva para impulsar el desarrollo del país. ¿Es esto malo? ¿Es mejor que se siga dilapidando el producto del esfuerzo de todos los mexicanos en altísimos salarios y prestaciones de privilegio a la burocracia dorada en lugar de usar el dinero en beneficio del pueblo?

Lo cierto es que no sólo se crearon cargos innecesarios en las dependencias de gobierno, con salarios extravagantes y prestaciones de lujo, sino que se fueron creando organismos de todo tipo, en la medida de las necesidades políticas y del clientelismo electoral de las camarillas que controlaban los poderes públicos, para colocar en ellos ejércitos de aviadores, cuya única función era ayudar en las campañas electorales a quienes les hacían los favores. Así surgieron, como hongos después de la lluvia, multitud de estos organismos, bajo el supuesto de combatir todo tipo de flagelos sociales, como la corrupción, la falta de transparencia, la pobreza, etc., que por los resultados a la vista, además de costosos, han resultado ineficaces, pues durante los gobiernos anteriores estos males aumentaron.

No obstante, con el más mínimo pretexto, los adversarios mediáticos del gobierno actual echan a andar su maquinaria de tergiversaciones para desvirtuar las medidas de austeridad que toma. El más reciente caso se dio con motivo de una declaración que el presidente hizo, en una de sus conferencias, sobre la situación burocrática que guarda el Coneval, organismo creado para medir la pobreza y recomendar medidas pertinentes para menguarla, en respuesta a un periodista que propuso desaparecerlo.

“El Coneval —expuso éste— en los últimos 10 años, de 2008 a 2018, ha utilizado la misma metodología para hacer la medición de pobreza basada en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Tiene 206 funcionarios, 144 de ellos eventuales. De los 62 funcionarios de base, 51 eran altos mandos, directores, subdirectores, jefes de área (…) y pese a que en estos últimos 10 años ha usado la misma metodología y la misma fuente, su presupuesto se multiplicó de una manera escandalosa: de 115 millones de pesos a casi 650 millones de pesos. ¿Se está pensando en desaparecer al Coneval, a fin de adelgazar las arcas públicas y de que quizás un área del Inegi pueda realizar este trabajo de medición que no requiere tanto personal y tanto presupuesto?”. Su respuesta fue: “no lo descartamos”, jamás dijo “sí, lo desapareceremos”.

Como se ve, no fue él quien lo propuso. Sin embargo, de inmediato, se desató la andanada venenosa sobre la base de la tergiversación: Amlo “quiere desaparecer al Coneval porque no le gusta que lo evalúen”, dijo uno y en el mismo sentido se fueron los demás. No, lo que hay que desaparecer —y en eso millones estamos de acuerdo— es el despilfarro del dinero público en altos sueldos y pago de aviadores. El gobierno no es para eso.— Mérida, Yucatán

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa