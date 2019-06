La recuperación del PRI, complicada

Cosas que pasan

Manuel Antonio Alcocer Hernández (*)

El doctor José Narro Robles renunció esta semana a participar en el proceso de selección del nuevo presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y a seguir siendo miembro de ese partido, argumentando que “hoy hago pública mi decisión de renunciar a formar parte de la simulación en el proceso de elección de la nueva dirigencia de mi partido, pero también mi renuncia al PRI de México, partido en el que milité más de 46 años”.

El exsecretario de Salud subrayó epítetos como “padrón tramposo”, que sería utilizado “para favorecer a uno de los candidatos”, “candidato oficial de los gobernadores” ( priistas ), expresó que renuncia “a formar parte de la comedia” y otras modalidades que se utilizaron en el tricolor, algunas veces con simulación y otras con total descaro, durante más de 70 años. Creo que el doctor Narro sabía perfectamente bien cómo funcionaba la muy bien aceitada maquinaria priista. 46 años es suficiente tiempo para darse cuenta.

Sería muy ingenuo pensar que el exrector de la UNAM, exsecretario de Salud, miembro distinguido del PRI y colaborador cercano de varios presidentes del país no supiera lo que pasaba en tiempos electorales ni que no estuviera enterado que existía un “dedo elector” a quien nadie se oponía, y si lo hacía era en silencio, por temor a que no le tocara nada.

Nadie se quería bajar de la entonces invencible maquinaria que ponía y quitaba candidatos según los intereses personales de unos cuantos. La frase “no es tu tiempo” era la disculpa que se mencionaba a quien no resultaba candidato. Hubo una expresión (la “cargada”) que era la verdadera elección, la que de antemano hacía saber a los electores quién sería candidato a cualquier puesto.

Los votos cautivos del PRI que estaban en sus sectores, el popular, el obrero y el campesino, hacían invencible al partido oficial, que ganaba de todas todas adoptando el sobrenombre de “carro completo” en cuanto a los resultados de las elecciones. No creo que don José no estuviera enterado de todas esas maromas políticas que dieron el nombre de aplanadora invencible al partido oficial.

Con el tiempo, las cosas fueron cambiando y, como sucede con las personas que van envejeciendo, salen a la luz los achaques y la fuerza va disminuyendo y limitando las actitudes que antes se hacían con facilidad.

Lo mismo sucedió con el PRI, que en algún momento fue cediendo terreno a otros partidos, específicamente al PAN, y empezó a llamársele “el viejo PRI”.

La mañas y triquiñuelas sustituyeron al dedo elector o se convirtieron en su auxiliar y los ciudadanos empezaron a alzar la voz cuando no eran favorecidos en sus intentos. Entonces las cosas ya no eran tan fáciles.

Algunos miembros distinguidos del PRI lamentaron públicamente la actitud del doctor Narro, entre ellos el diputado federal Miguel Ángel Osorio Chong, Manlio Fabio Beltrones y la exgobernadora yucateca Ivonne Ortega Pacheco. Algunas veces se dice que cuando criticas algo que hiciste o haces, “estás escupiendo para arriba”. Es el caso de la exgobernadora, que ganó con limpieza su elección pero que en el momento oportuno puso en práctica algunos de los que ya no eran secretos políticos.

Y para no alejarnos tanto, solo es recordar cómo llegó a la dirigencia estatal del PRI Francisco Torres Rivas. Quienes conocemos las tripas del viejo PRI sabemos que Ivonne intervino en esa “elección” dando instrucciones de cómo deberían hacerse las cosas para que Panchito Torres quedara en el puesto.

En la campaña para alcanzar la dirigencia nacional del PRI es indiscutible que la señora Ortega Pacheco ha trabajado sin descanso para resultar la elegida pero, por lo sucedido, ella no está en la preferencia de la actual cúpula de su partido. Por eso extraña que acuse que hay “dados cargados” en la elección de la dirigencia nacional del PRI a favor del gobernador con licencia de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas.

Se dice que ella cargó los dados a favor de Panchito, su cercano amigo y colaborador para que éste resutara presidente del PRI yucateco. Aquí cabe aquello de que “entre gitanos no se lee la suerte”.

Hace poco más de 18 años apareció en la escena política del PRD Andrés Manuel López Obrador. Y a partir de la elección de julio de 2018, postulado por su partido Morena, ganó la Presidencia de la República y el PRI entró en debacle y cayó de un tropezón del que se ve muy difícil que se levante porque no ha cambiado y creo que nunca cambiará. Al tiempo.— Tizimín, Yucatán.

Cronista y exalcalde de Tizimín

