La pobreza es el problema

Por Franklin Recio (*)

Hagamos un recuento de la situación económica. Existe una rivalidad clara entre EE.UU. y China. El Reino Unido no ha podido negociar su “brexit” y hasta ahora parece un mal divorcio. Alemania está pagando el costo de cargar con la zona Euro en sus hombros, en tanto que Francia, España e Italia no están apoyando la zona como debieran y presentan bajos consumos. China continúa desacelerando y ya muestra tasas de crecimiento menores a 6.2%, las más bajas en 27 años. Algo que no se comenta es que las empresas chinas ya empezaron a sustituir sus pagos de obligaciones en dólares por pagos en monedas diferentes, entre ellas Euros, Dirhams de Emiratos Árabes Unidos o cualquier otra que no sea el dólar americano.

Por su parte, Estados Unidos se adelantan a su propia desaceleración bajando las tasas de interés. Argentina devaluó su moneda en mas de 60% en un año debido a una recesión que no han podido controlar. Los mercados están nerviosos y los bancos centrales están atacando problemas nuevos con herramientas oxidadas.

En medio de todo ésto, el problema principal en México es la falta de crecimiento. La pobreza y la riqueza son en realidad dos caras de la misma moneda. A los mismos empresarios no les conviene un país pobre, pues los ingresos de sus empresas se ven limitados por el nivel general del consumo, el cual a recientes fechas parece ir hacia abajo, junto con la mayoría de los indicadores económicos. La desigualdad es un problema secundario.

Es momento de abandonar ideas arcaicas de que los recursos naturales son siquiera relevantes en el crecimiento económico y abrazar nuevos conceptos, tales como la información y la complejidad como mecanismo para avanzar en metas sociales. Dicha complejidad implica precisamente que la sociedad pueda adquirir capacidades para resolver problemas cada vez más complejos, con mayor valor agregado. Por ejemplo, hace unas décadas se adquirió la capacidad de hacer autos. Al principio las principales armadoras traían su “know how” o saber cómo. Un par de generaciones más adelante ya hay un ecosistema muy avanzado, donde los proveedores locales aplican su “know who” o saber quién y resuelven muchos problemas de logística, diseño e innovación de manera local. Esto implica muchos viajes en avión para acelerar las interacciones entre equipos globales de alto rendimiento.

Falta estimular las condiciones de inversión, y entre ellas la confianza es fundamental. A nivel país falta dirección para desarrollar las capacidades que nos permitan escoger los siguientes grandes retos y cómo transformar nuestras cadenas de producción para ser los mejores en ellas. Pareciera que el equipo actual no ha abrazado estos conceptos. Los pobres entonces serán los más afectados.—Mérida

Candidato a Doctor en Análisis Estratégico y Desarrollo Sustentable por la Anáhuac Mayab