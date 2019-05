La contabilidad financiera y la fiscal

Pautas para registrar todo tipo de operaciones

Fernando Ojeda Llanes (*)

Antes de que las autoridades fiscales establezcan como obligatoria para las empresas la contabilidad electrónica se utilizaba la llamada contabilidad financiera. De tal manera que con un solo programa electrónico contable se llevaba el registro de las operaciones de los negocios para emitir sus estados financieros como resultado final.

Los estados financieros mencionados eran los que se utilizaban para la toma de decisiones, en virtud de que los también denominados principios de contabilidad —ahora normas de información financiera— marcan las pautas para registrar todo tipo de operaciones para una correcta información.

Buen análisis

Asimismo, se podían realizar provisiones de gastos e ingresos, operaciones diferidas, depreciaciones contables no fiscales y una serie de asientos contables complementarios para que cuando se obtengan los estados financieros contengan todo lo necesario para un buen análisis e interpretación y obtener una adecuada administración financiera.

En aquellos tiempos no existía la ahora llamada contabilidad electrónica o fiscal; era eminentemente financiera y de ésta se tomaban los datos para formular las declaraciones fiscales, de tal manera que aquellas partidas contables no deducibles o no acumulables registradas en la contabilidad no se tomaban en cuenta para la declaración respectiva, siendo válida y aceptable por el fisco. Pero la empresa estaba sujeta a realizar una conciliación entre el resultado contable y el fiscal para separar las partidas mencionadas.

Las operaciones financieras en las empresas siguen siendo las mismas; por tanto, la contabilidad financiera debería funcionar como tal para después hacer las conciliaciones contables y fiscales respectivas de las partidas no aceptadas por el fisco.

Ahora es totalmente diferente. El fisco ha obligado a llevar una contabilidad electrónica con catálogos de cuenta asignados. Los contadores, por no utilizarla y pensando que podrían tener discrepancias fiscales —que desde mi particular punto de vistan no las habría—, prefieren registros independientes o separados en sistemas operativos Excel para realizar operaciones no fiscales y las conciliaciones, ahora entre lo fiscal y lo que debería ser financiero.

Más aún que la gran mayoría de los contadores de las empresas tienen un enfoque más fiscal que financiero. Por tanto, no se toman la molestia de analizar las operaciones desde el punto de vista de la empresa en cuanto a su objetivo principal que es obtener ganancias, sino a que no tenga problema en el pago de sus impuestos.

Conozco a magníficos contadores públicos que trabajan como contabilizadores pero desafortunadamente les cuesta trabajo tener un enfoque financiero además del fiscal.

En las empresas donde presto servicios de consultoría tenemos contadores excelentes que cumplen este perfil y podemos coordinarnos cuando se trata de la información financiera.

Por ejemplo, existen operaciones financieras no fiscales que no tendrían repercusiones en impuestos fiscales si se registran y al hacer la conciliación de las partidas se eliminan por no ser deducibles o acumulables para efectos de impuestos tales como: depreciaciones de activo fijo mayores que las autorizadas por el fisco por una vida menor del bien, así como hacer provisiones de gastos de los que aún no se cuenta con las facturas respectivas, registrar ventas de productos terminados efectuadas por órdenes de pedido aún no entregadas al cliente y otra serie de operaciones que harían más eficiente la información financiera y evitan tener que estar formulando estados financieros con ajustes extra libros que, aunque no afecten en el pago de los impuestos, se desperdicia tiempo en realizarlos y en muchas ocasiones se pasan por alto a pesar de que sean relevantes.

Aun con una contabilidad financiera ignorando la fiscal, muchos contadores han perdido de vista varias de las importantes normas financieras que cuando se denominaban Principios Contables le prestaban mayor atención.

Principios

Por ejemplo: el anteriormente llamado Principio de realización, ahora denominado Dualidad económica; el anterior período contable que hoy se divide en dos: Devengación contable y Asociación de costos y gastos con ingresos; el principio de consistencia denominado hoy con el mismo título.

Podría seguir enumerando más principios y normas pero este es otro boleto a comentar posteriormente.— Mérida, Yucatán.

ferojeda@prodigy.net.mx

Doctor en investigación científica. Consultor de empresas.