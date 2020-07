La legalización de los mototaxis

Edgardo Arredondo (*)

“No hay accidentes sin intenciones” —Alex Miller

Hace ya algunos años, se hizo obligatorio en Yucatán el uso del casco de protección en los motociclistas. Como resultado de lo anterior, comenzamos a recibir en el servicio de Ortopedia de la T-1 del IMSS un número creciente de pacientes con fracturas de pelvis, fémur, pero sobre todo de tibia y otras lesiones graves, resultado de traumatismos de alta energía, que no veíamos antes; la razón: los motociclistas dejaron de morirse por la protección de este bendito artefacto; así de simple.

Esta medida sencilla y tan impopular en su momento, como lo ha sido el alcoholímetro, ha incidido directamente en la disminución de muertes por accidentes donde están involucrados este tipo de transporte; sin lugar a dudas un acierto de las autoridades.

Sin tener el dado exacto, me atrevo a decir que Mérida es una de las ciudades con más motociclistas per cápita en México.

Lo anterior me dio muchos años un campo extenso de investigación en el manejo de las fracturas expuestas de tibia, que es el hueso predilecto que se daña en los motociclistas y sus dos complicaciones: la seudoartrosis (que no consolide la lesión) y las infecciones.

Otro problema que ha crecido recientemente en la ciudad y que comentamos hace un tiempo son los accidentes derivados de los pasos peatonales, su mala señalización y la falta de cultura vial hacen que en particular vehículos de transporte urbano los pasen a alta velocidad, generando sobre todo lesiones en la columna vertebral en pasajeros que están sentados y salen proyectados hacia arriba.

Pero por si faltara poco, de un tiempo para acá y en forma alarmante hemos detectado un foco rojo en accidentes viales en nuestra ciudad: los que generan los mototaxis. Está bien estudiada la cinemática en los accidentes entre automotores, con sus principales tipos de colisiones: frontal, lateral, por alcance, volcadura; la colisión automóvil-motocicleta: de ángulo abierto, ángulo cerrado y la expulsión del conductor.

En los primeros, a pesar de la mayor velocidad, los sistemas de seguridad de la industria automotriz proveen cada día de mayores elementos de seguridad: bolsas de aire, sistemas computarizados de asistencia en la navegación del vehículo, mejor aerodinámica, neumáticos perfeccionados, etc.

En los motociclistas ya hablamos del uso del casco, habría tal vez que agregar la vestimenta adecuada, pero sobre todo el empleo responsable del vehículo (recordemos que repartir comida en motocicleta entra en el “Top Ten” de los oficios más peligrosos).

Veamos qué pasa con los mototaxis. Es un vehículo altamente inseguro para el tránsito en las grandes ciudades. El conductor llevará casco, pero los pasajeros no, como muchas veces tampoco cinturón de seguridad. Los vehículos “hechizos” no tienen, aunque los últimos modelos importados de la India lo traen, de tal manera, que en un tipo de colisión de un automóvil con este tipo de vehículos, tendremos una cinemática sui generis en donde la gravedad de las lesiones estará dada sobre todo por el tipo de vehículo y la velocidad con que impacta al mototaxi, desde un automóvil compacto hasta un autobús, mezcla de los dos mecanismos de lesión, arriba comentados; el conductor tendría lesiones comunes al motociclista, pero en los pasajeros se pueden dar dos situaciones igual de graves: las lesiones que pueden presentarse al salir expulsados del vehículo por no tener el cinturón, o quedarse sujetos a un medio de transporte cuya estructura en el mejor de los casos, de fibra de vidrio, o de un metal delgado y colapsable provoque que queden prensados.

En los pueblos del interior del Estado, el transporte en los tricitaxis es muy popular; estas unidades transitan en poblaciones en donde la gente y las calles se conocen entre sí, en la misma proporción. El problema inició cuando comenzaron a convertirlos en aparatos híbridos motorizados, y al salir de las comisarías la muerte agazapada esperaba en las carreteras.

Por otro lado, no me hago a la idea que los mototaxis desplacen a las calesas como el vehículo distintivo de nuestro paisaje urbano, como lo son los camiones rojos de dos pisos en Londres, los taxis amarillos en Nueva York, o como ya lo son en la India donde se conocen como autorickshaw (por cierto, en Bombay están prohibidos en el centro de la ciudad) o Tuk Tuk en los países asiáticos, coco taxis en Cuba, pochi- móviles en algunas zonas del sureste de México.

A mí no me lo cuentan. En los últimos dos a tres años, atendí a un mayor número de pacientes accidentados por colisiones a estos mototaxis; hay que decir que ha disminuido por esto de la pandemia; pero datos oficiales en 2019 registran 312 accidentes en el Estado con 11 fallecimientos.

Además y seamos realistas, los yucatecos no nos distinguimos por ser los mejores conductores, y aunque trate de regularse el empleo de mototaxis para algunas zonas de la ciudad en calles de poco flujo vehicular, también circulan en avenidas y ahí se incrementa el riesgo.

A pesar de los esfuerzos que hacen las autoridades, desafortunadamente tenemos un déficit en prevención de accidentes. Sí: el problema somos nosotros. Un buen amigo, experto y apasionado en el tema: el Ing. René Flores Ayora ha sido enfático en demostrar que con solo disminuir los límites de velocidad, sobre todo en Periférico, tendríamos mejores estadísticas. Yo agregaría a esta incultura vial el uso irresponsable del celular al conducir, ¡hasta en motociclistas! No me explico por qué aquí no se sanciona con severidad como en otras partes del país, ya que esto provoca un sinnúmero de accidentes, la mayoría de baja energía en las principales avenidas.

Todos los días nos topamos con estas líneas blancas en el pavimento dejadas por los peritos. Entiendo que los factores socioeconómicos son muy fuertes para los argumentos que legislan a favor de permitir el uso de los mototaxis, pero no es debatible la importancia de la prevención, tan solo basta mirar la tragedia actual de la pandemia, para darnos cuenta del resultado cuando la irresponsabilidad es colectiva.

En síntesis y respetando la opinión de los aludidos, creo que la legalización de este tipo de transporte va a incidir en mayores accidentes. En mi humilde opinión: ¡es un craso error!

De algo estoy seguro para el gremio de los Ortopedistas: se avecina un nuevo dolor de cabeza.— Mérida, Yucatán.

arredondo61@prodigy.net.mx

Médico y escritor

