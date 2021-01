La enfermería vuelta un arte

Salud y Vida

Yeusví Maley Flores Cazola (*)

Hoy se celebra a todo el personal de enfermería, y no concibo que tan solo sea una efeméride más. Con predominio del género femenino: es altamente grato ver hoy en día a representantes del género masculino.

Esta profesión plagada de nobleza transcurre día a día entre la entrega y la vocación que las manos más amorosas transforman en un cuidadoso gesto de cariño. Si bien he tenido la fortuna a lo largo de mi formación y ahora en mi ejercicio profesional de aprender de mis compañeros de enfermería, nunca había tenido la fortuna de apreciar el arte en el cual han convertido su trabajo.

Para iniciar el día, y mientras se colocan un caluroso equipo de protección personal, mismo que deberán portar por al menos las siguientes 8 horas, escuchan y bailan al ritmo de la música más alegre que encuentren.

Ellos saben que están a punto de entrar a un área donde, además de administrar medicamentos, asear a sus pacientes y curar heridas, serán de los pocos rostros que los enfermos del covitario (como coloquialmente le hemos apodado a las áreas Covid) tendrán la oportunidad de ver.

Por esa sencilla razón se recargan de energía positiva. En medio del caos, la desesperación y el terror, adornan sus vestimentas con mensajes positivos, sonríen a través de los ojos, y acarician a través del tacto, transfiriendo el calor humano, a pesar de las capas de guantes.

Muchas veces el calor es tan fuerte que de repente se desvanecen en medio del tumulto que se mueve en estas áreas; son retirados para hidratarse por unos cuantos minutos, y de la nada, uno aprecia nuevamente ese rostro que te mira sonriente y te dice, ya estoy bien; me necesitan más ahí adentro.

Son ellos los que iniciaron el movimiento de comunicar a los enfermos con sus familias a través de sus propios dispositivos móviles.

Nadie más que ellos son los que crearon un rol especial para dar un cuidado “extra” a ese bello angelito portador de síndrome de Down que, aunque físicamente pertenecía al área adulta, agradecía el sostén de sus manos y olvidarse por un ratito del miedo que la soledad de aislamiento le confería.

Otro contexto es el del personal que ha aprendido a manejar la tecnología, y ahora brinda el seguimiento a los pacientes posoperados vía remota, brindándoles la información necesaria que los provea de la capacidad de su autocuidado y al mismo tiempo reduzca su exposición a la estrictamente necesaria.

Hoy no es una efeméride cualquiera, hoy celebro a esos maravillosos seres humanos con los cuales trabajo hombro con hombro, los cuales han sufrido más pérdidas que ningún otro gremio ante esta contingencia (40% de las defunciones de todos los trabajadores de la salud), y los cuales, a muchos años de distancia, me siguen recordando que el cuidado de la salud no se limita al aspecto físico y que las dosis de cariño son, inclusive, mucho más necesarias que el mejor fármaco del mundo.

Felicidades a todo el personal de enfermería.

Facebook, YouTube, Instagram y Twitter @DraYeusviFlores drayeusviflores@gmail.com. Página web: www.drayeus.com