La identidad del discípulo de Jesús

El oficio de incordiar

José Rafael Ruz Villamil (*)

Fernando Sacramento Ávila, in memoriam

Lucas 6, 27-38

Bien se ha dicho que la exigencia más radical y definitoria que Jesús de Nazaret hace a sus discípulos es el amor a los enemigos: “Amen a sus enemigos, hagan bien a los que los odien, bendigan a los que los maldigan, rueguen por los que los difamen. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra; y al que te quite el manto, no le niegues la túnica. A todo el que te pida, dale, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Y traten a los hombres como quieran que ellos los traten”.

En relación con lo anterior y en el horizonte del código honor-vergüenza que rige el mundo mediterráneo de entonces, vale apuntar que el verbo griego elegido para traducir el pensamiento del Maestro en relación con el amor es agapáo que, sin énfasis en los sentimientos, dice de la relación serena de aprecio y aceptación con una cierta connotación de adhesión y de fidelidad. De otra parte, el término enemigo en el contexto del Nuevo Testamento resulta propio para referirse no tanto al individuo que agrede a partir de un sentimiento de animadversión u odio, cuanto a quien se opone los intereses de Yahvé. Así, cuando Jesús habla de enemigos lo más probable es que haga una alusión muy específica a los zelotas o a los romanos, ya que tanto los primeros con su opción por la violencia armada, como los segundos con la violencia que supone su mera presencia en Israel son abiertamente contrarios a la causa del Reino de Dios.

De este modo la propuesta del Galileo de amar a los enemigos no supone en modo alguno albergar sentimientos amistosos —menos aún amorosos, en el sentido actual— para quienes se oponen a la causa del Reino de Dios, sino asumir una actitud concreta: la renuncia al honor propio ante el desafío que suponen las agresiones de los adversarios, tal como vienen desglosadas en los ámbitos social, físico y económico.

Así, tocar o, peor todavía, pegar en la cara —única parte del cuerpo descubierta— supone una humillación muy grande: una bofetada no es, ciertamente, una lesión grave, pero sí, en cambio, un desafío abierto al honor de quien la recibe, desafío que exige una respuesta al menos en la misma tesitura sugerida por la ley del talión tal como viene planteada en el libro del Éxodo: “Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie… Así harás desaparecer el mal de en medio de ti”. De este modo, presentar la otra mejilla en una actitud del todo inusual viene a suponer un contradesafío pacífico que, además de confundir al agresor, permite la recuperación del honor, sí, pero en la dimensión radicalmente distinta del Reino de Dios: se trata, no cabe duda, de un alarde de resistencia pacífica a la violencia.

En relación con el vestido, el manto es un ropaje harto valioso —puede, incluso, ser indicador del estatus de quien lo porta—: se trata de una pieza de tela que, además de proteger durante el día, puede ser utilizada como abrigo o cobertor para pasar el frío de la noche; su valor puede ser causa de litigio como compensación en algún juicio menor. Así, renunciar al manto equivale a renunciar a pleitear con la consiguiente deshonra que llega a niveles inauditos al entregar, además, la túnica, esto es, el vestido que va pegado al cuerpo quedando entonces en la desnudez, una de las situaciones más vergonzosas para un judío del primer tercio del siglo I. Finalmente, dar indiscriminadamente tiene la consecuencia de ser tomado como un ingenuo que pierde el honor en tanto que, por ser una presa fácil para los vividores, disminuye el patrimonio que suele ser propiedad familiar.

Es así que, si bien el Maestro exige perentoriamente a sus discípulos que renuncien a responder a los desafíos de la manera hasta entonces adecuada —con base en, precisamente, la ley del talión— para mantenerse en la esfera de honor que les sería propia, les ofrece el honor redefinido por la causa del Reino de Dios en el que han de estar incluidos por el hecho de seguirlo. De este modo, frente al honor que ofrece el establishment a quienes, sometiéndose a sus normas, triunfen sobre sus enemigos, el Galileo otorga a los suyos —entonces y ahora— el honor de “ser hijos del Altísimo, porque él es bueno con los desagradecidos y los perversos”.— Mérida, Yucatán.

Presbítero católico