La consulta popular, un hito en México

Filiberto Pinelo Sansores (*)

Dos hechos históricos ocurrirán, por primera vez en nuestro país, como consecuencia de la decisión de la Suprema Corte de Justicia, el jueves 1 de octubre:

1) El pueblo de México hará uso de su, durante décadas, pospuesto derecho a que se le consulte sobre los asuntos más importantes del país y se acate su voluntad —y no sólo se le convoque en tiempo de elecciones para votar y mandarlo inmediatamente a su casa a descansar durante tres o seis años—.

2) Cinco expresidentes, caracterizados por cometer actos criminales y de corrupción durante sus mandatos, en perjuicio del pueblo y la nación, podrán ser sentados en el banquillo de los acusados para ser juzgados por las instancias de procuración e impartición de justicia del Estado mexicano.

La democracia participativa es el complemento de la democracia representativa; sin aquélla, ésta deviene en simple ejercicio fallido que conduce a que los gobernantes, una vez en el poder, se aparten de sus compromisos con el pueblo y de sus deberes y se dediquen a servirse a sí mismos y a sus cómplices de dentro y fuera del aparato estatal; es un instrumento que permite a la sociedad, mediante una forma de referéndum o plebiscito a la que se llama revocación de mandato, decidir si debe continuar o no en el cargo un gobernante y, mediante otra, llamada consulta popular, como la que está en curso sobre si deben ser juzgados o no determinados expresidentes acusados de múltiples delitos, sobre asuntos torales de la nación.

Han sido muchos los que cuando estas dos figuras no existían en nuestros códigos, exigían —ahora se ve que falsamente— que se crearan y, con ellas, las leyes respectivas. Pero, hecho esto, no quieren que se apliquen. En el caso de la consulta para enjuiciar a los expresidentes, han manifestado un gran enojo por el fallo de la SCJN al respecto —que declaró constitucional la convocatoria a los ciudadanos para realizarla—, no obstante que la decisión, indudablemente, constituye un paso gigantesco en el camino de desmantelar el andamiaje de inmunidad e impunidad construido a través de decenios en torno a los presidentes de México, que les permitió —sin importar la magnitud de los delitos cometidos— jamás ser sancionados.

Digan lo que digan, el hecho es que están en contra de que se les juzgue. Prefieren la impunidad.

Salinas se robó la partida secreta de la presidencia de miles de millones de pesos; Zedillo privatizó los ferrocarriles del país y apenas terminó su periodo le dieron chamba en el consejo de administración de la transnacional beneficiada; Fox entró a la presidencia con una mano adelante y otra atrás y al salir ya era propietario de un emporio turístico y, su esposa, Martha, supermillonaria; Calderón tiene pendiente aclarar su papel en la protección a unos capos del crimen organizado mientras perseguía a otros y Peña tiene en su haber casos como el de la Casa Blanca y el de Odebrecht.

Los anteriores son sólo botones de muestra de lo que hicieron pero no agotan todo el espectro de corrupción e inmoralidad en que estuvieron envueltos.

Quienes se oponen —con argumentos leguleyos o sarcasmos políticos— a la decisión tomada por la Corte es obvio que lo hacen porque no les gusta la democracia participativa, pues tienen miedo de que, por fin, termine la era en que unos cuantos deciden por los demás y no porque la máxima instancia judicial hubiera errado en su misión constitucional. Quienes los esgrimen ignoran que un artículo de nuestra Carta Magna, el 39, textualmente dice: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

La soberanía

Es decir, en una situación en que una cleptocracia encaramada en el poder hace leyes que impiden que el pueblo tenga justicia, la soberanía de éste le da el derecho de revertir ese orden establecido.

Las camarillas que nos han gobernado se cuidaron muy bien de poner en la Constitución un blindaje a la corrupción de los presidentes de México en la forma de un artículo, el 108, que dice: “El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.“, blindaje extensivo a ellas mismas por cuanto si no se puede acusar de corrupción al jefe, tampoco, a los cómplices.

Es por eso que ha sido necesario que se haga una consulta ciudadana vinculante, es decir, que obligue a las autoridades competentes a acatar sus términos porque esto permitirá romper el blindaje que las castas que nos gobernaron pusieron en derredor de quienes las presidieron, y poder dimensionar el tamaño de los daños que causaron a la nación.

Hoy, la consulta popular empareja los cartones. Los exmandatarios tienen su blindaje, pero el pueblo tiene la superioridad de su soberanía. Por primera vez, por decisión de la Corte —y si en la consulta el 40 por ciento de los ciudadanos, cuando menos, participa y la mayoría de quienes lo hacen vota sí— obligatoriamente, se llevarán “al cabo las acciones pertinentes” para “emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos”, es decir, los cinco expresidentes, para “garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”.

Es falso entonces que la consulta popular, que busca enjuiciar hasta donde sea posible a los cinco expresidentes mexicanos, vulnere los derechos humanos de éstos y, por tanto, sea inconstitucional, pues no puede concebirse que personas —o sus defensores— que gozan de un régimen de excepción que les permite no ser juzgadas —como sí puede serlo todo ciudadano común y corriente de nuestro país— por presuntos delitos cometidos, aleguen que solicitar el cese del privilegio que tienen es un atentado contra aquéllos. Mas bien, diríamos, es el suyo un acto de cinismo. Es como pedir el ladrón que no se le juzgue porque eso atenta contra su derecho a robar.

La consulta es un hito que debe continuar hasta sus últimas consecuencias.— Mérida, Yucatán.

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa

Ventana para cita