La estrategia de vacunación de la 4T

¡Sálvese quien pueda!

Edgardo Arredondo Gómez (*)

“Sea la suprema ley la salvación del pueblo”, Cicerón

La palabra gandalla, como tal, escrita con doble l y como la conocemos, no existe para la Real Academia Española y sí para la Academia Mexicana de la Lengua y cuenta con tres acepciones:

Tomar ventaja de alguien de forma inesperada, amenazante o violenta; ganar algo de manera abusiva y/u oportunista (usándose como sinónimo de golpeador), y la tercera cuando se comete el acto de robar.

Somos un país de gandallas. Todos los días en algún momento de nuestra vida, hemos conocido al gandalla que manejando invade de golpe un carril, los que de pronto no hacen cola y se meten a empujones en las taquillas, los empleados que separan mercancías que se van a rebajar antes de salir al mercado, y muchos más en una a sociedad en donde esperar un turno o “hacer cola” no tiene el arraigo y la disciplina que debe de tenerlo como lo es en Cuba, por ejemplo.

También el mexicanismo ha sido popularmente identificado con su verbo “agandallar”, como una de las acciones características propias de la gente del poder para ganar de manera abusiva, tomar ventaja o de plano robar o tranzar algo que no le corresponde.

Ahora, en los tiempos de la pandemia, cuando se inició la vacunación y la primera remesa fue para el personal sanitario, vimos surgir toda una pléyade de gandallas de diversas estirpes: los directivos en Coahuila, que no tenían nada que ver con el personal de salud y se colaron para recibir la vacuna. El director de un hospital en el Estado de México, que llevó a sus familiares a vacunarse; el oftalmólogo, que no estaba en la primera línea de atención de la pandemia, y después se fue de vacaciones, subiendo en sus redes las fotos, para sea de paso presumir su musculatura. Ricardo Muñoz: ninguna relación con el sector salud, el cantante del grupo Intocable, se puso la vacuna y presumió que lo hizo porque tiene palancas.

Pasaron las semanas, con la paulatina llegada de vacunas, el gobierno federal se proclamó como única autoridad para adquirir y distribuirlas al resto del territorio. Gobernadores, munícipes y, por otro lado, los empresarios: no, hasta nueva orden.

El personal sanitario que debía estar en primera línea fue dividido en los que estaban en áreas Covid y un segundo frente en áreas no Covid del Sector Salud, y hasta aquí.

No se contemplaron a los médicos del sector privado; casi al mismo tiempo, se inició la vacunación para adultos mayores, utilizando la edad (60 años) como único parámetro. Bien pensado: si bajamos la mortalidad en los grupos más vulnerables, se reduce la hospitalización como primer efecto colateral, pero seamos realistas, factores como diabetes, hipertensión y obesidad que han incidido en nuestra alta mortalidad, abundan en menores de 60 años, y esto debió de tomarse en cuenta. Pero de pronto la sorpresa: vacunas a profesores de Campeche, y de aquí la distribución a cuenta gotas en los estados.

En Yucatán, sin haber una explicación lógica, se inicia la vacunación en poblaciones del interior del estado y no se toma en cuenta a la capital; pasaban las semanas y ningún cambio. No hay sentido de practicidad.

A mediados de febrero (como bien señaló Luis Herrera Albertos en El Financiero): se envían, por ejemplo, vacunas a lugares como Umán, Conkal, Motul, Valladolid y Kaua, municipios que en conjunto sumaban unas 330 defunciones cuando en Mérida ya se tenían alrededor de 1,727 (casi seis veces más).

Analizar el porqué de la estrategia sería caer en una serie de elucubraciones. “Primero los pobres”…, caray, ¿qué creen?, en Mérida también hay gente pobre, dense una vueltecita al sur profundo.

Iniciar la vacunación en nuestra ciudad era impactar en el lugar de más contagios y defunciones. La ciudad se ha dividido en sectores. Cualquier sector de Mérida tenía el doble de contagios que los cinco municipios referidos.

Lo anterior ha derivado en el éxodo de meridanos en busca de la inoculación. “Las comadres con recursos se fueron a Houston, con visa de turistas”. “Lo que tiene uno que hacer: a Miami, pero nada de shopping… esta vez a vacunarse”; “fui a cerrar el contrato de la compra a Seattle y aproveché, y me vacuné en un Walmart”…Y estos los que pueden. La señora que al fin conoció el pueblito donde vive la muchacha del servicio, porque ella consiguió que la patrona fuera vacunada ahí. “Vámonos a Campeche, sobran vacunas, ya hasta a los maestros vacunaron, pero no lo estés publicando”. Otros a Valladolid, Conkal, Progreso. “¿Y cómo le hiciste?”, “pues tengo casa en el puerto, con el predial, así lo hicieron los canadienses, yo tengo más derecho: soy mexicano. ¿Estos casos podrían clasificarse como gandallismos?

No se ha terminado de vacunar a los médicos. Aquí en Mérida, hay alrededor de 500 compañeros que no están en sectores Covid, pero aun así, están en riesgo. ¿Y qué hay para ellos?

Pues los médicos mayores de 60 años ya les va a tocar, y los menores de 60, pues el que quiera que se aliste a alguna brigada de vacunación, si hasta los “siervos de la nación” así lo hacen, y ¿por qué no a un médico que se ofrezca a ayudar?

Las reacciones de la gente de mi gremio han tenido de todo: “O sea, si quieres postre: ¡cómete tus verduras, no pues, yo no, a mí no me condicionan!”, “No pues yo me espero”, “Parejo, ¿a poco a los atletas que van a Tokio, solo vacunan a los que pueden traer medallas?”.

Hasta los más crudos y realistas: “Soy médico de farmacia, yo sí, si quieren les trapeo y les acomodo sillas, lo que sea por una vacuna, me arriesgo todos los días en mi changarro”.

Por si fuera poco, las voces de la gente, incluyendo a algunos médicos: “…depende de qué vacuna”, “oye, cuidado con la de Astra Zéneca”. No hay opción a escoger, todas las vacunas son buenas, el riesgo de una trombosis con esta última, cuando se han reportado 25 casos en 11 millones de aplicaciones, tal vez podría compararse a resultar con el intestino perforado por salmonella typhi después de haberse echado unos tacos en la calle.

Y es entonces que la figura del gandallismo se va diluyendo ante lo férrea, inflexible, inexpugnable e incorregible de la política de vacunación que tiene una estricta directriz centralista.

¿Por qué están sobrando vacunas? Las cajas bien custodiadas por la Guardia Nacional llegan ya con la lista de personas a vacunar; están sobrando porque mucha gente del interior del Estado tiene temor, no se les localizó a tiempo, algunos ya fallecieron, están hospitalizados, enfermos, confinados en sus casas o viven en zonas muy apartadas; por lo que sea, es evidente que la logística llevada desde el inicio por nuestras autoridades sanitarias locales hubieran evitado mucho de esto.

Sobran vacunas, ¿vamos a tirarlas?... Hay colegios de médicos de una gran parte de los estados de la República que ya se ampararon en Derechos Humanos, pero no les dan respuesta (¡ups perdón!, olvidé que la titular María del Rosario Piedra Ibarra debe estar muy ocupada en otros asuntos).

No queda más que seguir esperando el correspondiente turno, no olvidar la sana distancia, el cubrebocas, el gel antibacterial, el evitar las aglomeraciones, pero mientras tanto: …¡Sálvese quien pueda!— Mérida, Yucatán

Médico y escritor