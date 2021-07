La Cuba del silencio

Cosas cotidianas

Javier Caballero Lendínez (*)

Salí de aquel aeropuerto devorado por los años, estancado en la memoria y en las —seguramente— historias interesantes, que pulularon por sus instalaciones y se guardaban aún como oro en paño. Lo hice con apenas una maleta. Nada más poner un pie afuera, una bofetada de aire caliente y húmedo puso en mi lugar y de sopetón las ansias de patear las calles de una vez: estás en Cuba, amigo —me dije—, con unos años de retraso, un calor de muerte, pero ya estás aquí.

Era septiembre de 2018 y el casero del hostal donde me hospedaría, José, fue por mí al aeropuerto con un amigo taxista, que manejaba un clásico almendrón Chevrolet, precioso por fuera y enquistado por dentro desde el año mil novecientos cincuenta y algo. Eso sí, tenía algunos arreglitos dignos de alguna que otra fotografía “pal feis”.

—¿Javier?— me preguntó de lejos José probando suerte mientras esperaba en la salida del José Martí.

José y yo nunca nos habíamos visto y no era el único extranjero esperando en ese lugar, pero el tipo acertó a la primera. Levanté la mano. Me acerqué y tras un rápido saludo, señaló de lejos el almendrón. Entramos, él en el asiento del copiloto, yo en la parte trasera de aquella leyenda con ruedas.

—Por este auto pasaron representantes de la flor y nata de la isla e incluso famosos extranjeros, que hoy están por aquí y por allá en redes sociales —comentó el chofer y amigo de José, de cuyo nombre no puedo acordarme. Yo no confié mucho en esa afirmación, pero no quería ni tenía más alternativa que imaginar que era cierto. Mejor así.

El camino del aeropuerto José Martí al hostal de José se me hizo increíble por su vegetación en el primer tramo y su mancha urbana en el segundo. Como buen anfitrión, José trataba a sus huéspedes con una naturalidad y confianza extremas.

—Yo soy así de forma natural. Es verdad que a mí me dan de comer mis huéspedes y tengo que hacer que tengan una experiencia especial, pero yo soy así de amigable.

No tenía duda de eso. Ni de lo primero tampoco. En esa Cuba revolucionaria y atrancada, el turismo era esa vía de escape a la que muchos se querían enganchar.

—Siempre quise conocer La Habana de Fidel Castro por los mitos, ya sabes —le dije—. Se me hizo tarde y se murió antes de tiempo.

—Era muy importante, sí, es cierto, pero no te perdiste nada, mi hermano.

Seguimos avanzando. Conforme nos íbamos acercando a nuestro destino, ya no me parecía tan bonito lo que veía a excepción de los edificios, verdaderas joyas arquitectónicas a pesar de caerse, muchos de ellos, a pedazos; y de la gente, siempre llenando de calor y risas las calles, a pesar de la cruz que debían cargar día a día.

—Siempre están llenas las calles. En el día, en la tarde, en la noche e incluso en la madrugada. La gente da vida a la isla, es la que hace que valga la pena. Ya lo verás.

—Oye, José, y el rollo político ¿está todo tranquilo?

—Como siempre, mi hermano. Esto no hay por donde agarrarlo. Lo que llevan haciendo en Cuba estos locos desde hace décadas no está bien y el pueblo ya está cansado. Pero no hablo muy fuerte, que aquí se escucha todo.

Llegamos al hostal. Pagué los 30 cucs (equivalente a 30 dólares) de rigor por el trayecto. Un edificio gris de 4 pisos se alzaba frente a mi mirada. José me ayudó con la maleta antes de advertirme de que el hostal estaba en la cuarta planta y no había elevador.

Observaba. Había un departamento por cada piso. De la puerta principal de cada uno, por un agujero en la parte superior de la puerta salía un cable grueso negro, que atravesaba todo el hueco de la escalera hasta el último piso. Inferí que era el cable que proveía energía eléctrica al edificio completo. Todo tenía una especie de ingeniería muy rudimentaria.

Ya en el hostal, José disparó con fuego del bueno, del que yo quería escuchar.

—No quiero hablar mucho de eso, pero el control que tenemos en Cuba nos asfixia. Controlan hasta lo que puedo ganar con mi hostal. No puedo crecerlo o arreglarlo fácilmente, no puedo hacer muchas cosas porque todo esto es asfixiante. Saben lo que hacemos, dónde nos movemos, quién viene, quién se va. Saben todo, mi hermano, y ahora te voy a explicar algunas reglas porque si no se cumplen son capaces de cerrarme el lugar o algo peor.

—Tranquilo José, que vengo en son de paz a caminar y conocer La Habana Vieja, sobre todo.

—Lo que no vas a encontrar es inseguridad. Lógicamente puede pasarte algo malo, pero lo dudo mucho. No sé si eso cambiará cuando seamos libres, si es que vivo aún para verlo, pero estoy seguro de que libres viviremos mejor, incluso si hubiera más inseguridad.

José seguía hablando conmigo, y en cierto modo desahogándose.

—Y cómo está la política allí en España, ¿Javier?

—¿Qué te puedo decir? ¿Hay algún sitio en el que esté bien hoy? Hay unos aprendices de los Castro queriendo tejer y destejer hoy día.

—Pues di a tus amigos que hagan lo posible para que esos locos no tejan nada. Aquí en Latinoamérica está peor que en cualquier lugar, aunque no llegamos al nivel de los africanos. ¡Mira Venezuela! ¡Mira México, que está cambiando de presidente a uno como aquí!

—No te he dicho que vivo en México ¿verdad? Con mi novia, mexicana de mamá cubana.

—¿En serio? Te compadezco por una y otra razón (risas). No saben ustedes dónde se están metiendo en política; y no sabes dónde te estás metiendo tú: las cubanas y sus descendientes tienen mucho carácter; lo llevan en la sangre, pero eso sí, mi hermano, son únicas e increíbles. No sé si es más peligroso eso o la revolución…

Réquiem

Durante una actividad programada para conocer la noche de son cubano en La Habana, el guía era un chaval de unos 19 años, estudiante universitario de arquitectura. “Cuando termine la carrera, voy a ir a Miami. Aquí es difícil ejercerla”, dijo. “Si casi no hay oportunidades, ¿para que la ofertan?”, pregunté. “Para que haya más pobres”.

En febrero de 2021, el gobierno cubano prohibió las actividades arquitectónicas por cuenta propia en la isla. Supongo que ese guía debe estar ya lejos… o no.— Mérida, Yucatán.

Periodista de Megamedia