La más grande del mundo en ayudar

Por Mario Correa Ponce (*)

Estando con un buen amigo sacerdote salió el tema que les quiero compartir. Muchas personas no saben que la Iglesia católica es la institución que hace obras de caridad más grande del planeta.

Si la Iglesia saliera de África, el 60% de las escuelas serían cerradas.

Cuando la epidemia del sida estalló en Estados Unidos y las autoridades no sabían qué hacer, congregaciones religiosas y la Iglesia fueron invitadas a cuidar de los enfermos porque nadie más quería hacerlo. Así lo hicieron y seguirán haciendo. En Brasil, hasta 1950 cuando no existía una política de salud pública, eran las casas de caridad de la Iglesia las que cuidaban de los enfermos que no tenían las condiciones para pagar un hospital.

La Iglesia mantiene en Asia:

1,076 hospitales

3,400 dispensarios

330 leprocomio

1,685 asilos

3,900 orfanatos

2,960 jardines de infancia

En África:

964 hospitales

5,000 dispensarios

260 leprocomio

650 asilos

800 orfanatos

2,000 jardines de infancia

En América:

1,900 hospitales

5,400 dispensarios

50 leprocomio

3,700 asilos

2,500 orfanatos

4,200 jardines de infancia

En Oceanía:

170 hospitales

180 dispensarios

1 leprocomios

360 asilos

60 orfanatos

90 jardines de infancia

En Europa:

1,230 hospitales

2,450 dispensarios

4 leprocomios

7,970 asilos

2,370 jardines de infancia

Independientemente de la religión, es preciso reconocer que la Iglesia, juzgada por muchos por no hacer nada, vive ayudando a los demás. ¿Sabe por qué es juzgada? Porque no se hace propaganda de mucho de lo que hace, ya que no es habitual divulgar la caridad. Solo lo sabe quien es parte, quien es la Iglesia.

Aún así, creo que es importante divulgar.

Pero ¿quiere que le diga más? El Isis bombardeó pueblos completos y los dejó convertidos en ruinas, por ser católicos. ¿Sabe quién levanta nuevamente esas comunidades porque no tienen donde vivir? Los católicos.— Mérida, Yucatán.

mario.correa@marcotrade.com.mx

Empresario