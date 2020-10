La preparación para un cargo público: competencias

Mario Maldonado Espinosa (*)

A nueve meses de las elecciones de alcaldes de los 106 municipios y 25 diputados locales, en diferentes medios vemos cómo empiezan a manejarse nombres de quienes podrían ocupar esos cargos.

Legalmente todo mexicano, si cubre con los requisitos, puede ser elegido o votado.

En algunos países no solo se necesitan requisitos como la edad, residencia o no estar condenado a por algún delito, sino también se requiere ciertos estudios y conocimientos y competencias.

Llama la atención como en el ámbito ya de autoridades legalmente establecidas las ocurrencias de iniciativas, actos o acciones que proponen estas, incluso inconstitucionales, eso se debe a un pleno desconocimiento del andamiaje constitucional, legal e, institucional. Y es allí donde empieza la gravedad de los problemas.

Afortunadamente contamos con un sistema de poderes, de pesos y contrapesos que deben enmendar la discrecionalidad de las autoridades. Vivimos en un estado de Derecho.

Es lamentable que por desconocimiento y falta de preparación, la actuación de los cargos públicos se ponga en entre dicho. Como dicen coloquialmente: “el papel todo aguanta” pero en México debe prevalecer el principio de legalidad como principio fundamental para intervenir cuando no existe el apego debido a la legalidad por parte de las autoridades.

Muchas de las competencias en las instituciones y los cargos públicos pueden medirse con la formación y preparación que tiene cada uno de los representantes.

El medio más viable para ir transformando una sociedad más justa y democrática es la preparación para cada cosa a la que aspiramos.

Si una sociedad capacitada y con conocimiento es una sociedad que puede exigir a sus autoridades. Cuanto más aún los que aspiran a un cargo público deben prepararse.

La formación continua prepara a las personas en los diferentes roles que desempeña en lo personal, familiar, social, en las empresas y trabajos uno realiza.

Cuando no existe capacitación y formación se recurre a la improvisación y ocurrencias, se acude a la inmediatez. Se actúa sin conocimiento de causa y las consecuencias pueden ser incluso graves e irreversibles.

Nadie puede dar lo que no tiene, quien tiene conocimiento y capacitación norma no solo su criterio de manera personal, sino también puede lograr cambiar y mejorar estructuras e instituciones. Por el contrario, nadie puede o debe exigir algo de lo que no sabe o ignora.

Es verdad, quien aspira a un cargo público no es un “todologo”, piensa y sabe de las necesidades de a quienes quiere representar, pero tampoco puede llegar al cargo sin saber siquiera para qué fue electo. En la realidad sabemos de personas que llegan a ocupar los cargos públicos y no tienen la más mínima idea de lo que tienen que hacer, pero allí están. Debe entonces haber un interés para prepararse y rodearse de personas especialistas y técnicas de cada una de las áreas. Si bien la parte política y de representación la desarrolla y lleva el representante popular, éste al menos debe tener nociones de para qué sirve un presidente municipal, cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones.

Lo mismo pasa con el cargo de diputado su deber es conocer sobre el funcionamiento de un congreso, el marco normativo que hay en el estado, sus obligaciones, y hasta dónde puede o debe legislar. La historia a registrado la buena o mala actuación que ha tenido estas autoridades. Prepararse para el cargo debe ser una obligación inexcusable. Deben saber para qué fueron electos.

Nos capacitamos para ser mejores y para que todo lo que hagamos lo hagamos bien. No más cargos con personas que no se preparan.— Mérida, Yucatán

Asesor jurídico