Escenario para Yucatán ante el Covid-19

Alejandro Legorreta González (*)

“Son nuestras elecciones las que muestran lo que somos, mucho más que nuestras habilidades” —J. K. Rowling

Hace algunas semanas, algunos amigos y colegas empresarios platicábamos sobre las diferentes implicaciones que podría tener la crisis sanitaria del Covid-19 y justo una de las conclusiones principales es que estamos ante un reto mayúsculo, con enorme incertidumbre y que tendrá profundas implicaciones en múltiples ámbitos de nuestras sociedades.

Por esta razón, he decidido estudiar diferentes datos y variables para publicar en las siguientes semanas análisis que nos permitan comprender mejor las principales dimensiones de la crisis.

Este artículo está dedicado al tema económico, porque estamos no solamente ante una crisis sanitaria severa, que llamo la “Primera Pandemia”, sino ante el nacimiento de un problema económico de dimensiones extraordinarias, que afectará no solo a los países con importantes crisis sanitarias, sino a las economías insertadas en cadenas globales de producción y comercio, es decir, el impacto llegará prácticamente a cada rincón del mundo.

Estamos entonces, también, frente a un virus económico que llamo la “Segunda Pandemia”.

Para dimensionarla, basta apuntar que la destrucción de valor que tuvieron las bolsas del mundo, en apenas algunas semanas, alcanzó más de 6 trillones de dólares (cinco veces el PIB de México).

El jueves 12 de marzo, la Fed ofreció un paquete de 1.5 trillones de dólares para garantizar liquidez a los bancos y calmar los mercados; sin embargo, para el lunes 16, el Dow Jones cayó 12.9%, la mayor caída en puntos (2,997) en la historia del índice.

En este contexto, la mayoría de los analistas están bajando significativamente las perspectivas de crecimiento económico a nivel global, incluida la de México.

¿Cómo infectará a nuestro país la “Segunda Pandemia”? De diversas maneras, en función de la magnitud de la crisis sanitaria, de las condiciones estructurales de nuestra economía y de las medidas que se tomen. Nos afectará: la interrupción de cadenas globales en el sector manufacturero y la disminución en exportaciones; la caída del precio de materias primas (de diciembre a la fecha, la mezcla mexicana de petróleo ha caído aproximadamente 70%); el impacto en turismo (que representa 9% del PIB y emplea directa e indirectamente a 10 millones de personas en México) y en las remesas, dos de las principales fuentes de ingresos del país.

Otro actor importante en nuestra economía es Pemex, hoy la empresa energética más endeudada del mundo, que ha tenido un descenso consistente en producción y que ya estaba en la mira de las calificadoras desde antes de la “Primera Pandemia”.

Asimismo, a nivel mercado interno, los negocios ya empiezan a sentir la desaceleración económica. Es de esperarse que la baja actividad resulte en una baja disponibilidad de flujos de efectivo. Prácticamente todas las empresas se verán afectadas, pero el frente más vulnerable serán las pymes y los negocios informales.

La magnitud del problema se puede dimensionar si consideramos que las pymes generan a nivel nacional 78% del empleo y contribuyen a la mitad del PIB, y en el sector informal se estima que participan más de 30 millones de personas.

En el caso de Yucatán, la “Segunda Pandemia” infectará a la economía por estos canales, pero contamos con un contexto más amable que el de otras entidades. Es más, Yucatán cuenta con la mayor esperanza de vida de los negocios (9.1 años) de entre todas las entidades del país, un dato que contrasta fuertemente con los estados vecinos como Quintana Roo (5) y Campeche (7.4), según el Inegi.

Este dato nos permite concluir que contamos con un contexto favorable para la actividad empresarial y cierta fortaleza de las empresas, pequeñas o grandes, para enfrentar los ciclos económicos, y confirma que, aunque el PIB yucateco no es el más grande, tenemos una sólida tradición empresarial. De todos modos, el impacto económico será mayor.

Deuda

En este contexto, México cuenta con margen de maniobra para enfrentar la “Segunda Pandemia”, porque el país está relativamente poco endeudado, con una deuda pública total de 45% del PIB Vs. un promedio mundial en un rango de 200 y 250%. En este contexto, se necesitan tomar acciones en materia económica, de manera responsable y estratégica. ¿Cómo?

Necesitamos garantizar liquidez en el mercado financiero y la extensión de créditos especiales que permitan a las empresas, sobre todo a pymes, mantenerse a flote para proteger el empleo. Promover programas de apoyo temporal que tengan como objetivo acompañar al sector informal en una migración hacia un esquema de bancarización y formalidad.

Lo más importante es que los apoyos lleguen a las personas para reactivar el mercado interno una vez superada la crisis sanitaria.

Necesitamos imaginar un ambicioso programa de infraestructura nacional, con recursos equivalentes a 10% del PIB, para construir decenas de hospitales públicos en diferentes regiones, así como carreteras, puentes, puertos —ampliando, por ejemplo, las capacidades de la UNAM al doble y, por qué no, de la misma Uady; además, de abrir, de manera absolutamente transparente, el sector energético del país.

Todavía no se cuenta con la vacuna definitiva para la “Primera Epidemia”, pero la evidencia histórica sugiere caminos fiscales para amortiguar la segunda. No podemos dejar que esta crisis condene a más mexicanos y yucatecos a vivir en la pobreza. No hay tiempo que perder, y solo será el dinamismo económico el que nos permitirá generar un verdadero bienestar compartido.

En menos de 280 caracteres: De los datos registrados al momento sobre el Covid-19, se pueden sacar las mismas conclusiones que hace unas semanas: es un virus con alta letalidad para la población adulta mayor con enfermedades crónicas. Redoblemos los cuidados con nuestra población vulnerable.—Mérida, Yucatán

Empresario

