La medicina, el humanismo y la cultura

El futuro del perfil médico en México

Edgardo Arredondo Gómez (*)

No hay peor forma de mutilación espiritual de un médico que la falta de cultura humanística —Dr. Ignacio Chávez

En el libro “La Ciudadela”, de A.J. Cronin, cuando el personaje principal de la novela, el Dr. Andrés Mason, al aprobar exitosamente el examen para ser miembro del Real Colegio de Medicina, es cuestionado acerca de cuál debiera ser la idea básica que observa en el ejercicio de su profesión, aquél contestó: “Creo…, creo en mi fuero íntimo que no debo tomar nada como absoluto”.

El gran médico mexicano Ignacio Chávez dijo en el III Congreso Mundial de Cardiología celebrado en 1958, en Bruselas, en su memorable discurso titulado “Grandeza y miseria de la especialización médica”:

“El espíritu humanista imbuido en el científico le impide poner en la ciencia una fe mítica, creyéndola de valor absoluto, y le ayuda a comprender humildemente, la relatividad de ella y a admitir que la ciencia no cubrirá nunca el campo entero de la Medicina; que por grandes y desmesurados que sean sus avances, quedará siempre un campo muy ancho para el empirismo del conocimiento para la casta observación de nuestros antepasados”.

En Medicina el nuevo humanismo conduce al médico al humanitarismo.

Es muy importante distinguir el concepto de humanismo en la Medicina con el término humanitario, que son dos conceptos que habitualmente se confunden, como bien señala Ruy Pérez Tamayo.

Totalmente de acuerdo en que la cultura general deriva en un comportamiento más humano con nuestros congéneres.

Durante el tiempo que me desempeñé como profesor de Ortopedia en el IMSS, traté siempre de transmitir a mis alumnos la importancia de cultivar cualquier arte, desde ser un consumidor hasta un ejecutor: Letras, Música, Pintura, Danza…

El médico puede condolerse más del sufrimiento de la enfermedad y de la muerte. “Lean a Sabines y a Benedetti, hay poemas sobre la muerte”, les decía. Un estudiante de Medicina tendrá una mayor facilidad para asimilar Anatomía si tiene facilidad para el dibujo, pero será más sensible si también puede distinguir el mensaje de sufrimiento entre el “Guernica” de Picasso y “El grito” de Munch.

En una ocasión, en el transcurso de una cirugía del pie de un paciente, como es mi costumbre, hacía preguntas no solo sobre Medicina, también de Historia y algunas otras de Cultura en general. Todo surgió cuando al preguntarle a uno de ellos el nombre de las articulaciones del retro y medio pie, contestó: Chopin y Franz Liszt, en lugar de decirme Chopart y Lisfranc. Su otro compañero se burló, dio la respuesta de inmediato sin que diera tiempo a su compañero, que replicó: “es obvio, son mis nemotécnicos”. Aproveché lo anterior para pedirle que me hablara de ellos. Raudo y veloz contestó: desde mencionar la muerte prematura de una de ellos, hasta hablarme de “El vals del minuto, la Polonesa”, “Sueño de amor”, “Rapsodia Húngara”…

Me encontré a un aficionado a la música clásica que tenía la misma sensibilidad que otro grupo de mis alumnos que se reunían para la “tocada” y llegaron a tener un grupo musical: “La Huesuda”, todos ellos excelentes personas y médicos, y no me cabe duda de la importancia que tenía en esto la Música.

Recuerdo también a un querido alumno tabasqueño, con el cual sostenía largas charlas sobre la II Guerra Mundial. “¡Vamos a darnos un tirito sobre el día D, maestro!”, me decía retadoramente con una amplia sonrisa.

Y como bien diría el Dr. Chávez: siendo una aspiración eterna, la cultura no es una cosa universal y estática, sino que cambia y se modela según el tiempo y el lugar. Como sin lugar a dudas ha sido la evolución de la Medicina. La mayor especialización, el gran avance de métodos de diagnóstico de laboratorio y gabinete, pero también el surgimiento de algunas especialidades como la Investigación Biomédica, la Epidemiología, la Administración en Salud, otras como la Patología, alejan a algunos médicos del contacto directo o más estrecho con el enfermo.

Ha llegado entonces el momento de afirmar que la relación médico–paciente de calidad es la que permite alcanzar los logros de la medicina, y la cultura como proveedora del humanismo dará la oportunidad al médico a su vez de ser más humanitario.

Siempre presumí sin empacho a mis residentes que Mérida era una de las pocas ciudades de la República con un programa atractivo de actividades culturales, la mayor parte gratuitas o de bajo costo, al alcance de todos.

¿No saben qué hacer el fin de semana?, ¿ya checaron la cartelera cultural? Siempre he sido un creyente de que los niveles de seguridad y bienestar de nuestro Estado van de la mano con nuestro tejido social; siempre he sido un convencido de que la cultura es el hilo que permite que el entramado sea firme y resistente.

Hemos vivido épocas muy difíciles en la formación de los médicos. Las malas condiciones laborales ya fueron comentadas en otros espacios: como la falta de salarios puntuales y justos, la mala calidad de los Centros Hospitalarios con un reciente desmantelamiento en algunos sectores, la idea de crear carreras como la del Médico Rural con un modelo bolivariano, la difícil situación que los médicos han vivido por la pandemia, la duplicación del número de residentes de nuevo ingreso sin aumentar el número y mejorar las condiciones de los hospitales, la abolición de la certificación de los médicos por los Colegios, lo que es cuestionable por la calidad de la misma certificación: “Todos ahora tienen derecho a una especialidad”…no importa la mediocridad.

A todo esto sumémosle ahora el recorte al presupuesto en Cultura.

Me queda claro que, lamentablemente a lo largo de los años (porque esto no es nuevo), no solo la Ciencia y la investigación, también la Cultura han tenido cada vez menos recursos; esto tendrá que repercutir a largo plazo en la formación humanística de nuestros médicos.

No sé cómo será en México el perfil del médico en unos 25 años, no puedo decir si será mejor o peor. Ojalá me equivoque, pero estoy convencido de que simplemente no será igual.— Mérida, Yucatán.

arredondo61@prodigy.net.mx

Médico y escritor