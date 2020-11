La sana distancia, solo una frase oficial

Ver, oír y contar

Olegario M. Moguel Bernal (*)

Ángel Trinidad quedó atrapado en un conflicto de sensaciones y emociones cuando llegó al mercado grande en busca de hoja de plátano para los pibes de cierre de mes de finados.

Hacía poco más de quince días hizo el mismo periplo al Centro, siempre para comprar la hoja de plátano de los mucbilpollos, aquella vez para los días 1 y 2 de noviembre, de los que, fieles en casa a la tradición, el primer trozo sería para comida de las ánimas.

Instantes antes, mientras se dirigía al Centro, aún rumiaba en su cabeza sobre el desatino de la secretaria federal de Cultura para quien, de acuerdo con su peregrina explicación desde el púlpito de palacio nacional, el Hanal Pixán es un “tipo de tamal”. ¡Por Dios!, refunfuñaba Ángel Trinidad dentro del sauna que era el camión que lo traía de Dzununcán. “Si ella es la encargada de difundir la cultura en el país, y eso dice desde la principal tribuna, estamos fritos. Seguirá avanzando la ignorancia, como en aquel juego de mesa”.

Los asientos del camión de la ruta Dzununcán están divididos por gruesas lonchas de plásticos que, al tiempo que buscan evitar el contacto entre personas y frenar los contagios de Covid-19, ayudan a sudar grasa, crudas y cualquier toxina malintencionada del cuerpo.

Así pues, empapado en sudor, se bajó en la 73 con 54 y, mientras caminaba rumbo al Lucas de Gálvez, no dejaba de mascullar qué pensarían los defensores de nuestra cultura y tradiciones, que en el Mayab es la totalidad.

Al entrar en el Lucas de Gálvez por el espacio de joyeros —le gusta rodear el mercado por fuera y entrar por esa área para regodearse admirando las medallas, cadenas y soguillas que nunca tendrá—, su vista no se detuvo en los áureos adornos como siempre, sino se dirigió a los pasillos del mercado. Era escandalosamente notorio que, como quince días antes, la sana distancia era solo una frase oficial.

La muchedumbre se agolpaba en los pasillos en busca de lo mismo que él: hoja de plátano.

Los puestos de xpelon eran un hervidero, la masa “volaba” en los molinos y los clientes prácticamente se arrebataban los demás insumos para el pib.

Fue al ver eso cuando Ángel Trinidad se preocupó en serio. Los contagios en el Estado han disminuido sensiblemente en las últimas semanas, con picos llamativos mas no estrepitosos, y el promedio diario de fallecimientos ha bajado a cifras de un dígito en el último mes.

—Nos va a cargar el payaso —se dijo mientras veía atónito a la multitud. Aunque no pudo negar que, por otro lado, le complacía ver el movimiento económico y cómo los locatarios no se daban abasto para atender a los clientes. Eso no se veía desde antes de la pandemia, de hecho no se veía desde las fiestas de finados del año anterior.

¿Cómo compaginar entonces el dinamismo económico con el cuidado de la salud pública? ¿Cuán responsables y maduros somos los yucatecos para continuar con aquellas actividades que detonan la economía, sin dilapidar nuestra salud?

Y, sobre todo, ¿qué medidas tomaría el gobierno en caso de un rebrote como en Europa, Chihuahua, Durango y ahora en Ciudad de México donde amenazan con activar de nuevo el semáforo rojo?

En medio de la dificultad para prever efectos probables a comportamientos sociales, y sobre todo sus tiempos, no es de soslayar el trabajo del sociólogo, un profesional cuyo campo de acción puede arrojar una luz que ayude en las labores de prevención de escenarios catastróficos.

Los estudios sobre el comportamientos de grupos sociales en Yucatán y cómo reaccionan ante determinados estímulos serían la piedra angular para tratar de adelantarse a lo que sucedería con estos grupos en tales o cuales circunstancias.

Yucatán presume de contar con sociólogos de prestigio en instituciones de alto nivel como el CIR Hideyo Noguchi. Sería de gran interés para la ciudadanía conocer los acercamientos que ha tenido palacio con los estudiosos de los comportamientos de los grupos sociales y cómo reaccionan ante determinados estímulos.

Estamos en un excelente momento para prever. Los contagios y fallecimientos son reducidos y la población tiene más niveles de participación que prácticamente el resto del país. Es una maravillosa oportunidad para hacer estrategias de prevención que vayan más allá de la salud, la educación y la movilización.

Mientras veía a la marabunta de hipiles y alpargatas en los pasillos del mercado, Ángel Trinidad pensó que el Covid-19 nos está dando un plazo de gracia como se lo dio a Michelle Fridman. Gracias a que la pandemia está lejos de controlarse, la secretaria estatal de Turismo acaba de asegurar seis meses más de chamba por el aplazamiento del tianguis turístico a septiembre de 2021.— Mérida, Yucatán.

