La búsqueda de los éxitos instantáneos

Alcances e importancia de una buena educación

Ricardo Alberto Gutiérrez López (*)

Mucho se discute en estos días acerca de los alcances e importancia de una buena educación. De cómo las generaciones más jóvenes se muestran cada vez menos respetuosas para los logros de las generaciones que les precedieron.

En cierta ocasión me tocó escuchar, entre asombrado y divertido, como un joven alumno encaraba a su madre diciéndole que “no sabía nada de la vida”.

Y es que este fenómeno de rebeldía no es característico de nuestros días. Sócrates escribía hace más de dos mil años que: “los jóvenes de ahora son mal educados, no respetan a sus mayores”.

Tal vez sea característico de la edad, del período en el que buscamos nuestro lugar en el mundo. Tal vez no seamos comprendidos o no busquemos serlo, no importa. De todas maneras tendremos, si somos afortunados, la oportunidad de que la vida nos eduque y logremos crecer, en todos los sentidos. Pero cualquiera que sea el camino por el que la vida nos lleve, las enseñanzas que recibimos de la vida, de la escuela o de nuestros mayores debe tender siempre a forjar unas mejores versiones de nosotros mismos.

Sin embargo, me voy percatando de un fenómeno que cada vez se normaliza más entre la sociedad: la necesidad del éxito instantáneo, sin poner demasiada atención a los medios por los que se alcance dicho éxito.

Los de mi generación fuimos educados en la cultura del esfuerzo y del trabajo arduo para conseguir el éxito. Se me enseñó la consigna de que tengo que esforzarme, perseverar en mis metas hasta alcanzarlas. Se me inculcó la importancia del trabajo y la responsabilidad en la formación del carácter.

Crecí con la noción de que es necesario poner todo de mi parte para lograr lo que yo quiera. Y es que lo hermoso de esta manera de pensar y conducirse es que aprendemos a que nosotros podemos lograr todo lo que nos propongamos, empeñando todo nuestro ser en ello.

De igual modo aprendimos a que puede haber tropiezos en el camino y que está bien; todo es parte del aprendizaje. Eso nos hacía más fuertes, más tolerantes a la frustración y principalmente, a no echar la culpa a los demás de nuestros fracasos, porque sabíamos perfectamente quién era el responsable. Puedes engañar a todos, pero nunca a ti mismo.

Trabajo detrás

Frecuentemente, cuando admiramos los resultados en el desempeño de los demás. Cuando nos maravillamos con la ejecución perfecta de un gimnasta al hacer sus rutinas o la habilidad de un jugador de fútbol que hace sus jugadas perfectamente bien ejecutadas, no vemos las horas de trabajo, el entrenamiento extenuante y el enorme sacrificio personal detrás de la maestría que demuestran al exponer su trabajo terminado.

Yo, como muchos de ustedes, fui educado en el entendimiento de que el triunfo me va a llevar tiempo y esfuerzo, que no se me van a regalar las cosas, me las tengo que ganar. Al final, eso es lo que vale y cuenta.

Al ingresar a la Facultad de Derecho y pregunto cómo se llevan las cosas por aquí. Se me responde: aquí están tus temarios de las materias, los libros de consulta, los libros de texto que debes leer, los códigos que debes estudiar. Me dijeron que no tenía que asistir a clase si no quería, pero de todos modos tenía que prepararme muy bien para aprobar los exámenes orales. Tres sinodales te examinaban simultáneamente, por un lapso de media hora; cada uno te va preguntando y hasta que esté satisfecho el sínodo, aprobabas el examen. Estaba en mí el estudiar para no pasar la vergüenza de reprobar, pasar la vergüenza de no saber. Así estudié toda mi carrera. Junto con mi amigo Mario Enrique Aguilar y Aguilar, adelantamos todo el quinto curso, de septiembre a diciembre en modo extraordinario. Presentamos en julio de 1968 nuestro examen de grado con los seis meses de servicio social ya incluidos. Así terminé mi carrera, con esfuerzo y eso te hace valorarte a ti mismo. Eso te hace ser. El fracasar o triunfar era mi responsabilidad. No se podía ni valía culpar al maestro que me enseñó mal. Aunque hubiera ido a las clases, era mi responsabilidad aprender. Hoy se culpa al maestro, incluso por algunos padres de familia por el fracaso escolar de sus hijos.

Se equivoca el camino por querer obtener triunfos a corto plazo y con el menor esfuerzo. Se justifica que muchos jóvenes estén en el narco argumentando que por falta de oportunidades tuvieron que recurrir al delito y que no es su culpa; sí es su culpa.

Optaron por el camino fácil y no sólo eso, no tuvieron la fuerza moral para negarse, no valoraron ni importó el daño que se hacían a sí mismos y a otros.

Hoy por hoy, se busca el éxito instantáneo. Se busca la aprobación de un número enorme de “seguidores” que casi nunca son personas que formen parte de tu entorno. Los “creadores de contenido” basan el éxito en tener muchos “likes”. Técnicamente son aprobaciones anónimas carentes de compromiso. A esto se le llama en nuestros días alcanzar el éxito y no creo que lo sea.

Las celebridades instantáneas buscan tener sus quince minutos de fama. Se busca llegar a ser sin esforzarse. Se pretende ganar las cosas sin tener que trabajar por ellas. Eso los convierte por mucho en celebridades efímeras.

Un mundo sin verdades en las cuales basar nuestras vidas no vale la pena. Verdades que sean el fruto de nuestro esfuerzo, de un sacrificio que nos permita madurar como personas, haciéndonos mejores. No podemos alcanzar el logro de metas trascendentales sin certezas que nos lleven a dar lo mejor de nosotros mismos. — Mérida, Yucatán

Exdiputado y expresidente del Congreso del Estado