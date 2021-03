La derecha queda en evidencia

Por Filiberto Pinelo Sansores

Por todos lados, la oposición de derecha al presidente López Obrador, aunque minoritaria, si se la compara con el apoyo que éste tiene, hace mucho ruido para tratar de opacar o desvirtuar los actos de su gobierno. Su fin: debilitarlo y convertirlo en pelele o, de plano, tumbarlo.

Con la proximidad de las elecciones el ruido se ha intensificado. Todo lo que hace o dice es motivo de ataques virulentos e irracionales que no tienen más propósito que lograr que disminuyan los niveles de aceptación que lo llevaron al cargo y que, durante su estancia en él, ha mantenido.

No hay duda de que las acciones de sus adversarios están muy bien articuladas y tienen la participación de grandes medios de comunicación, en concierto con políticos de aquel signo y empresarios que quieren que regrese el sistema de privilegios que los favoreció. Su objetivo es incidir en el próximo proceso electoral y conseguir que el gobierno de la 4T pierda su mayoría absoluta en la Cámara de Diputados del Congreso federal para abrir paso al plan de desmontar la obra que, hasta hoy, ha realizado: los grandes proyectos y programas que, en beneficio de las grandes mayorías, están en curso.

Arman campañas con el más mínimo pretexto atendiendo al principio de Joseph Goebbels —ideólogo de Hitler— de que “una mentira repetida mil veces se convierte en verdad”. La última que han montado es sobre la base de que López Obrador es enemigo de las mujeres, porque, cumpliendo con la Constitución y las leyes electorales del país, rechazó intervenir en los asuntos internos de un partido —Morena— ordenándole que cambie a un candidato.

Félix Salgado Macedonio, el candidato que Morena seleccionó para representarlo en la contienda por la gubernatura de dicha entidad, fue acusado de delitos sexuales supuestamente cometidos hace más de cuatro años. Apenas terminó la competencia interna de su partido y se conocieron los resultados de la encuesta que le permitió ser nombrado, aparecieron las acusaciones. En 2018 —tres años antes— compitió como candidato a senador y obtuvo el triunfo y más de dos años ocupó su escaño, sin que hubiera habido el más mínimo rumor de denuncia alguna en contra suya por éste u otro delito.

La postura del presidente es inobjetable. No es fiscal, ni juez para determinar si alguien es culpable o no del delito de que lo acusan; ni dirigente partidario o autoridad electoral para suspender una candidatura. Si lo hiciera, estaría dotándose arbitrariamente de facultades que no tiene y atropellando, en consecuencia, el estado de derecho que está obligado a respetar escrupulosamente, ya que decidir quién puede y quién no ser candidato es prerrogativa de otras autoridades y, en última instancia, del pueblo, con su voto.

¿A qué autoridades deberían recurrir quienes acusan a Salgado? A la Fiscalía General, el Poder Judicial, el Instituto y el Tribunal electorales, en el estado de Guerrero; y al Poder Judicial y el Tribunal Electoral, ambos federales. De éstas, unas tienen facultades para consignar, juzgar y condenar personas por delitos y otras para otorgar o negar registro de candidatos. Pretender otra cosa, como los vociferantes que acusan a AMLO por no anular una candidatura, es actuar de mala fe.

No obstante, mañosamente y aprovechándose de los amplios recursos propagandísticos a su disposición, estos actores políticos montaron una estruendosa campaña en contra del mandatario y de su gobierno para tratar de hacerlo ver como enemigo de las mujeres. La derecha nunca ha sido feminista. Siempre ha estado en contra de las causas de las mujeres. Sus líderes son la mejor muestra de ello: Vicente Fox llamaba a las mujeres “lavadoras de dos patas”; Diego Fernández de Cevallos, se refería a ellas como “el viejerío” y Calderón se burló de una mujer indígena muerta por violación tumultuaria cometida por soldados diciendo que murió de “gastritis”; pero ahora, toda se disfrazó de feminista para impulsar la campaña.

Ejecutaron durante varias semanas su insidiosa operación de intento de desprestigio del mandatario sobre la base de repetir la idea: “AMLO es enemigo de las mujeres”. Su meta era aprovechar la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, como escenario para un violento choque entre grupos de mujeres inducidas por su propaganda y fuerzas del Estado que las reprimieran, y así poder gritar, ahora, a los cuatro vientos: ¡AMLO es represor!

Por eso, cuando éste tomó el toro por los cuernos y afrontó la situación procurando que se respetara el derecho de manifestación a la vez que se causaran los menores daños posibles a las personas y a los bienes públicos, no ocultaron su enojo. ¡Cómo es posible que se pongan vallas alrededor del Palacio Nacional!, exclamaron.

La medida dispuesta por el gobernante fue la más sabia que pudo tomar. En lugar de reprimir, de enfrentar mujeres policías con mujeres manifestantes, inducidas a la violencia por los falsos feministas, cercar el Palacio Nacional y otros bienes inmuebles de valor histórico para protegerlos del vandalismo fue mucho mejor. Las escenas que toda la nación vio le dieron la razón. Decenas de mujeres encapuchadas y hombres que las acompañaban, armados todos de martillos, mazos, cinceles, sopletes, bombas molotov, tratando de tirar el muro formado por las vallas para agredir a quienes estaban detrás, deteriorar sus paredes e incendiar sus puertas, fueron imágenes concluyentes.

Los actos vandálicos que realizan en manifestaciones que defienden causas justas —como las de las mujeres—, quienes se infiltran en ellas, les causan grave daño, porque retrasan ante la opinión pública la aceptación de las ideas que impulsan. Al hablar de estas movilizaciones no se pondera la calidad de las propuestas que enarbolan, sino lo negativo de los actos de violencia que protagonizan los provocadores auspiciados por quienes les pagan. Es indudable que los verdaderos enemigos de las mujeres son quienes, diciéndose sus aliados, usan sus luchas para deslegitimar sus causas.

La derecha quedó de nuevo en evidencia.— Mérida, Yucatán.

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa