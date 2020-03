La familia, un tesoro preciado

La Estación

PEDRO CABRERA QUIJANO (*)

Este domingo, el estreno de marzo, está consagrado a la célula básica de la sociedad: la familia. Una institución que encara, como nunca, los retos de una radical transformación, que es la tripulación de un barco que sufre los embates de fuertes vientos y el oleaje. Dejó de ser el modelo que nos enseñaron nuestros padres.

Hoy, padres de familia y profesores luchan por recuperar la autoridad. Sin ella están de brazos cruzados ante la orden de no reprobar a nadie, ni al alumno de quinto de primaria que no sabe leer ni escribir. Luchan por una atención con calidad y calidez pero enfrentan un sistema de salud que colapsará si se mantiene el desequilibrio entre el pago de las cuotas obrero-patronal y los gastos crecientes del sector sanitario y la atención a pacientes con cáncer, un sistema que va de la mano con el crecimiento de las pensiones y jubilaciones.

Una familia que no entiende cómo opera ese sistema oral de justicia penal que libera a los autores confesos de los crímenes más sonados de los últimos años. Una institución con hijos activistas en la defensa de derechos de los animales, del matrimonio igualitario, de un alto al acoso sexual, de distintos tipos de violencia dentro y fuera de casa.

Una familia que no puede permanecer ajena al reto que abordamos en nuestra charla anterior: la legalización de la mariguana con fines médicos. El principal reto es que la ciencia moderna, los laboratorios, la industria, abra sus puertas a los beneficios de la medicina herbolaria en el combate de enfermedades específicas.

Desafíos

Por el otro lado están los retos internos, no menos peligrosos que los anteriores. Encabeza la lista el abuso de los teléfonos móviles y los videojuegos, avances tecnológicos que alejan, paso a paso, el diálogo entre padres e hijos, entre hermanos y, debemos reconocerlo, a veces hasta con nuestra pareja. No podemos vivir en dos mundos al mismo tiempo: o atendemos el mundo virtual o valoramos el real, el de carne y hueso, el de nuestros grandes amores.

Las amenazas a nuestra familia se reducirán en la medida que le dediquemos a cada uno el llamado “tiempo de calidad”, en mantener un diálogo permanente con ellos, prometiendo sólo lo que puedo cumplir; para ellos es vital la confianza en mi palabra como esposo y como padre de familia.

Con todo y su paulatina transformación, la familia no pierde ese dolor tan profundo que causa cuando los defraudamos con alguna mentira. Son heridas que se quedan clavadas en la memoria y en el corazón. Ellos no saben de las llamadas “mentiras piadosas”, cuya existencia la justifica el "para no herir", pero son las más letales, destruyen la confianza, derriban la fe depositada en uno.

Legado

Si heredamos una familia fracturada, el riesgo de agudizar la fractura con nuestros nietos y bisnietos es mucho mayor. A las futuras generaciones les tocará un concepto familiar que, a lo mejor, ni nos imaginamos en este momento, ante los cambios tan súbitos de esta era de transición, de la revolución informática que nos toca vivir.

Escuchemos con genuino interés a nuestros seres queridos. Siempre tendrán algo qué decirnos, un abrazo que reconforta y recarga nuestras baterías, su sola existencia es motivo de un compromiso para buscar el bien común.—Mérida, Yucatán

pedrocabreraq@hotmail.com

Empresario

A los lectores de Diario de Yucatán, estandarte del Grupo Megamedia, les deseo un feliz día en familia en este domingo; que reine la comprensión, el tolerancia y el respeto. Agua refrescante en los desiertos de los problemas, confort para el alma en los momentos de tristeza, eso y es más es el motivo de esa efemérides nacional.

Finalmente, un abrazo y agradecimiento a la gran familia del campo yucateco, que en los últimos once años me honró con su compañía y conocimientos. Su amistad y confianza es muy valiosa, no compensa ninguna riqueza material. Me enseñaron que es posible hacer un campo a los negocios, que los buenos negocios están en el campo. Llevo en el corazón sus caras de felicidad cuando en sus milpas, ranchos, y traspatios nos mostraban el éxito de la transferencia tecnológica, cuando su pasto mejorado resistió la sequía, cuando los cerdos pelones del peligro de extinción pasó a llevar alimento de proteína y unos pesos más a las familias de comunidades apartadas.

Esa gran familia rural despertó mi vocación agroindustrial, esa pasión por el campo, donde el principal tesoro es, justamente, la familia. Estoy seguro que el campo es el presente y el futuro de Yucatán.

No es la primera ni será la última vez que comparto la enseñanza de un amigo, expresidente local de la Cámara de la Industria de la Madera, don Ernesto de la Cruz Holguín (q.e.p.d.): “Ningún éxito social, económico o político compensa un fracaso familiar”. Lágrimas de sangre, arrepentimiento y dolor llora el alma cuando, tarde o temprano, comprobamos su lapidaria verdad.

