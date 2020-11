La prueba diagnóstica de Covid más confiable

Salud y Vida

Yeusví Maley Flores Cazola (*)

El virus aún transita entre nosotros, listo para ataviarse de galas navideñas esperando ese preciso instante en que bajemos la guardia para apoderarse de nosotros.

Así que es tiempo de redoblar esfuerzos y desarrollar estrategias para apoyar al comercio local y reactivar la economía sin dejar de cuidar por ningún motivo lo más sagrado que tenemos: nuestra salud.

En este contexto muchos me han preguntado qué prueba diagnóstica es más confiable. Sin duda alguna debo decir que la PCR para Covid es el estándar de oro para determinar si una persona tiene la infección o no. Esta prueba diagnóstica se lleva al cabo a través de la obtención de una muestra de la mucosa faríngea y una muestra de la mucosa nasal, y sí, molesta, no duele mas sí es incómoda. Lo recomendable es realizarla a partir del tercer día de inicio de los síntomas. El reporte del resultado varía de 12 a 48 horas, dependiendo de la demanda.

Otra opción más económica, y que es una excelente herramienta de guía, mas no se encuentra avalada como prueba diagnóstica es la prueba serológica, es decir, la que se obtiene al sacar sangre. En ésta lo que se busca es detectar los anticuerpos IgM e IgG que pudieran estar presentes.

La IgM es una inmunoglobulina creada por el cuerpo como defensa temprana ante una enfermedad; suele generarse dentro de los primeros días de sintomatología, ya que su creación comienza desde el período de incubación; su presencia nos habla de una enfermedad activa. La IgG suele aparecer una semana después y protege al cuerpo de manera prolongada; si aparece en los resultados significa que nuestro cuerpo creó defensas específicas para Covid-19.

Desafortunadamente aún no existe la evidencia científica suficiente que sustente una respuesta de inmunidad ante el SARS-CoV-2, ni la duración de ésta.

Existen investigaciones que inclusive hablan de una inmunidad celular, diferente a la que atañe a este artículo, por lo cual no me atrevo a afirmar que esta enfermedad logre desarrollar en las personas que la padecen una respuesta de defensa adecuada, y con esto no me refiero a que no la genere, simple y sencillamente que se necesitan más estudios y que esto refuerza que aún debemos continuar cuidándonos.

Los resultados de la prueba serológica pueden reportarse de dos formas: cualitativa (solo dirán si están presentes o no) y cuantitativa (se reportará la cantidad exacta de anticuerpos encontrados en sangre); en la mayoría de los laboratorios el resultado se entrega a la hora de haber tomado la muestra.

Lo ideal es que el resultado fuera IgM negativo e IgG positivo, lo que se traduciría en haber presentado la enfermedad y estar de momento protegidos.

Este tipo de pruebas ha permitido a las instituciones de salud seguir prestando los servicios de urgencias y cumplir con el estudio epidemiológico de coronavirus en todos los pacientes, y ha sustentado la toma de decisiones en beneficio de la salud de los mismos, sin supeditarse a la espera de los resultados de una PCR, que, repito, es la única avalada como prueba diagnóstica.

Facebook, YouTube, Instagram y Twitter @DraYeusviFlores drayeusviflores@gmail.com. Página web: www.drayeus.com