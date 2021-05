La niñez es la mejor etapa para aprender

Finanzas personales con Kookay

Marisol Cen Caamal (*)

La mejor etapa para aprender sobre finanzas es en la niñez. Muchos de los hábitos relacionados con el manejo del dinero, aprendidos durante la infancia, marcarán el futuro de una persona en la etapa adulta.

Enseñarles finanzas a los niños no es tan complicado; recomiendo empezar poniendo en práctica los dos siguientes conceptos:

1. El dinero es finito. Cuando los niños son pequeños no son conscientes de que el dinero es un recurso limitado; para ellos el dinero está en un cajero o en el banco y solo hay que ir a sacarlo. Por eso es muy importante que a temprana edad se les explique que el dinero proviene del trabajo, la cantidad con la que se cuenta es limitada, y de allí la importancia de aprender a administrarlo.

La mejor manera de enseñarle a un niño el concepto de la finitud del dinero es haciéndolo experimentarla. El niño debe aprender a administrar su dinero. Para eso le recomiendo que calcule cuál sería una mesada adecuada para su edad (debe ser una cantidad moderada) y que se lo entregue a principios de cada mes. Exíjale al niño dos cosas como condición para recibir la mesada del siguiente mes: que al menos el 20% de lo entregado se destine al ahorro y que registre todos sus gastos cada vez que los realice. El niño deberá cumplir siempre estas dos condiciones, de lo contrario redúzcale la mesada al 50% el siguiente mes.

Cada vez que el niño le pida que le compre algo, recuérdele que para eso le entregó una mesada. Él deberá tomar sus decisiones sobré en qué se gastará el dinero (siempre supervisando que sean cosas adecuadas para su edad), si el dinero se le acaba y quiere comprar más cosas nunca entre al rescate. El niño debe aprender a planear, organizar y ajustar sus gastos a los recursos con los que cuente.

Esta es una de las lecciones más valiosas que le puede dejar. Un niño que no aprende a administrar su dinero se convertirá en un adulto al que el dinero le pasará como agua entre las manos, sin saber en qué se lo gastó y buscará alternativas como los créditos para resolver el problema de que ya no cuenta con más recursos.

En investigaciones que he realizado, he observado que la mayoría de los padres no asignan una mesada a sus hijos, sino que les entregan el dinero como lo van requiriendo. Esos jóvenes se harán adultos sin la experiencia de haber administrado su dinero y descubrirán lo difícil que es hacer que el dinero les rinda. El peor error que podemos cometer como padres es ser un “cajero” para nuestros hijos.

2. El dinero tiene un valor a través del tiempo. Explíqueles a sus hijos que el dinero con el paso del tiempo, si no lo invertimos, pierde poder adquisitivo debido a la inflación. Una alcancía para guardar el dinero de sus hijos es una buena idea, pero deber ser solo para poner el dinero de manera temporal. Siempre debemos buscar alternativas de inversión que paguen más que la inflación y que le permitan a su dinero crecer.

Entre algunas alternativas al alcance de cualquier niño está Cetes niño donde les puede abrir una cuenta con $100 pesos y pueden recibir rendimientos que, si bien no son muy elevados, si compensan el efecto de la inflación. Otra opción es abrirle al niño una cuenta de Afore infantil donde puede ir ahorrando para su retiro. Estas dos opciones son muy seguras y no hay un cobro de comisiones ni saldos mínimos requeridos.

Hábleles a sus hijos de la importancia del ahorro, explíqueles que el ahorro sirve para enfrentar imprevistos y para lograr metas. Acompáñelo a redactar sus metas de corto y largo plazo. Sugiero que destinen la mitad de lo ahorrado para metas de corto plazo y la otra mitad se destine para la etapa de su retiro que, aunque parezca muy lejano, llegará y es muy importante prepararse para ello.

Conforme sus hijos vayan creciendo permítales hacerse cargo de más decisiones financieras. Por ejemplo, a un adolescente se le puede asignar una cantidad para comprar ropa y calzado. Calcule cuanto se gasta en estos conceptos de manera anual y entréguele esa cantidad una o dos veces al año.

Despierte en sus hijos el espíritu emprendedor, que ellos busquen formas de ganar dinero y se den cuenta del esfuerzo que se hace para conseguirlo.

Si quiere darles un buen regalo para la vida, asegúrese de que reciban educación financiera. El mundo que les tocará vivir será más complejo y sin las herramientas adecuadas el panorama para ellos es desolador.— Mérida, Yucatán.

marisol.cen@kookayfinanzas.com

kookayasesoriafinanciera

Profesora Universidad Anáhuac Mayab, Presidenta del Comité Técnico de Responsabilidad Social del IMEF Yucatán