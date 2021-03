La medida de una periodista estándar

¿Quién quiso aniquilar a Carmen Aristegui?

Antonio Salgado Borge (*)

Con excepción de Estados Unidos, Liberia y Myanmar, cuando se trata de medir longitudes todo el mundo utiliza el sistema métrico. Pero este no fue siempre el caso. El metro fue introducido como unidad de medida universal en Francia hace poco más de 200 años.

Originalmente, el metro fue definido como la diezmillonésima parte de la distancia que separa el polo norte de la línea del ecuador pasando a través de París. Si esto suena complicado es porque lo es.

En consecuencia, para fines prácticos, el metro fue representado a través de una barra metálica; una suerte de “metro estándar” que sirvió como referencia para replicar esta medida sin necesidad de hacer cálculos complejos. A su vez, réplicas del “metro estándar” fueron instaladas en distintos puntos de París para que la gente pudiese comparar extensiones familiares a través de la nueva medida.

Así como el metro estándar tenía la función de medir y comparar longitudes, el mundo cuenta con un puñado de “periodistas estándar” que logran representar el sentido de su profesión y convertirse en puntos de comparación y referencia. El de Carmen Aristegui es, sin duda, el caso más conocido e incontrovertible del siglo XXI en México.

Ni el grotesco intento de aniquilamiento del que Aristegui fue víctima esta semana en redes sociales ni el resultado de este intento se explican sin este contexto.

El resultado

Empecemos notando que el formato empleado para intentar aniquilar a Carmen Aristegui es uno muy común en estos tiempos. Primero, sitios de “noticias” irrelevantes sirvieron como plataformas para difundir contenidos que, distorsionados o sacados de contexto, buscaban presentar a la periodista como una persona que vende su línea a cambio de dineros o favores.

Luego, bots, ciborgs y algunos medios reprodujeron dando por buenos estos contenidos. La intención detrás de estos ataques es evidente: desacreditar el trabajo y la credibilidad de Carmen Aristegui y de los espacios informativos que dirige.

Pero esta embestida, aunque ruidosa, no tuvo mayor efecto. Y no lo tuvo, en buena medida, porque, a lo largo de su carrera, Carmen Aristegui ha demostrado, una y otra vez, que su labor periodística es independiente por todos los flancos relevantes.

En primer lugar, Carmen Aristegui ha demostrado ser independiente de poderes políticos. Esto es evidente para cualquiera que siga su programa y o que lea los contenidos publicados en el portal Aristegui Noticias.

Carmen Aristegui ha incomodado lo mismo a Felipe Calderón que a Enrique peña Nieto o Andrés Manuel López Obrador.

Además, sus espacios se caracterizan por su pluralidad; esto es, por dar cabida a distintos temas y a distintas voces con el fin de ofrecer perspectivas contrastantes de un asunto. Estas condiciones provocan que nadie que siga los espacios de Carmen Aristegui, y que esté en su sano juicio, pueda acusar que la balanza esté cargada a favor o en contra de algún interés político.

Carmen Aristegui también ha demostrado sobradamente su independencia de poderes económicos, empezando por aquellas empresas que tienen relación comercial directa con sus espacios. Tal como los intentos de censura por parte de MVS demuestran, Aristegui pone su compromiso con el periodismo por encima de sus intereses comerciales y de los espacios que se ha ganado en distintos medios.

Por ponerlo de otra forma, Aristegui ha optado consistentemente por despedirse del medio que alberga su espacio antes que coartar su libertad y su compromiso con la verdad.

Las causas del intento

Quienes orquestaron la embestida en contra de Carmen Aristegui no calcularon que no sólo estaban buscando tumbar a una buena periodista; estaban yendo, particularmente, contra el más claro caso de “periodista estándar” en México.

Entender por qué Carmen Aristegui pudo resistir, con relativa facilidad, el intento de aniquilación en su contra no es trivial. Las causas de esta resistencia arrojan luz sobre la pregunta de quién quiso aniquilar a esta periodista.

Y es que cuando se considera la trayectoria y el presente de los espacios dirigidos por Carmen Aristegui se hace vidente que éstos tienen que ser profundamente incómodos para todos los partidos políticos mexicanos y para todos aquellos periodistas que carecen de independencia.

Por un lado, para los intereses políticos, la presencia de Carmen Aristegui son un constante recordatorio de que, sin importar de quién se trate, siempre es posible ser descubierto y exhibido en el programa de noticias más escuchado de la radio en México. También les hace conscientes de que, contrario a lo que les gustaría, es falso que todos los periodistas obedezcan a intereses oscuros, estén alineados a alguna fuerza partidista o que vendan sus publicaciones al mejor postor.

Por el otro lado, para los periodistas que no son independientes, la presencia de Carmen Aristegui es molesta porque, al igual que los metros que se instalaron en distintos puntos de París, sirve como punto de comparación para el público cuando se trata de determinar quién cumple con el estándar de periodista. Es decir, hace evidente la distinción entre quienes están a la altura o aspiran a estarlo y quienes se quedan cortos por naturaleza.

Estas personas no apreciaron lo grotesco que resultaría su intento de eliminar, desde las alcantarillas y con un puñado de basura como granada de mano, a quien desde hace años representa el estándar de periodismo y análisis independiente en México.

La confluencia entre estos dos grupos, el amplio espectro de intereses políticos amenazados y el generoso grupo de medios o periodistas que se saben milímetros al lado de “metro estándar”, ayuda a dibujar, aunque sea con una brocha ancha, a los segmentos desde los cuáles pudo surgir el intento de aniquilamiento.

Quienes buscaron aniquilar a Carmen Aristegui probablemente pensaron que la polarización actual abría una brecha desde la cuál podrían preparar su embestida. Es fácil ver por qué.

En un entorno cada vez más crispado, varios periodistas o analistas, incluso algunos muy respetables, se han visto tentados a tomar partido por alguno de los dos principales bandos en disputa. Hay quienes lo han hecho porque genuinamente consideran que es necesario apoyar a la 4T o a quienes se oponen radicalmente a este proyecto. Otros, porque buscan complacer al público de alguno de estos bandos antes que informarle o presentarle la realidad como es: compleja.

Carmen Aristegui no encaja en esta dinámica. Por ende, quienes buscaron aniquilarla esta semana probablemente supusieron que contarían con el apoyo de ambos bandos: los que consideran que no es suficientemente pro-AMLO y los que consideran que no es suficientemente anti-AMLO. Evidentemente se equivocaron.

Conclusión

Un grupo de personas intentó aniquilar a Carmen Aristegui esta semana. La periodista pudo resistir a la embestida en su contra gracias a su bien ganada posición de referente y medida de buen periodismo en México.

Entender las causas de esta resistencia no es trivial. Estas causas nos ayudan a hacer más claros los posibles motivos y personas detrás los ataques contra Aristegui. Y también nos recuerdan cómo, incluso en un entorno polarizado, o precisamente por este, es posible reconocer a aquellos individuos que encarnan al periodista estándar.— Edimburgo, Reino Unido

Candidato a doctor en Filosofía (Universidad de Edimburgo). Maestro en Filosofía (Universidad de Edimburgo) y maestro en Estudios Humanísticos (Itesm)