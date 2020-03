La revolución de marzo

Cosas cotidianas

Javier Caballero (*)

Hace unos días hablaba por teléfono con mi hermano. Él, periodista y enrolado en el mundo audiovisual, tiene una visión periférica de la realidad, que le permite analizar los acontecimientos con cierta información de primera línea de batalla.

Confinado en un piso de Madrid, rodeado de jardines comunitarios y una piscina hoy desierta, me contaba cómo se desarbolaba lentamente la sociedad española, cómo las libertades personales pendían de un hilo por una situación que a todos se les fue de las manos, especialmente a un gobierno nacional que, como el nuestro y haciendo alarde de una ineptitud galopante y desesperante falta de experiencia y conocimiento, tristemente no la vio venir y se desbordó por completo.

Mientras hablaba con él, o mejor dicho mientras dejaba que diera rienda suelta a la frustración general ante la inoperancia y colapso de mi país, pensé: ¿Qué se necesita para cambiar el rumbo de la historia o de un país? ¿Qué momento de reflexión necesitamos para promover ese cambio, una evolución? ¿Cuándo nos encontramos ante un hecho que modificará nuestra forma de mirar las cosas y de ver el futuro? ¿Qué debe pasar para que lleguemos al límite de nuestro cuerpo, nuestra mente e incluso de nuestra propia existencia?

“El orden de las cosas va a cambiar después de esta gripe, Javier. El mundo va a moverse de manera distinta. Va a modificarse hasta la manera en la que vivimos nuestro día a día y nos relacionamos”, me dijo mi hermano. Y me puse a pensar si había llegado para esta generación el punto de inflexión al que cada una llega en su particular Vía Crucis. Que la nuestra llegue antes del terminar el primer cuarto del siglo XXI puede no significar nada... ¿O sí?

Hace un siglo, de 1918 a 1920, varias oleadas virales asolaron partes de nuestro planeta como si de un proceso cíclico, una suerte de bucle nefasto se tratara. Los primeros datos hablaban de más de 20 millones de muertos, aunque los últimos situaron la cifra entre 50 y 100 millones. La mal llamada “gripe española” se encargó de desordenar más si cabe el caos en el que se sumía un mundo en guerra y azotó a países de toda índole, incluso los denominados neutrales como España, donde hasta el rey Alfonso XIII se contagió.

De origen estadounidense, según los expertos —aunque algunos sitúan su “nacimiento” en algunos miles de chinos que recurrieron a Europa para apoyar con su trabajo durante la Gran Guerra— y esparcida por miles de milicianos de ese país que vinieron a luchar a Europa, el virus encontró tierra fértil donde ser letal. La gripe se llamó también en España “Soldado de Nápoles” por una canción que se escuchaba en la zarzuela “La canción del olvido”, famosa de la época muy pegadiza.

Lo cierto es que hay muchos paralelismos entre el brote de 1918 a 1920 y el actual del Covid-19. Hospitales sobrepasados, médicos y sanitarios contagiados, falta de material que de por sí era escaso y, por supuesto, un cambio en la forma de ver el mundo. También hay diferencias, todo sea dicho, como que la gran parte de decesos fueron de personas jóvenes, entre 20 y 40 años, un mayor desconocimiento del virus y más aislamiento internacional, entre otras.

La “gripe española” modificó el orden, y la sociedad se transformó. Un ejemplo lo vemos en el papel de la mujer. La dupla Gran Guerra y “Gripe Española” causó estragos y, como se afirma en un artículo: “Mujeres ante la gripe de 1918: la acreditación de las enfermeras” de los profesores e investigadores universitarios españoles José Tuells y Emilia Montagud, este acontecimiento provocó una modificación sin precedente en las relaciones de sexo y emancipación de la mujer.

Según el artículo, la Gran Guerra y el caos médico de la gripe (el índice de morbilidad fue mayor en hombres) no dejó a la mujer un rol secundario como en muchas otras ocasiones. Les permitió en alguna medida acceder a diversas profesiones, como oficinistas, choferes en tranvías, policías, municioneras y, sobre todo, enfermeras. Además, les abrió puertas de especialidades como la Medicina, el Derecho o la Ingeniería aunque eso sí, tristemente no de par en par, con más lágrimas que risas y más dificultades que ayudas en un mundo patriarcal.

“Lo que está pasando revolucionará la vida, el trabajo; nos revolucionará a nosotros mismos. Cuando llegó el teléfono móvil, creíamos tener el mundo en nuestras manos, la libertad absoluta. Sin embargo, logramos tener más control de las cosas”. El confinamiento va a desarrollar nuevas formas de trabajar, de conectarse, de llegar a la gente, de venderles, de contactar con ellos, de socializar, me dice vehemente mi hermano durante la llamada de teléfono.

Y yo, sentado a un costado del Centro Megamedia, sobre las escaleras, en Prolongación de Paseo de Montejo, miro la avenida semivacía. Son las 11 de la mañana apenas de un jueves. Cuelgo. Me quedo un momento mirando el asfalto y repaso: “lo que está pasando revolucionará la vida, el trabajo; nos revolucionará a nosotros mismos…”. “Revolucionará…..” ¿Y no lo está haciendo ya?.— Mérida.

