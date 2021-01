La selección ideal de personal

Carlos Enrique Pacheco Coello (*)

En las organizaciones se acostumbra a pagar el salario mínimo al personal de bajo y mediano nivel y se les hacen pruebas con test para cualquier tipo de personal con excepción de altos y medianos mandos, desde luego dependiendo de su tamaño y giro. Los departamentos de personal, ya sea de la misma empresa o de una externa, me parece que no lo hacen correctamente y estos sólo elaboran nóminas para el pago de impuestos y otras contribuciones, incluso en las universidades los cursos sólo incluyen temas como la ley del trabajo, impuestos, contribuciones y relacionados con el pago de los sueldos.

En países desarrollados cuando alguna persona aspira a un empleo, primero estudia a la empresa donde pretende entrar en cuanto a su historial , misión, visión, objetivos, metas y su contexto para que al acudir a la empresa de cualquier giro, tamaño, o tipo de empresas tanto de producción, comercial o gubernamental, el aspirante diga cuáles de sus competencias podrían ser la causa de que la empresa logre crecer, expandirse y permanecer aún ante la entrada de grandes competidores o franquicias que sólo tienen un nombre exótico que impacta de forma subliminal en los consumidores afectando a las empresas locales. Por lo que se debe de cambiar en la forma de contratar a los futuros colaboradores.

Por otro lado, los sueldos o salarios se basan en los salarios mínimos o los que la competencia paga según el valor que ellos creen y no toman en cuenta otros valores como la equidad, la canasta básica de cada nivel y el salario necesario que por ética les corresponde; este fenómeno se da en muchos “outsourcing” que conozco, en donde no les pagan lo justo y los despiden para no pagar antigüedad y otras prestaciones. Es por eso que se deben regular para bien de los trabajadores.

Un buen tabulador debe considerar la equidad, por ejemplo, no es lo mismo el riesgo de un obrero que está expuesto a muchos accidentes, mientras que el director está cómodamente sentado en su despacho con aire acondicionado, pero por otro lado el director general tiene la presión de que se logren los objetivos y metas fijadas, mientras que el obrero sólo en su labor de sacar adelante la producción, y así otras variables del puesto. Por otro lado, no es lo mismo la canasta básica de un obrero que la de un director general; y en otra arista el salario mínimo depende de lo que paga el mercado. Cada uno de los tres factores se deben ponderar y darles un peso para que su suma nos indique cuanto debe ganar cada puesto para que trabaje con gusto.

He visto que en la mayoría de los requerimientos para contratar se pide el llamado “trabajo por presión”, lo que está mal porque debe trabajar con pasión por la empresa, es decir, a gusto.— Mérida

Doctor en análisis estratégico y desarrollo sustentable por la Universidad Anáhuac campus Mayab