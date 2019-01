La lucha contra el robo de gasolina

Filiberto Pinelo Sansores (*)

Ningún gobierno del ámbito federal hizo antes nada por combatir el gigantesco saqueo a la nación representado por el robo de combustibles, pero cuando el actual aplica un plan para terminar con él, los que dicen apostarle a que le vaya bien al país atacan a su titular y lo combaten con saña, haciendo uso de las tretas más sucias para que dé marcha atrás y continúe la corrupción en este ámbito.

Desde declaraciones alarmistas hasta el saboteo de ductos, pasando por el uso de redes sociales para llamar a protestas inducidas desde la desinformación se opera y se conspira para revertir el cambio y evitar que haya más en otras áreas.

En el robo de combustibles participan no sólo funcionarios y trabajadores de la empresa a quienes protegían altos funcionarios de gobierno —es obvio, a cambio de inmensos moches—, sino también integrantes de capas inferiores de la pirámide social, impulsados por su pobreza. En imágenes que circulan podemos ver a gente pobre llenando cubetas y bidones en lagos de gasolina proveniente de los ductos horadados por quienes se llevan la mayor parte del producto sustraído.

El robo de gasolinas es de grandes dimensiones porque en él están involucrados cientos o miles de personas, tanto de altas esferas del poder como de otros niveles —dentro o fuera del gobierno—, donde se encuentran, por ejemplo, quienes sustraen los combustibles dentro de las terminales de Pemex, quienes pinchan los ductos en medio del campo o quienes compran la gasolina robada en el mercado negro, dueños de grandes empresas o gasolineras.

Esto último se puso en evidencia cuando al cerrarse los ductos muchas estaciones de servicio ya no pudieron surtirse de la gasolina robada y se produjo el desabasto.

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, lo corroboró en entrevista televisiva. Dijo que en la zona donde más se practica el “huachicol” —que es la de los 11 estados donde escaseó la gasolina— muchos gasolineros compraban a los ladrones de combustible la mayor parte del que vendían. “Por cada 300 litros que vendían, 100 eran comprados a Pemex y 200 a los ‘huachicoleros’”. De este modo, al cerrarse los ductos y quedarse sólo con la dotación legalmente comprada no pudieron hacer frente a la demanda acostumbrada.

Esto explica el desabasto en esos 11 estados; no una supuesta mala estrategia para combatir el robo. El 20 de diciembre, dijo Nahle, Pemex entregó a las gasolineras del país 118 millones de litros del combustible y el día anterior a la entrevista entregó 128 millones de litros, 10 millones más (“Azteca Noticias”, 10-01-19). La vasta red del robo y venta de combustibles ha ido en crecimiento imparable. Eso explica que en 18 años —con Fox, Calderón y Peña— el delito no sólo no disminuyó, sino que se incrementó exponencialmente. Con el primero, las perforaciones clandestinas a la red pasaron de 152 a 220 (un aumento de 44.7%); con el segundo, a 1,635 (643%) y con el tercero llegaron a 12,581 (669% de incremento). Si sumamos las perforaciones de los tres sexenios, las tomas clandestinas aumentaron en 18 años 8,176% (“Forbes México”, 11-01-19). No hay lugar a excusas, en los tres gobiernos simularon combatir el robo pero lo protegieron.

Considerando sólo el último año, el valor de la cantidad de gasolina robada asciende a más de $60 mil millones y la de los 18 años anteriores, tres sexenios, a por lo menos $1 billón 225 mil millones.

¿A cuánto llegaría el robo en 2024 al culminar el sexenio de AMLO si no se le pusiera freno? Partiendo de la denuncia de que antes del plan para su combate ascendía al equivalente de 600 pipas de 15 mil litros cada una diarias, y en el supuesto de que la cifra no variara cada año, un cálculo rápido —dándole un valor promedio de $18.50 a cada litro de gasolina— nos daría que el robo sería de $165 millones 500 mil pesos diarios; de $60 mil 772 millones anuales y de $364 mil millones 636 millones en el sexenio. Pero esto es ilusión porque si no se hiciera nada el gigantesco boquete seguiría creciendo exponencialmente, como ha ocurrido a lo largo del tiempo.

Este dinero no se lo roban al gobierno de AMLO, sino a la nación. Somos los mexicanos, todos, los que padecemos el imperdonable despojo, porque se trata de recursos que dejarían de ser invertidos en escuelas, hospitales, carreteras, servicios de todo tipo a las comunidades, etcétera.

La simulación ha sido característica de los políticos encumbrados en el periodo neoliberal. Así como Ivonne Ortega se gastó decenas de millones de pesos en estudios sobre su tren bala, gobernantes similares a ella se robaron millonarias sumas fingiendo combatir el robo de gasolinas. Por ejemplo, Pemex erogó, según la Auditoría Superior de la Federación, $3 mil millones en la compra de equipo de vigilancia para combatir el “huachicol”, que nunca usó.

Es indignante por eso que quienes durante años estuvieron permitiendo este inaudito saqueo y sus corifeos de la comentocracia en los medios condenen las acciones dirigidas a terminar con él, incluso a contrapelo de la actitud de la sociedad que en su conjunto las respalda, como lo muestran las encuestas que se han levantado en estos días. Los apoyos van desde el 70% al 73% según distintas encuestadoras, mientras que los que se oponen no pasan del 18%.

Hoy que un gobierno de tipo nuevo se ha hecho cargo del país y demuestra que actúa en consonancia con sus intereses, sus adversarios, haciendo uso de mentiras, calumnias, ridiculizaciones o interpretaciones dolosas de la realidad, no dejan de combatirlo; pero mientras siga actuando como hasta hoy lo ha hecho, seguirá teniendo el apoyo del pueblo.— Mérida, Yucatán.

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa