La dura lucha por la nación mexicana

Es dura la batalla por hacer que México avance en vez de retroceder, pues a pesar de que las fuerzas que lo impulsan han triunfado, por amplio margen, en los dos procesos electorales nacionales que desde el 2018 se han realizado —en el segundo de ellos conquistó 11 gubernaturas, de nuevo la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, un sinnúmero de alcaldías y mayorías en congresos locales, a lo largo y ancho del país—, la oposición controla aún espacios clave de poder y, estando como está al servicio de poderosos intereses económicos que le insuflan fuerza, usa aquéllos en su diaria acometida para volver al timón del país.

Uno de estos espacios es el de la justicia que, como es sabido, no responde a las necesidades que la sociedad tiene de ella y exige sea saneado para que deje de ser un ámbito, como hasta hoy, en que la corrupción es factor determinante en la solución de muchos de los asuntos que ahí se tratan.

Es evidente que hay jueces y magistrados que hacen honor a su alta investidura, pero, también lo es que muchos otros se venden al mejor postor o responden a consignas de poderosos intereses económicos que, con su ayuda, libran la acción de la justicia o sacan adelante proyectos contrarios al país.

Ejemplos de la mala impartición de justicia, como también de la impunidad con que la aplican muchos de quienes la tienen a su cargo, sobran. Muchos son los casos en los que el poder político o el del dinero son determinantes.

Hace unos días, el poderoso caballero Don dinero hizo que el Tercer Tribunal Colegiado en Quintana Roo otorgara un amparo a José Kamel Nacif Borge que lo libra de toda responsabilidad por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho, bajo un argumento endeble: el de que no existió una orden escrita que, expresamente, “haya dado pie a los agravios cometidos en su contra” -cuando en diciembre de 2005 fue secuestrada por la policía de Puebla- no obstante haber reconocido sus integrantes que automóviles propiedad del empresario acompañaron al de los secuestradores en el trayecto de Cancún a Puebla.

Otro juez, éste de control, Juan Carlos Ramírez Benítez, negó el embargo precautorio de dos cuentas bancarias a nombre de Juan Collado, el abogado encarcelado por encabezar un grupo de empresarios y políticos lavadores de dinero, con el que Hacienda pretendía garantizar el pago de la reparación del daño por 36 millones de pesos al erario, en uno de los casos que se le siguen a este abogado vinculado al expresidente Salinas.

En junio de 2020, en el juzgado segundo de distrito en materia penal, con sede en Toluca, un juez, o jueza, dictó un acuerdo para liberar a José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, líder del cártel Guerreros Unidos, involucrado en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, mediante “un soborno de 2 millones de dólares a, al menos, tres funcionarios adscritos al juzgado”; saliendo de la cárcel fue reaprendido. Una intervención telefónica de la FGR, con anuencia de otro juzgado, lo permitió.

En abril de 2021, el juez sexto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Francisco Javier Rebolledo, concedió a la empresa Bayer, dueña de Monsanto, una suspensión provisional al decreto sobre el uso del glifosato, publicado el último día de diciembre del año pasado, que prescribe la disminución de glifosato hasta el 2024 en que quedará prohibido.

En marzo de este año, un día después de haberse publicado la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, el juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del juzgado segundo de distrito en materia Administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, concedió a una gran empresa una suspensión por el amparo promovido en contra de la nueva disposición, pero, oficiosamente, hizo extensivo su fallo a otras empresas que no lo habían solicitado, dejando, de un plumazo, sin efecto la ley.

Cuando un ciudadano común y corriente solicita un amparo contra una ley, si se le concede, se le otorga a él pero no a quienes no lo solicitan; pero en tratándose de grandes empresas no sucede lo mismo, como este caso enseña.

Las cárceles

Asimismo, decenas de miles de personas permanecen en las cárceles del país por muchos años, sin sentencias. Esta es una de las características de nuestro sistema de justicia: están en la cárcel quienes no tienen dinero y salen pronto o no la pisan los que tienen el suficiente para aceitar sus engranajes.

El de la justicia es uno de los pendientes que tiene no sólo el gobierno de la 4T sino la sociedad en su conjunto. Esto es reconocido incluso por miembros del poder Judicial. El propio presidente de la Corte, el ministro Arturo Zaldívar lo ha reconocido. En un evento reciente lo manifestó: “Quien diga que en los tribunales no hay corrupción, o no ha estado en un tribunal o miente descaradamente; tenemos que ser autocríticos y la única forma de mejorar es entender los problemas que tenemos”, dijo (La Jornada, 08-07-21).

En aras de sanear este cuerpo, el presidente López Obrador hizo suya y envió al Congreso una iniciativa elaborada en el Poder Judicial, probablemente por el propio ministro Zaldívar, que planteaba una reforma profunda a dicho poder. En el Congreso, fue aprobada con un añadido: que se ampliara en dos años el periodo del presidente de la Corte, que termina en 2022, para que culminara en 2024 —fecha de su retiro como ministro— y fuera éste quien la llevara a cabo, por la voluntad mostrada para aplicarla.

De inmediato hubo una fuerte reacción en contra del añadido, impulsada, precisamente, por la oposición, en nado sincronizado con ministros de la Corte afines que se oponen, como era de esperarse. Es lógico. Lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no termina de morir y la derecha y sus aliados no quieren que el final los alcance. Prudentemente, el ministro Zaldívar cortó de tajo el móvil de los ataques declarando que no aceptará la ampliación.

Pero añadió: “En el poco menos de año y medio que me resta como presidente de la Corte seguiré trabajando incansablemente por consolidar un combate definitivo y categórico en contra de la corrupción, por desterrar el nepotismo, por terminar con el acoso sexual, por llevar justicia a la gente más pobre, más necesitada y más vulnerable”. Es decir, redoblará esfuerzos por alcanzar algo que todos los mexicanos queremos: una justicia digna de llamarse así. Esperemos que así sea.— Mérida, Yucatán.

