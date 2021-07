La empatía política, ausente

Ver, oír y contar

Olegario M. Moguel BernaL (*)

En las entrevistas que el Diario realiza a mujeres destacadas de la política hemos escuchado con insistencia que hasta antes del 2018 en Yucatán vivíamos un bipartidismo histórico PRI-PAN, pero eso se acabó con la llegada de Morena.

—Es buena noticia para el ejercicio democrático que ya no exista el bipartidismo en Yucatán, ¿no le parece, don Polo? —Ángel Trinidad hizo la pregunta mientras atacaba con hambre vikinga un omelette de jamón.

El aludido no levantó la mirada. Continuó escribiendo reflexiones en su libreta.

—Dulce María Sauri —continuó Ángel Trinidad un tanto contrariado— afirmó que Yucatán dejó de ser un estado bipartidista formal y realmente… Cecilia Patrón, que vivíamos en un bipartidismo hasta 2018… y Silvia López aseguró que en 2013, cuando se integró a Movimiento Ciudadano, Yucatán era bipartidista.

—Mira —don Polo Ricalde y Tejero terminó de escribir ideas en su libreta, alzó la vista, tomó un poco de su expreso cortado y exclamó—. Ya que mencionas lo que esas damas de la política opinan del mal llamado fin del bipartidismo, no puedo estar más de acuerdo con doña Silvia López cuando asegura que los partidos son solo instrumentos para hacer política. Salvo casos excepcionales, como el de Yobaín donde tuvimos al primer alcalde del país no emanado de un partido político, o el de legisladores como Emilio Álvarez-Icaza en el Senado, lo cierto es que para ocupar espacios políticos la vía por excelencia (si cabe esa palabra en estos casos) son los partidos.

—¿Cómo está eso del mal llamado fin del bipartidismo?

—Porque no fue eso lo que terminó, sino el “bisiglismo”. De tener dos siglas, PAN y PRI, que dominaban el escenario, ahora hay más de diez… pero siguen siendo los mismos personajes de cuando había únicamente dos emblemas fuertes.

—Pero hay más partidos.

—Depende qué entiendes por partido político. El carácter romántico de la política, aquel postulado de que los partidos son conglomerados de personas afines a una idea ya sea por formación o convicción, se esfuma como humo de pastizal. Ese grupo de ideas convertido en el motor que mueve a las organizaciones políticas para operar, desde la oposición o el poder, se va desvaneciendo a golpes de alianzas y pragmatismo. Más aún, las fronteras ideológicas se han diluido a fuerza de intereses para ocupar espacios. Siguen siendo, pues, instrumentos, pero ahora sin ideología ni alma. Ante esto, ¿se les debe seguir llamando partidos políticos o solo plataformas de intereses?

—Entonces, ¿deberíamos terminar con ellos?

—No es mala idea. Son solo instrumentos en busca del poder y de intereses propios. Han traicionado su misión de representar a la sociedad. No estoy diciendo ninguna novedad, claro. Esto viene desde que todos ellos vieron que podían alcanzar el poder y, como dice Ana Rosa, “se engolosinaron”. Tu pregunta me hace reflexionar: ¿debemos los ciudadanos seguir manteniendo agrupaciones políticas que ya no representan a grupos sociales y actúan para su propio beneficio?

—Y resultan demasiado caros.

Don Polo abrió su libreta y la mostró a su interlocutor: “Escribía sobre los terribles casos de feminicidio en el Estado. A decir del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Yucatán, en lo que va del año se han registrado ocho”.

Ángel Trinidad pudo leer, subrayado y con fuerte letra negra: “¡Más de uno al mes!”.

—A eso, agrega el grito desesperado de una mujer chilena vecina de Mérida, y de tantas como ella que no se han hecho visibles —añadió mientras cerraba el cuadernillo.

—Es una situación terrible. Pero las autoridades están trabajando.

—¿En qué? La procuración de justicia es, por definición, a toro pasado. Pero qué hay de la prevención. Hasta el caso del joven policía ejecutado no da muestras de que se hayan tomado medidas para evitar desprotegerlo.

—Cierto que Yucatán es seguro, pero pareció exceso de confianza.

—¿Seguro para quién? No para esas mujeres. Volviendo al caso de la señora asesinada en San Pedro Cholul y al de la joven madre chilena, ¿qué pronunciamientos has leído o escuchado de los partidos políticos y los personajes que hace un par de meses estaban pidiendo tu voto? ¿Acaso hemos oído un grito lleno de indignación y rabia, con propuestas de hacer algo ya sea desde los mismos partidos, los congresos federal y local e incluso las regidurías?

—Un partido ya dijo que creará las “herramientas necesarias” para eliminar e incluso erradicar la violencia contra las mujeres.

—Sentémonos a esperar resultados —exclamó don Polo—. ¿Sabemos cuál es su plan de trabajo? ¿Qué acciones tomarán? ¿Cómo mediremos los resultados los ciudadanos?

—Usted no está contento con nada —suspiró Ángel Trinidad—. Al menos una diputada dio condolencias.

—¡Enorme contribución! —exclamó con ironía el señor Ricalde y Tejero—. Las condolencias puede darlas cualquier ciudadano del montón como tú y como yo, pero los servidores públicos deben trabajar incansablemente para poner un alto a temas tan sensibles e indignantes como éste. Piensan que la panacea es incrementar varios años las penas de prisión por feminicidio, pero eso ha demostrado no inhibir el flagelo porque es una medida punitiva, no preventiva.

—Si estuviéramos en época electoral —prosiguió— se desharían en llanto y rasgarían sus vestiduras. Como afirmó el director del Macay: actúan en función de los tiempos electorales.

—Así que usted no ve un panorama esperanzador con los políticos.

—Y menos con los partidos. Preparémonos para un 2024 donde la ciudadanía importará menos que un cacahuate y las alianzas mercenarias seguirán campeando.

—Vaya, don Polo. Lo veo muy alterado. No le vaya a dar un infarto. Déjeme, yo pago.

—Excelente, ya sé la fórmula.

Director de Medios Tradicionales de Grupo Megamedia