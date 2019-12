La depreciación que hay en la empresa

Finanzas

Fernando Ojeda Llanes (*)

He platicado en escritos anteriores sobre las diferentes cuentas que forman el capital de trabajo, tales como inventarios, cuentas por cobrar y otros activos. Todas éstas reciben los cargos por inversiones de corto plazo, lo que quiere decir que entre uno y doce meses se convierten en gastos al irse aplicando de acuerdo a su uso o venta en el caso de inventarios o a su cobranza en cuanto a las cuentas por cobrar y otros activos. Por tal motivo se le denominan circulantes porque se convierten pronto en dinero y se vuelve a hacer la inversión. Así es un proceso continuo.

Cuando se trata de la inversión en activos permanentes es porque éstas se van a convertir en gastos en un período mayor de trece meses y no se aplican en su totalidad en una sola vez; por ejemplo, si se adquiere una planta de emergencia para generar energía eléctrica, este tipo de producto o equipo no se convierte en un gasto de inmediato sino que se registra como una inversión dentro del denominado grupo de activo fijo o no circulante. En este caso debe cuantificarse el tiempo de vida y si por ejemplo se estima que su vida útil o sea el tiempo que ha de trabajar para ser reemplazado es de cinco años, entonces lo que se hace es distribuir el monto de la inversión respectiva en este tiempo. Supongamos que el equipo tuvo un costo de treinta millones de pesos, si lo dividimos entre los cinco años de vida, nos da un importe anual de $6 millones.

Esta es la cantidad que se ha de llevar a gastos y es donde nace lo que se llama cargo por depreciación. Debido a lo descrito, en forma coloquial puede decirse que la depreciación es una aplicación a gastos de una determinada inversión.

En la contabilidad, debido a lo anteriormente descrito aparecerán dos conceptos de depreciación; si los estados financieros se obtienen mensualmente, entonces el resultado anual de seis millones de pesos se divide entre los doce meses del año y el resultado de quinientos mil pesos han de aparecer si se trata de una empresa comercial en el estado de resultados como gastos de depreciación en el grupo de gastos de operación. Si se trata de una empresa industrial, en el grupo de gastos indirectos de fabricación.

La segunda aparición del concepto es en el balance general como una cuenta complementaria de depreciación acumulada con saldo negativo para disminuir el renglón de la inversión respectiva. La normatividad contable establece que, en vez de hacer una disminución directa de la cuenta de inversión, el importe de la depreciación que se vaya acumulando período a período se presente debajo de la cuenta que le dio lugar como una cuenta negativa que hace disminuir el importe total de la inversión; a este resultado se le denomina inversión neta. He mencionado que una gran mayoría de las empresas que formula estados financieros mensuales para obtener información y tomar decisiones, por lo general no hacen sus cálculos de depreciación de sus inversiones permanentes, sino hasta fin de año. Como han observado, si se trata de inversiones relevantes, están dejando de obtener la aplicación de éstas a gastos en el período mensual que analizan, por tanto, los resultados no están correctos.

En el estado de flujo de efectivo podrán observar que existe también el concepto de depreciación, pero sumado como una entrada de efectivo; esto parece contradictorio y cuando se pregunta a los contadores, los que no son financieros por lo general responden que se suma porque la depreciación no es una salida de recursos.

Esta respuesta siempre confunde a los que no están familiarizados con la técnica contable. La respuesta es sencilla; si se comprendió lo expresado en los párrafos anteriores y es que se está sumando en el estado de flujo de efectivo porque se llevó a gastos lo que es la aplicación de una parte de la inversión que en el momento de la compra ya tuvo el respectivo desembolso del dinero, si no se hiciera la resta respectiva estaría duplicándose una parte de la salida del dinero que se reportó en el pasado en el propio estado financiero como una salida de recursos en el momento de la adquisición respectiva.

Hemos visto que en el balance general se presenta la cuenta de inversiones de activo fijo restándole la cuenta de depreciación acumulada dando como resultado lo que se presenta como inversión neta, también llamada valor en libros de la inversión.

Los contadores deben llevar una cédula en donde aparezca cada una de las diversas inversiones con su respectiva depreciación acumulada y su valor en libros a efecto de que se tenga el control respectivo, de tal manera que cuando se tenga que reponer o vender el activo respectivo se conozca cuánto se ha llevado a gastos y lo pendiente de realizar; con esta información ya se podrán hacer los cálculos con respecto a la venta o reposición del activo respectivo, pero este es otro boleto a comentar posteriormente.

ferojeda@prodigy.net.mx

Doctor en investigación científica. Consultor de empresas

La segunda aparición del concepto es en el balance general como una cuenta complementaria de depreciación…

Síguenos en Google Noticias