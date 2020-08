La peste en las tinieblas

¡Vivir!

Ernesto Arévalo Galindo (*)

“Pedro. Veo un caos humano repugnantísimo que a nada huele sino a burdel, vino y pólvora de cañón”.— Erasmo de Róterdam, filósofo neerlandés

No dejamos de leer o no dejamos de escuchar que vivimos en una sociedad donde mentir se volvió rutina, traicionar es monotonía y ser hipócrita es la ropa de hoy en día. Por supuesto que nuestras condiciones que caracterizan a nuestro presente no son nuevas, porque también en el pasado la mentira, la traición y la hipocresía fueron rutinas, monotonías y modas. La diferencia es que alcanzamos el punto más alto sin el menor sentimiento de culpa, sin el más mínimo arrepentimiento y sin la menor impresión de humanidad. ¡La tierra mexicana ha sido transformada en el cementerio nacional! Exacto, no es la primera vez que escribo “cementerio nacional”, pero nunca imaginé que México llegaría a una situación tan aberrante y no menos dolorosa al grado que, en sus cuatro puntos cardinales, huele a muerte, porque la muerte está presente. ¡Lo peor, no ha llegado!

Casos

El último día de julio pasado, México alcanzó la tercera posición entre los países con más fallecimientos por el coronavirus, registrando 46 mil 688 muertes. La cifra superó a la del Reino Unido. Por encima de nuestro país están Estados Unidos y Brasil, ocupando el primero y el segundo lugar, respectivamente; lo anterior, con base en los datos de la Johns Hopkins University. En cuanto al número de contagios, el registro fue de 424 mil 637 personas, con base en la declaración del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, en su “vespertina-nocturna”. Esta última cantidad es un “dato oficial”. No están contempladas las “defunciones sospechosas”, porque superan a las “mentiras oficiales”.

Lamentablemente, México continúa rompiendo récords “como anillo al dedo” para el beneplácito de Andrés Manuel López Obrador, cuyas consecuencias serán pagadas por la Cuarta Transformación (4T), porque trastocó la vida, el desarrollo y la paz de toda una nación. ¡Por inepto!… ¡por corrupto! Si para millones de mexicanos la vida, en estos momentos, no tiene sentido; no caigan, porque es precisamente lo que contempla el nuevo régimen de gobierno para olvidarnos que tenemos dos grandes compromisos que cumplir en nuestra existencia: levantarnos y salvar a nuestra patria. Estamos librando una guerra muy cruel, todas las guerras son muy crueles, pero con la desventaja que fuimos traicionados por el gobierno de la República. Porque el Presidente de México es un… ¡traidor!

Las cosas caerán por su propio peso.

Vivimos un caos humano repugnantísimo que a nada huele sino a burdel, vino y pólvora de cañón. ¡Actual!

El caos humano generado por un hombre repugnante y sostenido por un régimen de gobierno repugnante que transformó la institución en burdel, brindando con la sangre —sabor a vino— de miles de mexicanos muertos por la carencia de servicios de salud, por el abandono a su suerte de médicos y enfermeras, por la ineficiente hasta llegar a la carente distribución de medicamentos, por la brutalidad de la delincuencia organizada, por la inseguridad pública generalizada en el “cementerio nacional”, por la falta de apoyo al emprendimiento para generar fuentes de empleo, por la crisis económica y por el aumento de la pobreza hasta llegar a rasgos de miseria. Todos somos pólvora de cañón.

El SARS-CoV2 no es nuestro peor enemigo. El peor enemigo es la 4T. La mayor parte de los elementos del virus son viejos, con una “sabiduría” trastocada por el poder, la política y el dinero; son obsoletos, ya que no aceptan el mundo globalizado ni mucho menos la apertura para el dialogo social, y son mortales, pues todo lo que tocan lo están destruyendo. ¡Ponzoñas!

La muerte no deja de estar de fiesta.

La peste en las tinieblas está activa para contagiar… y ¡matar!

Ante la carencia de sencillez, bondad y verdad, tenemos que luchar.

¡Vivir!— Cozumel, Quintana Roo.

arevalo61@yahoo.com.mx

Periodista