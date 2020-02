La exoneración de Vila

Simulación de la ASEY

Filiberto Pinelo Sansores

El último episodio escabroso que hemos presenciado en Yucatán de los tantos de simulación que hemos visto a lo largo de muchos años es el de la exoneración de Mauricio Vila de la acusación de haber creado empresas fantasmas cuando fue alcalde de Mérida, para desviar recursos hacia fines inconfesables, exoneración que corrió a cargo del Auditor Superior del Estado, Mario Can Marín, un personero de los poderes fácticos del estado devenido en servidor público en la etapa en que el PRI gobernaba la entidad, pero acomodado a las nuevas circunstancias políticas en que el amo ya es otro.

Era de esperarse. Desde que fue nombrado se sabía que iba a desempeñar el mismo papel que todos los que, en su momento, sirvieron para lo mismo, en el régimen local de corrupción solapada que se padece: tapadera del que tiene el poder y determina quién recibe premios y quién castigos, según su lealtad, no a principios o valores, sino a las sugerencias u órdenes que dicta, con la complicidad de otros actores del tapanco local, como los diputados del Congreso, quienes hasta hoy, salvo excepciones, sólo han servido para levantar el dedo en cumplimiento de los ucases del jefe.

Del mismo modo que en el gobierno de Peña Nieto, el procurador general de la república liberó de culpas por sus latrocinios al exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin, no obstante las evidencias —posteriormente convertidas en pruebas— del saqueo a la paraestatal, así ahora Can Martín ha hecho que, como por arte de magia, desaparezcan las señales de responsabilidad de Vila en la añagaza de crear empresas fantasmas para desviar recursos del erario.

Sin aportar ninguna explicación acerca de la veracidad de las pruebas documentales exhibidas por el Diario, después de exhaustivas investigaciones hechas por algunos de sus reporteros, el Auditor, luego de meses de guardar silencio nos ha salido ahora con un domingo siete: “El resultado fue inexistencia, dijo, y ya se acabó ese caso”.

Y para curarse en salud manifestó: “Estamos proponiendo una nueva Ley de Adquisiciones, una nueva Ley de Obras Pública que permitan a la hora de la fiscalización por parte de la auditoría mejorar el trabajo, las actuales son leyes muy antiguas y hay que ponerles nuevos capítulos que permitan una mejor fiscalización”. Es decir, que son las leyes las que no le permitieron adentrarse en los vericuetos que siguieron los fondos que escaparon del erario hacia bolsas non sanctas y que si se cambian las leyes,” quizás, tal vez, a lo mejor, en el futuro”, cuando ya no esté él, se puedan capturar a algunos peces gordos.

Ni la burla perdonó. Pero eso sí, con sus palabras, volvió a poner de manifiesto algo que está a la vista: que de nada sirven nuevos cuerpos de combate a la corrupción, que se reúnen con alguna frecuencia para emitir boletines y posar para las fotos si no existe en las alturas del poder —en su cúspide, en este caso, el propio Vila— sinceridad, voluntad auténtica para actuar, debido a que quienes ahora están ahí se formaron en los viejos vicios del sistema y, digan lo que digan, no están dispuestos a cambiar. Se puede seguir, entonces, erogando abundante dinero del erario —como el que sirve para pagar los salarios de quienes integran la Auditoría— para combatir la corrupción, pero, en los hechos, servirá sólo para solapar la corrupción.

Durante varias semanas, del 27 de enero al 23 de febrero de 2019 el Diario publicó en 5 entregas el resultado de una investigación hecha por reporteros suyos que daban cuenta de que en el Ayuntamiento meridano presidido por el actual gobernador, se había lavado dinero a base de empresas fantasmas, continuando con una práctica iniciada por su antecesor, Barrera Concha y a imitación de la que desde Palacio de Gobierno ejecutaba Zapata Bello. Fueron muchos millones de pesos los que se lavaron de ese modo en detrimento de los respectivos erarios. Estas investigaciones no hicieron sino corroborar acusaciones anteriores hechas por actores políticos de la entidad, uno de los cuales había formado parte de la Comuna.

En una de sus entregas la Unidad de Investigación de Grupo Megamedia, asentó: “El Ayuntamiento de Mérida, en una parte de los trienios 2012-2015 y 2015-2018 —con autoridades panistas— recibió y pagó facturas de por lo menos cinco negocios que forman parte de la red, que comenzó a operar principalmente en 2013. Las operaciones que más llaman la atención son las concretadas con Gaco Multiservicios de México, S.A. de C.V., y Operadora Bonfa, S.A. de C.V. Como ya hemos informado, estas empresas fueron inscritas el mismo día en el Registro Público de Comercio, el 6 de septiembre de 2013, y tienen los mismos accionistas, vecinos de Hoctún. Son de las mayores “todólogas” de la red y en sus facturas reportan el mismo domicilio fiscal, que hoy es una casa abandonada en Ciudad Caucel” (D. de Yuc., 06-01-19)

Can Martín debería explicar claramente si estas y otras empresas tachadas como fantasmas en las investigaciones recibieron o no contratos de dependencias del Ayuntamiento meridano, si existen todavía o ya desaparecieron, si tienen o tenían domicilios fiscales que no sean casas abandonadas y sus accionistas son o eran prestanombres y no limitarse a decir, después de meses de supuesta investigación, que “con toda la documentación que se les entregó se soporta debidamente todas las operaciones”.

Por supuesto, ahora seguirá la última parte del sketch, en el que los otros personajes del teatro de la simulación, los diputados, en su propio circo apodado Congreso, que tantas representaciones han brindado al público yucateco de bufonesca diversión, llenarán de saliva encomiástica esta decisión.—Mérida, Yucatán

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa

