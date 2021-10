La formación y las creencias comunitarias

Luces de la docencia (y 2)

FREDDY ESPADAS SOSA (*)

Como dijimos en nuestra colaboración anterior, los educandos que inician una carrera profesional son poseedores de un rico bagaje cultural conformado por saberes, conocimientos y creencias que no siempre son tomados en cuenta en sus procesos formativos de nivel superior.

Pues bien, en la competencia general a adquirir en la materia de Epistemología se establece, entre otros elementos, que los discentes “sabrán distinguir los principales problemas que estudia esta disciplina y valorar como legítimas otras formas de saberes y conocimientos que existen y se recrean en las comunidades tradicionales”.

En primer paso para incorporar el tema de las creencias comunitarias en la formación humanística de nuestros alumnos, consistió en brindarles los elementos conceptuales que los ayudaran a distinguir lo que significa creer, saber y conocer. Para lograr esto nos apoyamos en un magnífico texto de Luis Villoro, del cual se discutió con amplitud el concepto nuclear de creencia desarrollado por este autor mexicano.

De acuerdo con Villoro, para que se configure una creencia deben concurrir tres elementos: a) el sujeto que cree; b) el objeto o suceso que genera o sobre el que versa la creencia, y que es aprehendido por el sujeto mediante distintas vías y en diferentes momentos, y c) la disposición del sujeto a comportarse de cierta manera, que es determinada precisamente por el objeto aprehendido.

El autor enuncia la siguiente definición: “Creencia es un estado disposicional adquirido que causa un conjunto coherente de respuestas y que está determinado por un objeto o una situación objetiva aprehendidos por los sujetos”.

Para una mejor comprensión de las creencias comunitarias, que son muy vigorosas en toda la Península, nos apoyamos en un esclarecedor texto del maestro Carlos Evia Cervantes, quien se ha especializado en el estudio de los mitos en la región sureste. En su libro señala lo siguiente: “Los mitos son construcciones socioculturales que abordan asuntos serios relacionados con la existencia y supervivencia de la comunidad. Sus protagonistas —dioses, héroes o animales—, son representados por símbolos. La instauración del símbolo es indispensable para que el ser humano pueda estructurar la explicación de la existencia de los elementos naturales o de los hechos sociales” (“Selección de mitos”, 2009).

Toda vez que se ha examinado este marco conceptual, se pide a los alumnos que, de manera breve y clara, describan una creencia ampliamente asumida en su comunidad y que sea compartida por ellos mismos en cuanto parte de su propia cultura. Transcribo a continuación los siguientes testimonios:

Creencia 1: “El venado de la piedra verde”.

“Entre los cazadores de Campeche hay la creencia de que en la panza del venado hay una piedrita verde; al beneficiar el venado si un cazador encuentra la piedra al lavar la panza de la res se considera que ha sido afortunado, ya que el que tiene la piedra las veces que salga a tirar seguramente cazará un venado, pero después de cierto número de piezas y cuando abusa de este privilegio, el “rey de los venados” —un venado blanco con cuernos de oro— le cobra los favores recibidos con algún castigo severo, que consiste en la mutilación de alguna parte de su cuerpo.

“Lo que ocurre es que sus mismos compañeros de caza le dan un tiro, ya que juran que al disparar se trataba de un venado y resulta que era un compañero. Como producto de esta confusión, quienes abusaron del uso de la piedra quedan heridos pero no mueren sino que viven el resto de sus días sin una pierna o brazo, o bien quedan ciegos. Finalmente, tienen que tirar la piedra al monte para que un venado la trague y otro cazador más joven la encuentre”. (Manuscrito de clase formulado por Yuanelly González Puc, alumna de la generación 2004-2008).

Creencia 2: “El burro Kat”.

“Unos parceleros se dirigen a sus milpas; uno de ellos tenía sus cultivos cerca de una gruta. Entonces se puso a cosechar cuando de repente vio que un burro estaba comiendo sus elotes. El señor sorprendido avisó a los demás para ir a cazarlo, pero al intentar cazarlo los señores no vieron nada, sólo encontraron una enorme piedra. Regresaron a sus casas y comenzaron a decir que no era posible que hubiese un burro por las milpas, pero decidieron ir de nuevo al día siguiente para intentar cazarlo.

A las 12 del día logran ver al burro y uno de ellos le dispara pero al animal no le pasaba nada y no se movía, por lo que le volvieron a disparar. Al acercarse observaron que el burro se convertía en piedra. Al regresar lo contaron a la población pero no les creyeron. A la semana siguiente algunos señores que asistieron a la batida murieron y entonces los pobladores se dieron cuenta que era aire malo: se trataba del burro que cuidaba sus milpas. Ahora la primera cosecha es para él, para que las siguientes sean buenas cosechas”. (Manuscrito formulado por Randy Pacheco Durán, alumno de la generación 2008-2012).

Para concluir este ejercicio didáctico, se realiza la socialización de estas creencias a fin de que los educandos valoren como legítimos estos saberes comunitarios, los cuales expresan distintas maneras de relacionarse con el mundo y de vivir la vida, constituyéndose así en elementos importantes de la identidad cultural de innumerables comunidades de la Península de Yucatán.— Mérida, Yucatán.

