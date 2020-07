La batalla contra el virus no cesará pronto

¡Asesinos!

Ernesto Arévalo Galindo (*)

“Los sistemas políticos son tan imperfectos y corruptos como los hombres que los conciben”.— Morris West, escritor australiano

Alarmante es ver, pero, sobre todo, vivir con hechos crueles cómo México muere. Sin la menor consideración del gobierno de la República. Por su parte, cada Estado y cada municipio están sobreviviendo con base en sus propias capacidades sociales, políticas y económicas. La sociedad está enferma, atrapada y abandonada. Por su parte, el “pueblo bueno y sabio” continúa su defensa de la Cuarta Transformación, importándole muy poco hasta su propio destino, porque está “dopado” por los mensajes de odio, de venganza y de muerte. No deja de recibir su “maíz” para comer, cuando debería producir su propio “maíz” para no mendigar. Para no morir en el intento de vivir. ¡Vivir con dignidad!

Ganando la batalla

El SARS-CoV2 está ganando la “guerra”. Pero en esta etapa de la “batalla”, llamada retorno a la “nueva normalidad”, la culpa no nada más es del gobierno de la República, ni de los Estados y ni de los municipios. Los responsables también son ciudadanos —enlistados tanto en la sociedad como en el “pueblo bueno y sabio”— que no acatan las medidas básicas del Sector Salud. No están defendiendo sus vidas, y las de los demás. “Así somos… ¡y qué!” Efectivamente así son: primero está el placer, que el deber. Al no respetar sus vidas, entonces cómo van a respetar las de los demás. Y, lo anterior, se debe a dos principales factores: ignorancia e indiferencia.

La ignorancia y la indiferencia han sido, precisamente, dos de las principales “armas” estratégicas para que el gobierno de la República sostenga su Cuarta Transformación, porque la pandemia le vino a caer como “anillo al dedo”. La afirmación hecha por el propio Presidente de México evidenció su pobre y hasta asesina visión, en cuanto a lo delicado que significa enfrentar una emergencia sanitaria de índole… ¡mundial! No cambió su postura, ni cambiará, porque en uno de sus más recientes mensajes recomendó a los ciudadanos salir y “recuperar la libertad”, porque ya pasó lo más difícil. En contraste, las cifras no bajan. Los hospitales están a su máxima capacidad. ¡Huelen a muerte!

Los médicos, primeros en la línea de batalla, no ven la luz al final del túnel, porque los casos internacionales, nacionales, estatales y locales están al alza, en alusión al doctor Eduardo García Magaña, en Cozumel, cuya ínsula enclavada en el Caribe mexicano podría colapsar muy pronto, en caso de no emplear dos armas fundamentales: conciencia y ánimo. Mayormente, los seres humanos no carecemos de fuerza, sino de voluntad.

México, uno de los primeros cinco países con mayor número de casos (por contagios y por decesos) por el SARS-CoV2 en el mundo, no ha llegado a su máximo potencial. ¡La curva no ha sido aplanada! Basta constatar los dramas dentro y fuera de los hospitales; dentro y fuera de las casas; dentro y fuera de las fuentes laborales; dentro y fuera de los asilos; dentro y fuera de las cárceles; dentro y fuera del cuerpo y alma. Testimonios. ¡Hechos!

Pero, el Presidente de México tiene otra prioridad. Las elecciones de 2021. La salud de millones de mexicanos, inclusive de los que votaron por él, no le importa. Mucho menos, la economía. Ni hablar de la seguridad nacional hoy más que nunca, cuando los cárteles ya están armados para otro tipo de guerra, cuyas bajas ya no contemplarán adversarios y población civil, sino también a políticos de alto nivel. ¿Por qué no? Hasta candidatos.

En materia política, la extradición de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), es una estrategia más de campaña, no de justicia, para continuar “dopando” de odio, de venganza y de muerte al “pueblo bueno y sabio” por los actos de corrupción del pasado; inclusive, facultándolo para impartir justicia, mediante consulta ciudadana, porque “no debemos anclarnos en el pasado”. ¡Manipulación!

Paralelamente, el Instituto Nacional Electoral (INE) está en la “mira” del Presidente de México, para mandarlo… ¡al diablo! La Cámara de Diputados elegirá muy pronto a cuatro nuevos consejeros. Por supuesto que la bancada de Morena, base de la Cuarta Transformación, votará por elementos a modo para continuar con el actual proyecto totalitario.

¡Traidores!

Los sistemas políticos son tan imperfectos y corruptos como los hombres que los conciben.

Solo

México muere… La batalla contra el nuevo coronavirus no cesará pronto, porque México está solo. Su gobierno, su transformación… ¡lo traicionaron!

Peor cuando cada uno de nosotros, nos estamos convirtiendo en responsable de nuestra propia muerte.

¡Asesinos!— Cozumel, Quintana Roo.

Periodista